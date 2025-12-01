x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Sparta Middle School

Eleanora Vallejo /
| 01 Dec 2025 | 02:08

    Marking Period 1

    High Honor Roll

    GRADE 6

    Jamie Albert

    Cataleya Azcona

    Megan Barresi

    Joseph Biehler

    Roman Bokser

    Hunter Bruce

    Grace Brunelle

    Brayden Bulkeley

    Breken Burdett

    Jaylin Castillo Celi

    Shepherd Connor

    Kaelyn Daggett

    Clementine Daken-Stefanski

    Lily Dockery

    Grace Fasulo

    Cadence Flynn

    Madison Gagliardi

    Holly Gennaro

    Henry Gildea

    James Holczer

    Madison Hummers

    Miles Hurtuk

    Grace Iudica

    Chase Johnson

    Aditi Kasireddy

    Wesley Kimball

    Katherine Krish

    Quentin LaCarrubba

    Bradley Lane

    Tyler Lawson

    Hunter Lydon

    Nathan Magarino

    Liam McKean

    Kaitlinh Monesmith

    Julian Nix

    James Palleschi

    Alicia Patel

    Ryder Pitoitua

    Giovanni Pompelio

    Samantha Raffo

    Emma Rosenkranz

    Veeransh Sahu

    Greyson Shearer

    Liam Shechtman

    Francesca Tafuri

    Vincent Trentacoste

    Madeline Vanatta

    Ty Verbarg

    Divya Verma

    Joseph Wade

    Joshua Watkins

    Sophia Wolf

    Willa Wolf

    Reileigh Worster

    Liam Zapata

    Ryan Zapata

    Zachary Ziccardi

    GRADE 7

    Melisa Acurol

    Akhil Aluri

    Elyse Appelbaum

    Noah Bassin

    Marlo Berkowitz

    Darryl Brown

    Giuliana Brown

    Eliana Carney

    Elizabeth Cernek

    Annalise Chagnon

    Amy Chen

    Mason Chernov

    Cordelia Child

    Amina Cronin

    Mia D’Aleo

    Maya Delano

    Annabel Delgado

    Shane Dunbar

    Mackenzie Erler

    Ava Fink

    Annabelle Fisher

    Braden Flynn

    Diego Franco Medina

    Vincent Garcia

    Anna Gardner

    Ryan Gilmartin

    David Grabowski

    Olivia Habermann

    Gretchen Hessel

    Travis Jennings

    Ellie Kachersky

    Sebastian Kotulski

    Alexandra Kotz

    Yuan-Te Kuo

    Tammy Lawson

    Brynn Lessard

    Hayden Lucas

    Siddharth Mahesh

    Calvin Malinoski

    Samantha Mammolo

    Emily McIntyre

    Chelsea McKernan

    Dominick Merlucci

    Paige Miller

    Averie Morales

    Amelia Murray

    Sai Krishhna Purushotham

    Alexa Reinke

    Alexa Sabanosh

    Colin Sanchez

    Kate Schwarz

    Bradley Scorben

    Ryan Seger

    Zack Silbernagel

    Brynlee Smith

    Ava Spiro

    Olivia Sportelli

    Avaneesh Thete

    Cheyenne Turre

    Antonio Turturro

    Nicholas Villanueva

    Delilah Vorst

    Anja Wespestad

    Harvey Wolverton

    GRADE 8

    Brea Batish

    Paul Bilbraut

    Patrick Brocky

    Holden Brown

    Dean Caradonna

    Kennedie Cardona Leon

    Lillian Castimore

    Brendan Clifford

    Adalyn Collier

    Richard Cronin

    Kareena Dash

    Calvin Deeney

    Emma De Lisi

    Giada Delserro

    Alexander Dobosh

    Katherine Esposito

    Mark Fagersten

    Amar Gbadamassi

    Benjamin Gregier

    Cassidy Hagner

    Natalie Hannum

    Benjamin Hoglund

    Sophia Iwanowski

    Vivian Jedrzejewska

    Devansh Kar

    Kristian Kovic

    Max Kundrath

    Ashley Lagemann

    Raihan Mashal

    Anahit Melkumov

    Leo Miller

    Foster Palczynski

    Luca Panaite

    Gabriella Panas

    Lucy Pavlow

    Rayman Pavlow

    Clinton Petree

    Luke Rossi

    Julia Schwarz

    Abigail Slieter

    Kylie Snyder

    Olivia Stanton

    Angelina Szabo

    Michael Thomas

    Zoey Turre

    Sarah Walsh

    Jacob Watkins

    Tyler Woltjen

    Eryk Wrobel

    Honor Roll

    GRADE 6

    Guinevere Atwood

    John Barrett

    Sebastian Bednarz

    Nina Berry

    Olaf Bilbraut

    Jude Blumenfeld

    Layla Borden

    Andreas Brevig

    Amelia Brown

    Isabella Cabrera

    Ava Clemens

    Cooper Cotto

    Isaac Cunha

    Claire Curry

    Violet Davis

    Beau Delaney

    Giuliana DiMiceli

    Bade Duru

    Tyy Elig

    Allegra Espilco

    Luca Gagnon

    Julian Halliday

    Anna Holmes

    Austin Juran

    Madelyn Leondi

    Alexa Mayben

    Mai Mohamed

    Nicole Morris

    Mahith Sai Mummadi

    Elizabeth Murphy

    Clare Puhala

    Luke Tomasello

    Amelia Tower

    Eleanora Vallejo

    William Varum

    Charlotte Zerby

    GRADE 7

    Henry Adkins

    Marianny Almonte

    Milena Antanies

    Hudson Armistead

    Emma Badillo

    Kendall Barlow

    Meadow Borchers

    John Brennan

    Isabella Cannon

    Brody Carlson

    Elias Cunha

    Colton D’Argenio

    Ariana DeCicco

    Joshua Drew

    Brooke Egli

    Harrison Esposito

    Caroline Fedge

    Emily Forbes

    Elia Francica

    Jake Fritz

    Charlotte Gondelman

    Emma Grano

    Penelope Hobbs

    Vanya Iyer

    James Johnson

    Isabella Kehoe

    Kaylee Kelso

    Callahan Kiff

    Matylda Kotulska

    Natalia Koziol

    Lisa Legend

    Helena Liotta

    Gino Loforese

    Marco Loforese

    Miguel Lopez

    Emma Machtinger

    John Madia

    Claire Marceau

    Mila Mashig

    Gabrielle Matteson

    Emma Melendy

    Charlie Messineo

    Eddie Minchala

    Keegan Paluzzi

    Abigael Parisella

    Isabella Pazmino

    Scarlett Petree

    Mia Ragno

    Joseph Ramieri

    Mckenzie Reid

    Kylie Sarno

    Michael Serrano

    Daniel Solski

    Christopher Suchy

    Amalya Takara

    Ella Timmel

    Mateo Torres

    Katelyn Wenke

    Anthony Woletz

    Charlotte Wolf

    Aaeesha Yalbuzdag

    GRADE 8

    Mia Amiel

    Roland Atwood

    Brighton Barker

    Phillip Barone

    Sonja Blume

    Manvitha Chintha

    Devin DaPrato

    Karson DeMaria

    Laurel DeMuth

    Caitlin DiFilippo

    Leela Dubey

    Madelyn Fasulo

    Xavier Franko

    Nicholas Gleason

    Nora Gormley

    Antonina Halat

    Hudson Hallcom

    Ainsley Hantson

    Ryan Hartman

    Landon Kimball

    Payton Kraemer

    Charlotte Lapp

    Ryan Leibrecht

    Audrey Li

    Mia Marchiano

    Niall McGauley

    Aaron Mikhail

    Tatum Opthof

    Adrian Payano

    Lucas Pitzer

    Benjamin Platt

    Sathvik Rapaka

    Leah Selander

    Jacob Settembre

    Trevor Trull

    Jada Wagoner

    Ella Wydenbach

    Tags