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Sussex Middle School Honor Rolls

Sussex. Sussex Middle School has announced its High Honor Roll and Honor Roll for Marking Period 2.

| 14 Feb 2022 | 03:39
    Sussex Middle School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL

Grade 6

Taylor Coleman

Kaleb DeFalco

Carlie DiCarlo

Madelyn Dziekonski

Anna Elko

Joseph Elko

Mackenzie Fischer

Shannon Ganley

Lily Glanville

Abbigail Gulick

Sarah Handwerger

Luke Honold

August Konzel

Jack Kosinski

Sean McPherson

Kyra Ribello

Samantha Sales

Angelina Sampson

Kendall Scerbo

Abigail Shipman

Brooke Wagner

Cassandra Wyble

Grade 7

Gabriel Basanyi

Nicholas Boffa

Evan Booz

Kayley Bruner

Wyatt Brunner

Madison Cary

Lucille Christman

Chase Conklin

Alexander Conway

Brianne Cooper

Ilirian Dalipi

Gabrielle Diee

Leon Gerbeshi

Ryder Gonzalez

Aiyana Greene

Ethan Ison

Madeline Kinney

Bella Konzel

Jake Lubanski

Leif Mardosa

Ashton Mitchell

Elizabeth Moylan

Justin Palmenberg

Bradey Patrie

Alexandra Portante

Dennis Porycki

Charles Robinson

Michael Roman

Kyra Rome

Mason Sadowski

George Schinas

Genevieve Silva

Kameryn Simionidis

Nuala Ventimiglia

Mikaelyn Walsh

Julianne Wynn

Grade 8

Sarah Alkiswani

Alexandra Antiochos

Gabrielle Beauchamp

Morganne Biasi

Joseph Bimbi

Cadence Bourne

Michael Braga

Anthony Brown

Katee Burch

Addison Cabrera

Brady Conklin

Sabrina Conklin

Mason Contaxis

Shannon Coyle

Jasper d’Ancona

Jason DeMicco

Lynora Elston

McKenzie Grieco

Thomas Holder

Shivani Kapadia

Brandon Kent

Gianna Kimkowski

Vivian Kolakowski

Abigail Lanza

Mackenzie LaRue

Lauren Lazier

Moya Lynch

Lexi Magill

Olivia Margiotta

Jerron Martress

Karli Matthews

Tyler Mauro

Maia Isabel Minong

Kaelyn Morris

George Orellana

Abigail Parise

Linda Payne

Isabella Power

Addison Selby

Kennedy Shepherd

Kaitlyn Simionidis

Grace Thomas

Deborah Todd

Addison Tuper

Joseph Vanderhoff

Paige VanNieuwland

Molly Williamson

Avery Wuhrl

HONOR ROLL

Grade 6

Souleymane Bangoura

Sophia Besaw

Loren Cayer

Quinn Coyle

Gavin DeFinis

Reese Dunkerley

Taylor Eichenlaub

Isabella Fett

Carter Fetzer

Jennifer Finamore

Paxton Gonzalez

Kaedes Guest

Emily Hughes

Dominick Irizarry

Cameron LaRue

Peter Liotta-LaChance

Kialah Liu

Matteo Mancini

Jalene Mancino

Ethan McKnight

Victoria Muller

Domenic Parise

Frank Rome

Savanna Stoll

Mackenzie Zollinger

Grade 7

Hector Aguilar

Emma Baker

Gage Bork

Keira Brown

Aliyah Corey

Natalia D’Ambrosi

Antonio Delillo

Thea-Marie Gustafson

Leah Lazier

Kira Leeseberg

Louis Liakakos

Patrick Licata

Anthony Longo

Drake McNeely

Logan Monica

Makayla Power

Adesina Sampson

Stephen Smith

Jaidyn Soto

Jayden VanDunk

Teighlor VanHorn

David Veldran

Mia Vosburg

Noelle Woolery

Grade 8

Janelle Anderson

Heaven Brown

Matthew Cary

Ayya deWaal

Emily Drennan

Jordyn Faber

Emma Feichtl

Rebecca Fetherman

Izaiah Ficarella

Trent Grau

Tegan Haggerty

Larissa McKay

Hayden Moser

Saige Olinger

Alina Pacheco

Adam Special

Charles Yanecko