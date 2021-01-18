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Long Pond School announces honor rolls

Andover. Long Pond School, part of the Andover Regional School District, has announced its honor roll and high honor roll.

Andover Twp /
18 Jan 2021 | 04:50
    Long Pond School (andoverregional.org)
    Long Pond School (andoverregional.org)

HIGH HONOR ROLL

Grade 5

Clark, Jessica

Flynn, Liliana

Gallo, Aiden

Gatto, Lucas

Ibaceta, Sophie

Kithcart, Ava

Rajakumar, Vijay Arjith

Sabol, Daniel

Seeger, Kayla

Ward, Jonathan

Youngs, Jack

Grade 6

Eigner, Avery

Johnson, Alexander

Kurilko, John

Quaglio, Anthony

Grade 7

Barry, Evangeline

Boffa, Jack

Collier, Kaya

Cornelius, Sadie

Dietz, Sean

DuCharme, Samantha

Fagerlin, Sadie

Gallo, Hunter

Kerrick, Sinead

Kurilko, Nicholas

Nolan, Madalyn

Youngs, Olivia

Grade 8

Bermingham, Cora

Daggett, Colin

Ehrenberg, Kirsten

Eigner, Emma

Geoghegan, Brooke

Schuele, Halle

HONOR ROLL

Grade 5

Butas, Natalia

Ciuzio-Pelt, Ozzy

Daggett, Margaret

Doone, Sennen

Flinchum, Dylan

Langlois-Catanese, Christopher

Leano, Gabriel

Porter, Theresa

Post, Jacob

Salcedo, Isabella

Tompkins, Luke

Young, Cole

Grade 6

Alarcon, Shirley

Benson, Nicole

Cooke, Ethan

Dellamonica, Stephano

Elefante, Aidan

Geoghegan, Caitlyn

Ibaceta, Alexander

Jones, Knowledge

Koroski, Brenna

Lewis, Natalie

Long, Jaida

Lowery, Courtney

O’Brien, Rebecca

Robinson, Alexander

Rodriguez, Ethan

Steinwand, Kaitlyn

Storch, Alexis

Velastegui, Alyssa

Zosche, Ayden

Grade 7

Benson, Taylor

Dietz, Sara

Fleming, Riley

Kim, Maya

Macikowski, Pawel

Martell, Abigail

Martell, Madison

Neill, Caitlyn

Pokrywa, Caitlyn

Sabol, David

Serillo, Salvatore

Smallwood, Shy’Asia

Tavera Gomez, Daniela

Terranova, Gianna

Young, Jordyn

Grade 8

Artrip, Emily

Bickerton, Hunter

Bickerton, Shane

Calamusa, Eliana

Cole, Dylan

DeVenezia, Trevor

Mercer, Kyle

Mills, Riley

Miranda, Matthew

Pasquale, Olivia

Porada, John

Rearick, Jack

Reinhart, Paul

Sevean, Kathryn