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Sparta High School Honor Rolls

Sparta. Sparta High School has announced its Principal’s Scholar Honor Roll, Scholar Honor Roll, and Commended Student Honor Roll for Marking Period 1.

Sparta /
14 Dec 2020 | 01:45
    Sparta High School (Facebook page)
    Sparta High School (Facebook page)

PRINCIPAL’S SCHOLAR HONOR ROLL

GRADE 9

Caleb Abraham

Megan Armstrong

Ian Bellush

Benjamin Bialkin

Abigail Blochinger

Bailey Brannigan

Abigail Bruseo

Charles Canzoniero

Ashley Crane

Nicholas Curry

Emily Dalcamo

Sophia Davis

Johnna DeGiovanni

Isabella DiGioia

Malaya Dobbs

Dana Dunbar

Ava Dutro

Benjamin Dykstra

Rachel Edmunds

Edward Flannery

Luke Gozdenovich

Alexander Grubbs

Lorayne Gulbrandsen

Shea Harrison

Gabrielle Heim

Eva Hughes

Gabriel Jarvis

Kyleigh Johnsen

Jordyn Kelly

Kylie Klinck

Joseph Kopec

Michelle Kujalowicz

Leanne Kurian

Francis Lloyd

Ava Luna

Karen Maasbach

Haley Maher

Kyleigh Mongon

Julia Mooney

Gaayathri Nadarajah

Sasha Nelson

Jolie Neuschatz

Nina Nyerges

Kayleigh O’Brien

Aidan Olarte

Anthony Pandiscia

Charlotte Pennington

Daniel Perez

Alena Picinic

Vaiden Pollard

Cassidy Pry

McKaela Reekie

Gabriella Rodek

Ella Ryan

Juliette Sanchez

Samuel Scalera

Surekha Selvaraj

Payton Simpson

Dean Stas

Sarah Weisbeck

Anna Yerofeyev

Andrew Young

GRADE 10

Maia Albuquerque

Jake Alcivar

Goldie Ancis

Courtney Askin

Jason Baldanza Jr

Alexa Bally

Kimberley Bellamy

Rachael Berghahn

Kimberly Botta

Joseph Buono

Aine Byrne

Jonathan Byrnes

Dillon Caswell

Bailey Chapman

Kaitlyn Cioc

Remi Coleman

Devin Dean

Samantha Di Santi

James DiPasquale

Molly Englehardt

Elizabeth Enriquez

Brooke Fastnacht

Alexandra Forman

Katrina Furgeson

Shannon Furgeson

Alicia Gaines

Catherine Gaines

Sydney Giroux

Avril Gomez

Sebastian Gomez

Kelly Groome

Emily Harms

Isabella Harris

Jack Hill

Marcella Hill

Lily Hoffman

Sofia Ilardi

Jolie Jennings

Laura Johnson

Julia Juan

Julia Kadar

Alexandra Kettle

Catelina Kollar

Emily Kruger

Anthony Lane

Julia Lengen

Sarah Levine

Kamila Lopez-Angel

Daniel Maher

Aidan Mahoney

Stephen Matus

Brynn McCurry

Ryan McEllen

Ahmed Mohamed

Kyle Monroe

Leah Moore

Maelee Moriarty

Mason Munier

Rylee Munier

Kiera Murphy

Matthew Murzaku

Nina Muscarella

Annika Noel

Arianna Puleo

Shelley Ramirez

Elli Rode

Meghan Ruzycki

Edward Sandgran III

Matthew Schon

Thomas Schottland

Ella Simmons

Meghan Smith

Miranda Smith

Isabella Sportelli

Katherine Suter

Annika Tobey

Gianelli Villalon

Alecxis Villapando

Lilli Wiegand

Chad Wood

Claire Xue

GRADE 11

Alexa Acker

Connor Ailara

Lauren Ambrosino

Cole Anderson

Sarah Bargfrede

Daniel Bavaro

Natalie Blaszak

Matthew Bouma-Hannam

Adam Bova

Brittany Brannigan

Hayden Budofsky

Jack Budofsky

Luca Budofsky

Brianna Burns

Michael Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Gabrielle Canzoniero

Sarah Caruso

Casey Coleman

Talia Criso

Andrew Daghlian

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Sofia DiStefano

Aaron Do

Alannah Dobrzynski

Jolie Dottinger

Sean Duthaler

Olivia Ekeland

Olivia Enderle

Laurel Ferguson

Alexandra Gavioli

Katherine Groome

Noelle Hanek

William Hannan

Dorina Hernandez

Peter Hilgendorff III

Heather Holick

Sofia Horowitz

Nicholas Hwang

Mia Jardine

Kavya Kamath

Colin Kowalski

Alexander Lake

Hayley Lane

Lyndsey Lang

Jack Maraziti

Alexa Matkiwsky

Grace McDonough

Tanner Mell

Nathan Miller

Olivia Minetti

Norah Monaghan

Paige Mongon

William Mowbray

Shaelin Murphy

Daniel Natale

Richart Ng

Gabriella Olarte

Hayley Ouimette

Sila Paniker

Georgia Paraskos

Sean Parks

Lucy Partin

Charlotte Putnam

Hannah Ramos

Adrianna Remo

Lucas Rendina

Emily Roemer

Charlotte Rogoff

Olivia Romano

Elizabeth Russo

Jake Ryan

Melissa Schweizer

Alyssa Scott

Elizabeth Sheeran

Kayleigh Simpson

Samantha Stankiewicz

Andrew Stefancik

Victoria Straub

Paige Sumowski

Luis Torres

Bektur Totoshev

Despina Tsamadias

Nicholas Ventresca

Isabella Verdesco

Kaleigh West

MaryGrace Wille

Adam Wood

GRADE 12

Amineh Al-Aydi

Budoor Al-Aydi

Zoe Ameen

Vincent Apostolico

Jordyn Aschenbach

Jenna Bargfrede

Ula Bitinaitis

Aiden Bivona

Jenna Blandina

Jonathan Bollard

Elizabeth Botta

Kristen Bradish

Mia Brady

Reese Brancato

Jordan Bucenec

Kaela Burke

Sabena Burkhart

Marguerite Bysshe

Claudia Calafati

Olivia Canova

Katie Carrigan

Emma Cilli

Chloe Clancy

Jason Collis

Brianna Conlon

Hannah Conrad

Anthony Cortese

Zoe Criezis

Ryan Curry

Bhavika Dawar

James De Luca

Thomas Dean

Cole DeFilippis

Morgan Denmead

Daniel Devine

Madison DiMarco

Jack Dolan

Miranda Doller

Robert Duthaler

Julia Dykstra

Kevin Elzind

William Englehardt

Emily Fitzgerald

Thomas Flake

Mikayla Flanz

Alexander Fontes

Martina Foy

Argirios Frantzeskakis

Nicholas Furnari

Alexandra Gerb

Olivia Giralt

Alexa Giroux

Tessa Gori

Gianna Gorvan

Devin Griffin

Joseph Hallack

Robert Hartranft

Lukas Hein

Kyle Hinchcliffe

Nuala Hynes

Thomas Irwin

Akshat Iyer

Christopher Johnson

Andrew Kadar

Taylor Kelly

Laramie Kipp

Luke Kopco

Amir Lalji

Alyssa Lasko

Olivia Lee

Rebecca Lefkowitz

Alexis Lillis

Hunter Lillis

Lilyann Loewen

Cole Luizzo

Bianca Lusher

Chloe Maher

Riley Maldonado

McCall Manning

Lauren Matus

Heather Maxwell

Julia McEllen

Autumn McLean

Fady Meckey

Marcelle Mendiburu

Zachary Merold

Haley Minetti

Corey Monroe

Jeena Morelli

Nicholas Murray

Elizabeth Nedelka

Garrett Neuschatz

Rebecca Nigro

Olivia Perez

Christopher Pierson

Jonathan Poret

Nicholas Potter

Olivia Przydzial

Lindsay Pugliese

Suvaani Ranasinghe

Matthew Reade

Reagan Rech

Lauren Reder

Sophie Regeimbal

Sarah Riley

Ashley Rogers

Kaitlyn Ross

Jamie Rubin

Grace Russo

Liam Rust

Benjamin Ryan

Samantha Santalucia

Thomas Schwarzrock

Robert Scott

Emma Sears

Keith Sehring II

Rylee Selsor

Aidan Sheridan

Claire Siipola

Luke Simmons

Fiona Sipple

Carissa Song

Charlotte Spelman

Sawsan Srour

Jessica Steel

Joseph Stevens

Kyle Sutton

Zsofia Szilagyi

Vivien Talon

Joseph Van Buskirk

Matthew Vasquez

Andrew Venizelos

Veronika Waltner

Hannah Williams

Alivia Winslow

Rachel Young

Kelly Zukowski

SCHOLAR HONOR ROLL

GRADE 9

Griffin Brawer

Brandon Cabrera

Sophia Candeloro

Isabelle Cardoza

Owen Carey

Sebastian Clifford

Gabriella Coonan

Natalie DeMuth

Jamie DePasquale

Blake Evelyn

Rocco Gorvan

Kaylee Handzus

Tahg Herbison

Edgar Idrovo Rodriguez

Ayush Iyer

Gavin Kornas

Charlote Krumpfer

John Langeraap

Eleanor Luizzo

Krishiv Malhotra

Scarlet Matteson

Molly McQueeney

Braeden Neal

Madison O’Malley

Angelina Persaud

Abigail Pierson

Christian Posada

Emma Reder

Nathaniel Rogoff

Ryan Roldan

Logan Sergent

Katherine Sheeran

Daniel Torres

Connor White

GRADE 10

Daniel Bates

Anya Corrado

Nicholas Cortese

Nikolas Cucciniello

Eric Dau

Mary Digiuseppe

Jessica Drozd

Millen Duberry

Christina Firzlaff

Olivia Flanz

Emma Flores

Austen Frattura

Liam Gallagher

Valerie Gavioli

Camryn Giessuebel

Jake Hand

Benjamin Holden

Tristan Jennings

Elizabeth Kelliher

Cassandra-Lasko

Sebastian-Lopes

Eduardo-Lopez

Brandon-Louissaint

Samantha-Macierowski

Caroline Mastandrea

Timothy Mulkerin

Emily Neglia

Mae Noury

Connor O’Neill

Rishi Pasunuri

Finnegan Perry

Ryan Petit

Rylie Richardson

Xavier Riggio

Adrianna Rivera

Ashley Rule

Blake Rullis

Attila Szilagyi

Erin Takach

Skyler Werley

Sarah Yarnall

Allison Yurchak

GRADE 11

Isabelle Adames

Elizabeth Aldrich

Julianne Ames

Robert Barba

Allen Ben-Nany

Steven Berger

Jeffrey Bischoff

Veronica Boye-Codjoe

Nicholas Capeci

Grace Craig

Eric Drossel

Gabriella Ellrott

Jenna Eltorky

Nicole Fauvie

Joseph Flynn

Cristina Francescutto

Robert Frisch

Chase Geer

Kori Griffin

Jenna Halkyard

Zachary Holick

Allison Hollywood

Rachel Leitner

Mason Maher

Kennedy Masternak

Mackenzie Masternak

Katie Mazzella

Corinna Moriarty

Dean Napoli

William Quinn

Gabrielle Rogoff

Lucas Rule

Shauna Ryan

Cody Ryersen

Devon Scott

Alison Sehnert

Michaela Seville

Jakub Skawinski

Justin Smith

Katherine Smith

Jake Venus

Parker Williamson

David Youm

David Zawacki

GRADE 12

Medin Alkovic

Sarah Amideneau

Jonathan Bomensatt

Travis Brancy

Nicholas Brininger

Brendan Cina

Samantha Coleman

Kayla Collinson

Rocco Cortese

Lauren Cristillo

Ryan Daly

Christian Darmiento

Kevin Dau

Jacob DiFino

Sarah Escobar

Erin Esso

Katherine Fagersten

Emily Fischer

Michael Foley

Matthew Francescutto

Arianna Garcia

Matthew Heim

Kex Helmer

Emily Jacobs

Evan Laliker

Courtney Lewis

Sarah McGovern

Emma McNamara

Kyle Neuwirth

Maura O’Hare

Waleed Panjwani

Matthew Patino

Colby Plotts

John Pryce IV

Zach Pyszczymuka

Jiselle Ragno

Scott Riley

Aiden Ryan

Raina Santora

Riley Schneider

Elyse Sears

Peyton Trent

Grace Ward

MacKenzie Wiggins

Nicholas Yurchak

COMMENDED STUDENT HONOR ROLL

GRADE 9

Osher Biniamin

Jane Bleakley

Lukas Blume

Julia Bollard

Chloe Brawer

Nathaniel Burke

Shea Cina

Grace Conrad

Hector Cruz

Mariella DeSimone

Patrick Dunn

Sama Elhamouly

Angelina Farella

Rylan Gibbons

Madison Hagler

Alexa Hitchuk

Brooke Joy

Delaney Klein

George Kyriakou

Gabriella Lindner

Ronak Mamidala

Katherine McCall

Molly Moran

Aiden Parlapiano

Thomas Ryan

Briana Santalucia

Carson Sears

Reese Smith

Adam Stefancik

Nicholas Szabo

Max Tomko

Lian Vieluf

Ashton Welber

Walter Willwerth

Logan Winslow

Tate Wood

GRADE 10

Edan Alkovic

Brandon Bakke

Dylan Barry

Leah Ben-Nany

Arlene Betancourth

Michael Browne

Ryan Calandrillo

Nicholas Castorina

Jonathan Cristillo

Matthew DaPrato

Braydon DiBlasio

Aiden Doyle

Lance Dyrsten

Robert Ferguson

Liana Ferrigno

Stephanie Glogiewicz

Samantha Grau

Lauren Greenfield

Maxwell Gregg

Emilia Intorrella

Kaitlyn Knapp

Sarah Kosker

Andrew Kristiansen

Jake Lewis

Lainie Loewen

Ava Mazzarella

Grace McDonald

Frank Milano

John Milano III

Jack Nauta

Kylie O’Neil

William Ortiz

Race Partin

Samantha Pegher

James Phillips

Jack Poust

Sasha Pryce

Desmond Purchla

Andrew Reza

Ethan Roldan

Nicholas Ryan

Luke Scarpa

Alexis Smernoff

Connor Snellings

Lindsay Stouch

Ashlyn Sullivan

Alexandra Sweeney

Ella Welber

Alexander Yerofeyev

GRADE 11

Emily Abbate

Joshua Bajramoski

Anthony Bitetto

Ethan Callaghan

Jackson Cisko

Elizabeth DeGasperis

Linda Gulbe

Eric Gutowski

Ashley Johnston

Casey Lang

Tyler Liskowicz

Manuel Lopez

Antonio Marin

Zachary Martino

Adam Osle

Brianna Patrickio

Ciara Peselli-Hauser

Amanda Robertson

Nicholas SanFilippo

Matthew Silvey

Jack Sutphen

Ava Weinzetl

Reese Zapata

GRADE 12

Daniella Abbastante

Julia Antonelli

James Battaglia

Abigail Clayton

Julian Couto

Hannah Davis

Luke Dillon

Gareth Ecke

Brooke Edmunds

Dominick Gigantelli

Austin Gudenkauf

Cassie Hagler

Arthur Harner

Shea Holovacs

Valerie Huff

Brady Kesselman

Andrew Krops

Christopher Lindner

Katelyn Maloney

Declan McQueeney

Evin Muse

Henry Schelle

Troy Schmitzer

Brian Smith

Sean Sullivan

James Suter

Maya Tomko