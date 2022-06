Congratulations to Sparta High School’s Class of 2022

Under sunny skies on June 17, the Sparta High School Class of 2022 celebrated the completion of their high school education during the school’s graduation ceremony. Particular honors went to valedictorian Kavya Kamath and salutatorian Sarah Bargfrede.

A total of 253 seniors graduated during the ceremony. A full list of graduates can be found below:

Emily Abbate

Alexa Lyn Acker

Isabelle M. Oakley-Adames

Connor William Ailara

Elizabeth Aldrich

Lauren Ambrosino

Julianne Ames

Cole Christian Anderson

Joshua Demir Bajramoski

Sarah Bargfrede

Athena Grace Battaglia

Daniel J. Bavaro

Aidan Scott Belasco

Allen Ben-Nany

Steven M. Berger

Jeffrey C. Bischoff

Anthony Bitetto

Erica Blandina

Natalie Corin Blaszak

Matthew W. Bouma-Hannam

Alex D. Bounds

Ryan A. Bounds

Adam J. Bova

Brittany Brannigan

Hayden Finn Budofsky

Jack Arrow Budofsky

Luca Mille Budofsky

Brianna Maria Burns

Michael Vincent Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Hayley Ann Calise

Ethan M. Callaghan

Gabrielle Canzoniero

Nicholas Capeci

Sarah Caruso

Sarah S. Castillo

Robert J. Cerra

Jackson Cisko

Veronica Codjoe

Katharina Grace Cohen

Casey Rose Coleman

William John Conlee III

Ezra Lemoyne Cook

Wyatt William Coombs

Grace Madison Craig

Alexander M. Cramer

Talia Criso

Nicole Dabrowski

Olivia D’Agati

Andrew Daghlian

Ashley Dail

Sean James D’Alessandro

Andrew J. Davis

Elizabeth Hailey DeGasperis

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Sofia Marie DiStefano

Aaron T. Do

Alannah R. Dobrzynski

Jolie Grace Dottinger

Nicolas Lawrence Doumbe

Braeden John Doyle

Eric Robert Drossel

Sean Duthaler

Emma Dyrsten

Olivia Ekeland

Noor Elhamouly

Gabriella Ellrott

Jenna Eltorky

Olivia Hope Enderle

Brielle Katherine Englert

Joshua N. Ermeus

Samuel Paul Esposito

Bryce Evelyn

Nicole Rae Fauvie

Laurel C. Ferguson

Dahlia Ferrell

David J. Fitzgerald

Joseph Flynn

Robert William Fossett

Cristina Francescutto

Robert S. Frisch

Ricardo Isaac Galan

Alexandra Ellen Gavioli

Chase Geer

Paul William Gennat

Jack Ginsberg

Kayla Rose Golden

Angelina Sofia Goncalves

Patrick T. Greenfield

Kori S. Griffin

John Sayre Grimaldi

Katie Groome

Linda Gulbe

Eric Alexander Gutowski

Jenna A. Halkyard

Noelle Ashleigh Hanek

William David Hannan

Dorina Abelle Hernandez

Peter Boyce Hilgendorff, III

Heather N. Holick

Zachary W. Holick

Allison Hollywood

Sofia Grace Horowitz

Nicholas Lee Hwang

Jimmy Hyland

Emily Iudica

Kavya Jain

Mia Lily Jardine

Mathew Christopher Johnson

Saige Miranda Johnson

Kavya Kamath

Kaden P. Kambak

Spencer Kapp

Francis J. Kelliher

Jeremiah Robert Kelly

Elias H. Kerim

Caitlyn Elizabeth Kohler

Colin Shanker Kowalski

Evan Krapohl

Tyler James Laird

Alexander Christian Lake

Hayley Lane

Casey P. Lang

Lyndsey R. Lang

Rachel Leitner

Tyler Joseph Liskowicz

Lashon Kisserah Little

Manuel A. Lopez

Christian Macchio

Mason Maher

Max S. Maldonado

Jack Maraziti

Joshua Joseph Marchese

Antonio Marin

Zachary Martino

Kennedy Myers Masternak

Mackenzie Rae Masternak

Alexa Matkiwsky

Brooke Elizabeth Mauch

Katie Mazzella

Grace Elizabeth McDonough

Michael R. McGovern

Ian N. McGuire

Ian Jeremy McKenzie

Cole McKeon

Tanner Mell

Nathan M. Miller

Robert A. Miller

Olivia L. Minetti

Norah Ann Monaghan

Paige Ellyn Mongon

Cora Moriarty

William Russell Mowbray

Anna Luiza Mueller

Shaelin Murphy

Emmalina Muth

Ethan Keith N. Nagamos

Dean Joseph Napoli Jr.

Daniel F. Natale

Massimo Nestico

Richart Ng

Walker H. Nittolo

Chell V. Novotny

Francis James O’Bosky lll

Daniel Ochoa

Gabriella Olarte

Evan Lewis Helm Oleinyk

Adam M. Osle

Hayley Ann Ouimette

Zachary A. Paladini

Tristen McKayla Pallito

Sila Paniker

Georgia Paraskos

Liz F Paredes Garcia

Sean parks

Lucy Madeline Partin

Brianna Patrickio

Michael William Patti

Julia Rose Pelle

Ciara Jolie Peselli-Hauser

Kenneth M. Pollison

Vincent A Pondiscio

Ragan E. Proctor

Charlotte Ann Putnam

William Christian Quinn

Tiffany Skylar Rabbitt

Hannah Rose Ramos

Rachel Reder

Thomas J. Reina

Adrianna Remo

Lucas Rendina

Jessie Rennie

Isaiah I. Rivera

Amanda Nicole Robertson

Rachel Nicole Rodriguez

Emily Grace Roemer

Charlotte Leah Rogoff

Gabrielle Quinn Rogoff

Andrew V. Romano

Olivia S. Romano

Lucas William Rule

Elizabeth Russo

Jake William Ryan

Katherine Jane Ryan

Shauna Rosemarie Ryan

Cody K. Ryersen

Amanda Nicole Sanagorski

Nicholas Anthony SanFilippo

Maxwell S. Scalera

Melissa Jane Schweizer

Alyssa Scott

Devon Scott

Alison Nicole Sehnert

Michaela Elizabeth Seville

Elizabeth Margaret Sheeran

Jonathan Joseph Sigillo

Matthew Garrett Silvey

Kayleigh Simpson

Jakub Skawinski

Justin M. Smith

Katherine Elizabeth Smith

Samantha M. Stankiewicz

Andrew Michael Stefancik

Victoria Straub

Kevin Robert Struble

Paige Elizabeth Sumowski

John C. Sutphen

Luke George Szabo

Riley Cole Taylor

Luis Marcelo Torres Sanchez

Bektur Totoshev

Lily Anna Travaille

Despina Tsamadias

Owen VanHouten

Nicholas Ventresca

Jake Gordon Venus

Isabella Lauren Verdesco

Heinrique T. Vieluf

Ava Weinzetl

Kaleigh Irene West

MaryGrace Wille

Parker Jorgen Williamson

Adam J. Wood

Scott Wood

John Vincent Yanuzzelli III

Nicholas William Yanuzzelli

David Youm

Reese C. Zapata

David A. Zawacki