Valley Road School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL
Grade 6
Michael Kmec
Jake Palermo
Aaron Scharfstein
Grade 7
Amarna DeGil-Balija
Sydney Herold
Gavin Mahoney
Grade 8
Samantha Krauklis
Sean Palermo
Honor Roll
Jasper Balogh
Mykaela Castillo
Zoey De Oliveira
Bella Garcia
Brooklyn Rose Perez
Anjali Portillo
Carly Villani
Paul Andrews
Chase De Oliveira
Melia Gomez
Emily Kali
Scott Percarpio
Scarlett Zapata
Lucinda Clauson
Shea Ewer
Nathan Gonzalez
Lucas Granada
Kelly Morales
Ashley Mueller
Iann Proano
Michael Signorile
Santiago Valencia
Adam Wien