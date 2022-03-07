Sparta Middle School Honor Rolls

HIGH HONORS
Grade 8
Adrian Appelbaum
Natalie Bellush
Anika Blume
Amelia Boohoff
Emma Burke
Ling Mei Chen
Melissa Chiesa-Rupani
Alyssa Ciaburri
Haley DiFilippo
Hannah Dodson
Aiden Foy
Emma Hamilton
Stone Herbison
Alexia Hill
Victoria Ilardi
Srihitha Jakka
Aarav Kamath
Shannon Kelly
Hayden Kopco
Halle Kramer
Sophie Ku
Parker Lindsay
Monique,Ng
Cooper O’Neill
Nicholas Panaite
Abigail Pisciottano
Shealyn Reekie
Elisabeth Riley
Anthony Settembre
Noor Stas
Victoria Sucich
Moira Sweeney
Gabriella Trentacoste
Sneha Verma
Abigail Weisbeck
Chenin Wilson
Lauren Wittkowski
Terrence Zukowski
Grade 7
Elizel Albuquerque
Devan Barber
Daniel Bunker
Hailey Cioc
Brendan Coombs
Emily Dondero
Molly Fasulo
Brady Flannery
Crystal Folefack
Nicholas Franconere
Sierra Harms
Rowan Henrie
Leisl Hessel
Brennan Hoops
Blake Johnsen
Valerie Kopco
Zachary Kopco
Charlotte Kowalsky
Daemian Laznik-Moraghan
Victoria Loforese
Amanda Louie
Noel Lovett
Julia Maglaras
Jacob McDonough
Trevor Mongonm
Mia O’Hare
Ava Ortolani
Rylan Papaganeres
Paige Parlapiano
Rupa Pasunuri
Viktoria Petelicki
Celia Rossettini
Sara Schwarz
Robert Schweizer
Ava Smagalla
Matthew Sportelli
Brianna Stankiewicz
Nathaniel Stoddard
Victoria Tynes
Andrew Ventresca
Madelyn Wydenbach
Grade 6
Ava Anderson
Valentina Antanies
Jacob Buschkin
Juliana Consolazio
Alexa Cotto
Abigail Crane
Vivienne Cristiano
Leah D’Alessandro
Maisey Duphiney
Rohan Flores
Angelina Garces
Gemma Geddie
Austin Gildea
Lauren Goff
Evianys Gomez
Mya Grycuk
Jake Hamilton
Juliana Hannum
Graham Hantson
Zachary Hatley
Delaney Higgins
Michael Iudica
Srishanth Jakka
Rebecca Johnson
Abigail Juan
Lacey Keiling
William Knospler
Emmelyn Ku
Brian Legend
Nio Liang
Callie Maines
Patrick McIntyre
Avery Munier
Jagger Nelson
Ava Louise Pagani
Jayden Papaleo
Owen,Parreno
Piper Pero
Ajay Persaud
Shane Pry
Lila Ramieri
Julianna Reid
Aislinn Riley
Katherine Robinson
Kaelyn Sabanosh
Charles Scholl
Noah Settembre
Juliet Shim
James Smith
Emerson Tobey
Maeve Uitdenhowen
Arben Ukaj
Samantha Varum
Jacy Verbarg
Isabella Villardo
Melania Walsh
Jake Willenborg
Timothy Willwerth
Zoe Zeferino
Kourtney Zekunde
HONOR ROLL
Madeline Adkins
Nathan Bialkin
Keira Brewer
Patrick Bruseo
Jaisen Caswell
Ava Cerrito
Sarah Darmiento
Alek Diamond
Jocelynn Dilkes
Miliana Dobbs
Adriana Dolinski
Emilie Fagan
Brielle Fastnacht
Isabella Fernandez
Olivia Flores
Dylan Furtado
Maureen Gaines
Enzo Greco
Ryan Grycuk
Leah Gulino
Lyla Horowitz
Nkenna Iheakaram
Aneesh Iyer
Logan Jennings
Kayla Johnson
Jack Julian
James Killen
Trace Kornas
Kylie MacDonald
Zainab Mashal
Eric McCall
Kelsey McElfresh
Grace Melnichuk
Marcus Milone
Riley Molbury
Angelica Morales
Christopher Oommen
Jaley Pabon
Imad Panjwani
Nicolas Pazmino
Jonathan Petelicki
Jaden Picinic
Kayla Przywozny
Alexandra Radcliffe
Liam Ramos
Francesca Sangillo
Nicholas Schimpf
Chase Spagnola
Samantha Spaldi
Luke Spelman
Cody Sutton
Joshua Tolentino
Matthew Torres
Joseph Trentacoste
Roberto Vasquez
Maeghan Vreeland
Sarah Vreeland
Jacob Weinstock
Ian Yip
Kaitlyn Zekunde
Yzabella Alcivar
Evelyn Andres
Nola Berkowitz
Alyssa Brennan
Ashley Carbery
Christina Chen
Leah Conti
Alyssa Curtin-Bratcher
Samuel Deeney
Aiden DiLascio
Cameron Donnelly
Jaxon Elig
Matthew Erickson
Logan Fadil
Aaron Fencik
Olivia Ferraro
Jackson Figueras
Ella Gulbe
Dylan Hand
Connor Jones
Andrew Julian
Brandon Knapp
Sophia Lin
Dylan List
Joseph Luna
Halle Mashig
Henry Masterson
Lauren Maxwell
Devin McCoy
Holli Messare
Henry Morales
Brooke Morin
Sultans Ng
Mark Oliver
Sachi Paniker
Isabella Pedalino-Churchwell
Zoraiz Rathore
Estella Riley
Joey Roque
Julia Smith
Annie Soreco
Daniel Westervelt
Joshua Wright
Evan Zinn
Olivia Zywicki
Cassandra Ailara
Stuart Askin
Hailee Balon
Thomas Bischoff
Reese Bruno
Kaylee Cosh
Keira Cunnane
Liam Foley
Benjamin Garcia
Talia Gennaro
Ryder Gretkowski
Gianna Gunter
James Hatley
Phoebe Klinck
Parker Koehler
Joseph Kowalski
Nicolette Lios
Karina Matteson
Kayla Nyerges
Elizabeth O’Brien
Leo Sayette
Austin Schappert
Kyler Schwarz
Katherine Smith
Jan Stas
Nicole Sucich
Skylar Whitley
Justin Yarnall
Thomas Zapata