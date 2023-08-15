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Honor Roll: Sparta Middle School 4th Marking Period 2022-23

| 15 Aug 2023 | 04:00

    High Honor Roll

    Grade 8

    Elizel Albuquerque

    Devan Barber

    Nola Berkowitz

    Caitlin Carmody

    Victoria Cruz

    Kara Dobrzynski

    Emily Dondero

    Sage Errichetti

    Brady Flannery

    Cheryl Folefack

    Crystal Folefack

    Ella Gulbe

    Armani Gutierrez

    Sierra Harms

    Valerie Kopco

    Zachary Kopco

    Charlotte Kowalsky

    Daemian Laznik-Moraghan

    Sophia Lin

    Amanda Louie

    Noel Lovett

    Joseph Luna

    Julia Maglaras

    Rylan Papaganeres

    Rupa Pasunuri

    Celia Rossettini

    Sara Schwarz

    Robert Schweizer

    Vince Serio

    Matthew Sportelli

    Brianna Stankiewicz

    Nathaniel Stoddard

    Victoria Tynes

    Cristian Vasile

    Andrew Ventresca

    Madelyn Wydenbach

    Grade 7

    Valentina Antanies

    Jacob Buschkin

    Abigail Crane

    Vivienne Cristiano

    Noah Dunbar

    Maisey Duphiney

    Rohan Flores

    Benjamin Garcia

    Talia Gennaro

    Austin Gildea

    Lauren Goff

    Sophie Gulbrandsen

    Jake Hamilton

    Juliana Hannum

    Delaney Higgins

    Michael Iudica

    Srishanth Jakka

    Rebecca Johnson

    David Kriku

    Emmelyn Ku

    Nicolette Lios

    Megan Luchs

    Callie Maines

    Daniel Miller

    Elizabeth O’Brien

    Ava Louise Pagani

    Piper Pero

    Shane Pry

    Lila Ramieri

    Julianna Reid

    Kaelyn Sabanosh

    Charles Scholl

    Juliet Shim

    James Smith

    Katherine Smith

    Alexa Snyder

    Emerson Tobey

    Maeve Uitdenhowen

    Samantha Varum

    Jacy Verbarg

    Isabella Villardo

    Melania Walsh

    Jake Willenborg

    Timothy Willwerth

    Thomas Zapata

    Zoe Zeferino

    Grade 6

    Bradon Acker

    Michael Aguilar

    Addison Alvarez

    Avery Barrett

    Jack Bernotas

    Penelope Biehler

    Laasya Chadalavada

    Jiefei Chen

    Hunter Chervony

    Ryan Ciaburri

    Reagan Cina

    Brielle Cotto

    Andrew Cruz

    Morgan Derby

    Devynn Dilkes

    Ryan Do

    Joseph Dolan

    Sarah Esposito

    Catalina Fernandez

    Francesco Francica

    Jenna Gilmartin

    Penelope Greco

    Abigail Hanson

    Kelly Hayowyk

    Logan Hirschey

    Mya Iwanowski

    Christopher Jurevich

    Alexander Karpowich

    Joseph Killen

    Kallista Korines

    Adam Krok

    Christine Legend

    Brielle Lessard

    Leia Lovett

    Sofia Manjorin

    Declan McCusker

    Connor McKernan

    Landon Mercer

    Karthika Murthy

    Michael Nagamos

    Jaden Pabon

    Nicholas Panas

    Ryan Przywozny

    Alexandra Purdue

    Liana Rampersaud

    Anthony Reyes

    Hunter Richardson

    Alexander Rosario

    Harper Schmid

    Brooke Seger

    Arthur Shabarov

    Darsh Sharma

    Grace Skorupa

    Megan Smulewicz

    Victoria Stanton

    Torii Stokes

    Teagan Tardive

    Marco Tomko

    Sofia Trentacoste

    Catherine Treslar

    Julia Van Laar

    Brielle Vera

    Nicholas Verbarg

    Abigail Villanueva

    Lila Villavicencio

    Ellie Weidner

    Eve Wilkinson

    Eleanor Williams

    Cole Zerby

    Honor Roll

    Grade 8

    Evelyn Andres

    Skye Borchers

    Abigail Buschkin

    Ashley Carbery

    Paul Cernek

    Christina Chen

    Leah Conti

    Samuel Deeney

    Logan Fadil

    Molly Fasulo

    Olivia Ferraro

    Justin Finley

    Natalie Gilmartin

    Rowan Henrie

    Leisl Hessel

    Brennan Hoops

    Blake Johnsen

    Connor Jones

    Abigail Juan

    Andrew Julian

    Victoria Loforese

    Halle Mashig

    Holli Messare

    Tyler Metternich

    Trevor Mongon

    Henry Morales

    Sultans Ng

    Mia O’Hare

    Tyler Pakett

    Sachi Paniker

    Paige Parlapiano

    Isabella Pedalino-Churchwell

    Viktoria Petelicki

    Abigail Rodek

    Kaitlyn Rodriguez

    Joey Roque

    Logan Scarpa

    Lily Schwartz

    Ava Smagalla

    Annie Soreco

    Noah Travaille

    Ava Villavicencio

    Jack Walker

    Sunny Young

    Evan Zinn

    Grade 7

    Madelyn Amato

    Stuart Askin

    Sophia Cannon

    Kaylee Cosh

    Kelsea Cosh

    Alexa Cotto

    Faith Cruz

    Devin Cunha

    Leah D’Alessandro

    Sahana Dash

    Robert DeMuth

    Brody Diamond

    Lydia Dutro

    Brooke Evelyn

    Olivia Furtado

    Angelina Garces

    Gemma Geddie

    Evianys Gomez

    Mya Grycuk

    Giuliana Guri

    Graham Hantson

    James Hatley

    Zachary Hatley

    Landyn Hendricks

    Taeya Johnson-Awofesobi

    Phoebe Klinck

    Joseph Kowalski

    Brian Legend

    James Maher

    Karina Matteson

    Avery Munier

    Grady Myhren

    Jagger Nelson

    Eden Opthof

    Brandon Pagan

    Jayden Papaleo

    Owen Parreno

    Ajay Persaud

    James Piscitello

    Aislinn Riley

    Katherine Robinson

    Kyler Schwarz

    Noah Settembre

    Jan Stas

    Nicole Sucich

    Ana Toro

    Adeline Turturro

    Arben Ukaj

    Isabella VanWinkle

    Caroline Weiss

    Skylar Whitley

    Marlon Wilson

    Kourtney Zekunde

    Grade 6

    Jaedin Alvarado

    Eyyup Avci

    Priyal Bhishnurkar

    Layla Boohoff

    Noemi Collar

    Yesenia Connors

    Ariana Cruz

    Sofia De Leon

    Jenna DiPasquale

    Sean Do

    Mackenzie Geller

    Khloey Georges

    Colin Gorab

    William Lapp

    Anastasiia Lelitka

    Emma Mascuch

    Kathryn Miller

    Ginell Minchala

    Gabriel Nagamos

    Audrey Novak

    Noah Ortiz

    Mason Papaganeres

    Amy Puhala

    Alexa Ritchie

    Arianna Scarpa

    Claire Trance

    Abigail Wainwright

    Erik Weinstock

    Espen Wespestad

    Hadyn Wilson

    Yuki Zheng