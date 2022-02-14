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Glen Meadow Middle School Honor Roll

Vernon. Glen Meadow Middle School in Vernon has announced the students who made the Quarter 2 Honor Roll.

Vernon NJ /
| 14 Feb 2022 | 02:47
    Glen Meadow Middle School Honor Roll

Grade 6

John Alfieri

Gavin Aquino

Adam Bailey

Logan Bergh

Ella Bobbie

Natalia Bock

Siri Borgerson

Dominic Brunell

Hannah Burrafato

Olivia Burrafato

Sofia Carbone

Devin Cimaglia

Logan Clayton

Kelly Connington

Landon Cordaro

Pauleen May Cua

Cailey Cunningham

Karina Czerhoniak

Shaneah Dasalla

Dominic DeCroce

Ava Drupka

Adam Duba

Joseph Esposito

Analisa Fabela

Annelise Geisler

Zachary Geraghty

Caden Gibson

Emily Gosses

Melodie Guzik-Upchurch

Klaus Harthaus

Joseph Heintz

Emma Heinzinger

Logan Herman

Logan Hom

Samantha Janus

Lindsey Jensen

Reema Khaled

Ashley Kim

Nathaniel Kimkowski

Anna King

Hailee Kozlowski

Riley Lazier

Brielle MacLean

Avril Matallana

Ryan Matthews

McKenna McAloney

Madelyn McCabe

Michael Meneses

Samuel Meneses

William Meyer

Lauren Mikulik

Chloe Miller

Dylan Miller

Leah Mishock

Bronwyn Moore

William Mosier

Evan Murphy

Patrick Naughton

Dylan Noah

Faith Osusky

Giovanni Papaleo

Bella Partenio

Danica Perise

Lilliana Rovetto

Carolyn Rugel

Adriana Scott

Collin Sensbach

Dominica Sierpinski

Molly Sokolewicz

Alyanna Souffront

Damian Stawowy

Alondra Sybesma

Evan Toll

Miles Van Den Broek

Ricky Vazquez

Jacob Verge

Nathaniel Vitale

Cameron Weiss

Kendall Weiss

Brianna White

Caroline Williams

Zander Williams

Tyler Wright

Nicholas Yodice

Matthew Young

Grade 7

Ashleigh Aiello

Sophia Anderson

Jean Arrazola

Olivia Aumick

Lia Barca

Azraelle Bases

Luca Bracchi

Emma Casper

Mark Catania

Eliana Chmielowiec

Alyssa Clifford

Brayden Cosenza

Mia Dassatti

Peyton DeWitt

Jordyn Dearolf

Daniel Decker

Eva Dimas

Lake Doughty

Kaine Doyle

Kyleigh Doyle

Mary Duffy

Alyssa Federici

Christina Ferry

Ava Florio

Mackenzie Gass

Danielle Getz

Brooke Giessuebel

Gianna Guzman

Hunter Hoffman

Kaitlyn Hordych

Kara Howell

Alexis Inoa

Hadassah Jean

Arianna Johnson

Delilah Kaye

Nathaniel Kouretas

Alexandra Kovacs

Emma Lally

Matthew Lee

Noelle LoGiudice

Andrew Mauro

Reyna Monego

Ethan Moran

Tristan O’Krinsky

Kayli O’Rourke

Brody Orr

Charles Paladino

Kaitlyn Panicci

James Papandrea

Tessa Pelak

Christopher Perrotta

Trevor Pratt

Connor Pych

Edith Roman

Matthew Rugel

Nicholas Ryerson

Adrian Savytskyy

Samantha See

Ashley Seeley

Cheyenne Sherwood

Audrey Steinbach

Zachary Stevens

Brooklynn Sybesma

Harrison Trexler

Kaitlyn Van Blarcom

Robert Vazquez

Lindsey Vogel

Sierra Wagner

Ian Webb

Drew Whitehead

Payton Wilson

Molly Wolf

Matthew Young

Grade 8

Carly Amorosi

Samantha Bose

Macy Breure

Robert Burdzy

Garnet Cheng

Karolina Czerhoniak

Kali Delano

Analiese Drupka

Shane Dunbar

Miranda Ebbighausen

Bridget Esposito

Giovanna Fabela

Joseph Frassa

Victoria Fudger

Brooklyn Gargano

Lauren Goolsby

Caitlyn Jensen

Ethan Jones

Liam Kelter

Maureen Lovett

Antonio Martin

Avene McElduff

Juliette Miller

Naomi Milligan

Cailin Moran

Ty Mountain

Elizabeth Peek

Krystal Rodriguez

Alejandrina Roman

Gabrielle Rovetto

Uriah Naomi Sacdalan

Dylan Seidner

Elijah Suarez

SeanPatrick Tozzi

Jorge Troche Jr.

Liam Wynne