Congratulations to Sparta High School’s Class of 2022

Under sunny skies on June 17, the Sparta High School Class of 2022 celebrated the completion of their high school education during the school’s graduation ceremony. Particular honors went to valedictorian Kavya Kamath and salutatorian Sarah Bargfrede.
A total of 253 seniors graduated during the ceremony. A full list of graduates can be found below:
Emily Abbate
Alexa Lyn Acker
German Nuvarito acre choc
Isabelle M. Oakley-Adames
Connor William Ailara
Elizabeth Aldrich
Lauren Ambrosino
Julianne Ames
Cole Christian Anderson
Joshua Demir Bajramoski
Sarah Bargfrede
Athena Grace Battaglia
Daniel J. Bavaro
Aidan Scott Belasco
Allen Ben-Nany
Steven M. Berger
Jeffrey C. Bischoff
Anthony Bitetto
Erica Blandina
Natalie Corin Blaszak
Matthew W. Bouma-Hannam
Alex D. Bounds
Ryan A. Bounds
Adam J. Bova
Brittany Brannigan
Hayden Finn Budofsky
Jack Arrow Budofsky
Luca Mille Budofsky
Brianna Maria Burns
Michael Vincent Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Hayley Ann Calise
Ethan M. Callaghan
Gabrielle Canzoniero
Nicholas Capeci
Sarah Caruso
Sarah S. Castillo
Robert J. Cerra
Jackson Cisko
Veronica Codjoe
Katharina Grace Cohen
Casey Rose Coleman
William John Conlee III
Ezra Lemoyne Cook
Wyatt William Coombs
Grace Madison Craig
Alexander M. Cramer
Talia Criso
Nicole Dabrowski
Olivia D’Agati
Andrew Daghlian
Ashley Dail
Sean James D’Alessandro
Andrew J. Davis
Elizabeth Hailey DeGasperis
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Sofia Marie DiStefano
Aaron T. Do
Alannah R. Dobrzynski
Jolie Grace Dottinger
Nicolas Lawrence Doumbe
Braeden John Doyle
Eric Robert Drossel
Sean Duthaler
Emma Dyrsten
Olivia Ekeland
Noor Elhamouly
Gabriella Ellrott
Jenna Eltorky
Olivia Hope Enderle
Brielle Katherine Englert
Joshua N. Ermeus
Samuel Paul Esposito
Bryce Evelyn
Nicole Rae Fauvie
Laurel C. Ferguson
Dahlia Ferrell
David J. Fitzgerald
Joseph Flynn
Robert William Fossett
Cristina Francescutto
Robert S. Frisch
Ricardo Isaac Galan
Alexandra Ellen Gavioli
Chase Geer
Paul William Gennat
Jack Ginsberg
Kayla Rose Golden
Angelina Sofia Goncalves
Patrick T. Greenfield
Kori S. Griffin
John Sayre Grimaldi
Katie Groome
Linda Gulbe
Eric Alexander Gutowski
Jenna A. Halkyard
Noelle Ashleigh Hanek
William David Hannan
Dorina Abelle Hernandez
Peter Boyce Hilgendorff, III
Heather N. Holick
Zachary W. Holick
Allison Hollywood
Sofia Grace Horowitz
Nicholas Lee Hwang
Jimmy Hyland
Emily Iudica
Kavya Jain
Mia Lily Jardine
Mathew Christopher Johnson
Saige Miranda Johnson
Kavya Kamath
Kaden P. Kambak
Spencer Kapp
Francis J. Kelliher
Jeremiah Robert Kelly
Elias H. Kerim
Caitlyn Elizabeth Kohler
Colin Shanker Kowalski
Evan Krapohl
Tyler James Laird
Alexander Christian Lake
Hayley Lane
Casey P. Lang
Lyndsey R. Lang
Rachel Leitner
Tyler Joseph Liskowicz
Lashon Kisserah Little
Manuel A. Lopez
Christian Macchio
Mason Maher
Max S. Maldonado
Jack Maraziti
Joshua Joseph Marchese
Antonio Marin
Zachary Martino
Kennedy Myers Masternak
Mackenzie Rae Masternak
Alexa Matkiwsky
Brooke Elizabeth Mauch
Katie Mazzella
Grace Elizabeth McDonough
Michael R. McGovern
Ian N. McGuire
Ian Jeremy McKenzie
Cole McKeon
Tanner Mell
Nathan M. Miller
Robert A. Miller
Olivia L. Minetti
Norah Ann Monaghan
Paige Ellyn Mongon
Cora Moriarty
William Russell Mowbray
Anna Luiza Mueller
Shaelin Murphy
Emmalina Muth
Ethan Keith N. Nagamos
Dean Joseph Napoli Jr.
Daniel F. Natale
Massimo Nestico
Richart Ng
Walker H. Nittolo
Chell V. Novotny
Francis James O’Bosky lll
Daniel Ochoa
Gabriella Olarte
Evan Lewis Helm Oleinyk
Adam M. Osle
Hayley Ann Ouimette
Zachary A. Paladini
Tristen McKayla Pallito
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Liz F Paredes Garcia
Sean parks
Lucy Madeline Partin
Brianna Patrickio
Michael William Patti
Julia Rose Pelle
Ciara Jolie Peselli-Hauser
Kenneth M. Pollison
Vincent A Pondiscio
Ragan E. Proctor
Charlotte Ann Putnam
William Christian Quinn
Tiffany Skylar Rabbitt
Hannah Rose Ramos
Rachel Reder
Thomas J. Reina
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Jessie Rennie
Isaiah I. Rivera
Amanda Nicole Robertson
Rachel Nicole Rodriguez
Emily Grace Roemer
Charlotte Leah Rogoff
Gabrielle Quinn Rogoff
Andrew V. Romano
Olivia S. Romano
Lucas William Rule
Elizabeth Russo
Jake William Ryan
Katherine Jane Ryan
Shauna Rosemarie Ryan
Cody K. Ryersen
Amanda Nicole Sanagorski
Nicholas Anthony SanFilippo
Maxwell S. Scalera
Melissa Jane Schweizer
Alyssa Scott
Devon Scott
Alison Nicole Sehnert
Michaela Elizabeth Seville
Elizabeth Margaret Sheeran
Jonathan Joseph Sigillo
Matthew Garrett Silvey
Kayleigh Simpson
Jakub Skawinski
Justin M. Smith
Katherine Elizabeth Smith
Samantha M. Stankiewicz
Andrew Michael Stefancik
Victoria Straub
Kevin Robert Struble
Paige Elizabeth Sumowski
John C. Sutphen
Luke George Szabo
Riley Cole Taylor
Luis Marcelo Torres Sanchez
Bektur Totoshev
Lily Anna Travaille
Despina Tsamadias
Owen VanHouten
Nicholas Ventresca
Jake Gordon Venus
Isabella Lauren Verdesco
Heinrique T. Vieluf
Ava Weinzetl
Kaleigh Irene West
MaryGrace Wille
Parker Jorgen Williamson
Adam J. Wood
Scott Wood
John Vincent Yanuzzelli III
Nicholas William Yanuzzelli
David Youm
Reese C. Zapata
David A. Zawacki