Honor Roll: Sparta Middle School 4th Marking Period 2022-23

High Honor Roll
Grade 8
Elizel Albuquerque
Devan Barber
Nola Berkowitz
Caitlin Carmody
Victoria Cruz
Kara Dobrzynski
Emily Dondero
Sage Errichetti
Brady Flannery
Cheryl Folefack
Crystal Folefack
Ella Gulbe
Armani Gutierrez
Sierra Harms
Valerie Kopco
Zachary Kopco
Charlotte Kowalsky
Daemian Laznik-Moraghan
Sophia Lin
Amanda Louie
Noel Lovett
Joseph Luna
Julia Maglaras
Rylan Papaganeres
Rupa Pasunuri
Celia Rossettini
Sara Schwarz
Robert Schweizer
Vince Serio
Matthew Sportelli
Brianna Stankiewicz
Nathaniel Stoddard
Victoria Tynes
Cristian Vasile
Andrew Ventresca
Madelyn Wydenbach
Grade 7
Valentina Antanies
Jacob Buschkin
Abigail Crane
Vivienne Cristiano
Noah Dunbar
Maisey Duphiney
Rohan Flores
Benjamin Garcia
Talia Gennaro
Austin Gildea
Lauren Goff
Sophie Gulbrandsen
Jake Hamilton
Juliana Hannum
Delaney Higgins
Michael Iudica
Srishanth Jakka
Rebecca Johnson
David Kriku
Emmelyn Ku
Nicolette Lios
Megan Luchs
Callie Maines
Daniel Miller
Elizabeth O’Brien
Ava Louise Pagani
Piper Pero
Shane Pry
Lila Ramieri
Julianna Reid
Kaelyn Sabanosh
Charles Scholl
Juliet Shim
James Smith
Katherine Smith
Alexa Snyder
Emerson Tobey
Maeve Uitdenhowen
Samantha Varum
Jacy Verbarg
Isabella Villardo
Melania Walsh
Jake Willenborg
Timothy Willwerth
Thomas Zapata
Zoe Zeferino
Grade 6
Bradon Acker
Michael Aguilar
Addison Alvarez
Avery Barrett
Jack Bernotas
Penelope Biehler
Laasya Chadalavada
Jiefei Chen
Hunter Chervony
Ryan Ciaburri
Reagan Cina
Brielle Cotto
Andrew Cruz
Morgan Derby
Devynn Dilkes
Ryan Do
Joseph Dolan
Sarah Esposito
Catalina Fernandez
Francesco Francica
Jenna Gilmartin
Penelope Greco
Abigail Hanson
Kelly Hayowyk
Logan Hirschey
Mya Iwanowski
Christopher Jurevich
Alexander Karpowich
Joseph Killen
Kallista Korines
Adam Krok
Christine Legend
Brielle Lessard
Leia Lovett
Sofia Manjorin
Declan McCusker
Connor McKernan
Landon Mercer
Karthika Murthy
Michael Nagamos
Jaden Pabon
Nicholas Panas
Ryan Przywozny
Alexandra Purdue
Liana Rampersaud
Anthony Reyes
Hunter Richardson
Alexander Rosario
Harper Schmid
Brooke Seger
Arthur Shabarov
Darsh Sharma
Grace Skorupa
Megan Smulewicz
Victoria Stanton
Torii Stokes
Teagan Tardive
Marco Tomko
Sofia Trentacoste
Catherine Treslar
Julia Van Laar
Brielle Vera
Nicholas Verbarg
Abigail Villanueva
Lila Villavicencio
Ellie Weidner
Eve Wilkinson
Eleanor Williams
Cole Zerby
Honor Roll
Evelyn Andres
Skye Borchers
Abigail Buschkin
Ashley Carbery
Paul Cernek
Christina Chen
Leah Conti
Samuel Deeney
Logan Fadil
Molly Fasulo
Olivia Ferraro
Justin Finley
Natalie Gilmartin
Rowan Henrie
Leisl Hessel
Brennan Hoops
Blake Johnsen
Connor Jones
Abigail Juan
Andrew Julian
Victoria Loforese
Halle Mashig
Holli Messare
Tyler Metternich
Trevor Mongon
Henry Morales
Sultans Ng
Mia O’Hare
Tyler Pakett
Sachi Paniker
Paige Parlapiano
Isabella Pedalino-Churchwell
Viktoria Petelicki
Abigail Rodek
Kaitlyn Rodriguez
Joey Roque
Logan Scarpa
Lily Schwartz
Ava Smagalla
Annie Soreco
Noah Travaille
Ava Villavicencio
Jack Walker
Sunny Young
Evan Zinn
Madelyn Amato
Stuart Askin
Sophia Cannon
Kaylee Cosh
Kelsea Cosh
Alexa Cotto
Faith Cruz
Devin Cunha
Leah D’Alessandro
Sahana Dash
Robert DeMuth
Brody Diamond
Lydia Dutro
Brooke Evelyn
Olivia Furtado
Angelina Garces
Gemma Geddie
Evianys Gomez
Mya Grycuk
Giuliana Guri
Graham Hantson
James Hatley
Zachary Hatley
Landyn Hendricks
Taeya Johnson-Awofesobi
Phoebe Klinck
Joseph Kowalski
Brian Legend
James Maher
Karina Matteson
Avery Munier
Grady Myhren
Jagger Nelson
Eden Opthof
Brandon Pagan
Jayden Papaleo
Owen Parreno
Ajay Persaud
James Piscitello
Aislinn Riley
Katherine Robinson
Kyler Schwarz
Noah Settembre
Jan Stas
Nicole Sucich
Ana Toro
Adeline Turturro
Arben Ukaj
Isabella VanWinkle
Caroline Weiss
Skylar Whitley
Marlon Wilson
Kourtney Zekunde
Jaedin Alvarado
Eyyup Avci
Priyal Bhishnurkar
Layla Boohoff
Noemi Collar
Yesenia Connors
Ariana Cruz
Sofia De Leon
Jenna DiPasquale
Sean Do
Mackenzie Geller
Khloey Georges
Colin Gorab
William Lapp
Anastasiia Lelitka
Emma Mascuch
Kathryn Miller
Ginell Minchala
Gabriel Nagamos
Audrey Novak
Noah Ortiz
Mason Papaganeres
Amy Puhala
Alexa Ritchie
Arianna Scarpa
Claire Trance
Abigail Wainwright
Erik Weinstock
Espen Wespestad
Hadyn Wilson
Yuki Zheng