Honor Roll: Sparta Township High School Third Marking Period

Principals Scholar Honor Roll
Grade 9
Mya Abraham,
Juliette Amiel
Leah Andrini
William Askin
Domenico Audino
Anjolina Aulov
Brianna Brennan
Dagney Bunkers
Mairin Byrne
Ava Capeci
Molly Chapman
Ling Lan Chen
Megan Chiesa- Rupani
Mahanth Chintha
Emily Ciaburri
Abigail Connors
Patrick Connors
Adriana Davis
Julia DiPasquale
Devon Dobbs
Ella Duphiney
Erin Duthaler
Lauren Ellrott
Haley Erickson
Yahet Ferrer
Lysander Flores
Isabella Frattura
Olivia Friesen
Joshua Garces
Michael Ginsberg
Julianne Handzus
Tyler Harms
Keara Hynes
Tara Keller
Rutuja Kirange
Justin Knapp
Uma Kowalski
Emma Kristiansen
Maya Laliker
Julian Laznik-Moraghan
Carly List
Shannon Lloyd
Ashley Louissaint
Collin Maher
Madison Maines
Patrick Maraziti
Rowan Mendel
Julia Miller
Mackenzie Mongon
Owen Murphy
Praise Ojo
Julianna Papaleo
Emily Pappa
Ava Picinic
Sylvia Przydzial
Gianna Ramieri
Madelyn Rufino
Chloe Rullis
Sayler Salvigsen
Aralyn Saulys
Laura Scheri
Rishma Seerattan
Gavin Sloginski
Gina Stankiewicz
Kathryn Sutton
Brody Tanyeri
Diego Torres
Jonathan Torres
David Trela
Lea Tsamadias
Evangeline Turturro
Christopher Verney
Emma Westervelt
Jack Wittenmeier
Madeline Worsley
Brooke Wydenbach.
Grade 10
Ian Bellush
Benjamin Bialkin
Bailey Brannigan
Abigail Bruseo
Nathaniel Burke
Sophia Candeloro
Charles Canzoniero
Ashley Crane
Nicholas Curry
Emily Dalcamo
Sophia Davis
Natalie DeMuth
Mariella DeSimone
Isabella DiGioia
Malaya Dobbs
Dana Dunbar
Ava Dutro
Benjamin Dykstra
Rachel Edmunds
Angelin Farella
Edward Flannery
Luke Gozdenovich
Lorayne Gulbrandsen
Kaylee Handzus
Shea Harrison
Tahg Herbison
Eva Hughes
Ayush Iyer
Remson Jarrell
Gabriel Jarvis
Kyleigh Johnsen
Jordyn Kelly
Kylie Klinck
Joseph Kopec
Charlote Krumpfer
Michelle Kujalowicz
Leanne Kurian
John Langeraap
Francis Lloyd
Ava Luna
Haley Maher
Scarlet Matteson
Katherine McCall
Kyleigh Mongon
Julia Mooney
Gaayathri Nadarajah
Sasha Nelson
Jolie Neuschatz
Nina Nyerges
Kayleigh O’Brien
Madison O’Malley
Charlotte Pennington
Daniel Perez
Angelina Persaud
Alena Picinic
Vaiden Pollard
Christian Posada
Cassidy Pry
McKaela Reekie
Nathaniel Rogoff
Ryan Roldan, Ella Ryan
Juliette Sanchez
Nicholas Sebes
Surekha Selvaraj
Katherine Sheeran
Dean Stas
Sarah Weisbeck
Connor White
Anna Yerofeyev.
Grade 11
Maia Albuquerque
Goldie Ancis
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr,
Alexa Bally
Daniel Bates
Kimberley Bellamy
Rachael Berghahn
Kimberly Botta
Aine Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Riccardo Cestaro
Kaitlyn Cioc
Remi Coleman
Jonathan Cristillo
Nikolas Cucciniello
Tyler Dalmedo
Devin Dean
Samantha Di Santi
Emily Digiuseppe
James DiPasquale
Jessica Drozd
Millen Duberry
Delaney Ekeman
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Brooke Fastnacht
Robert Ferguson
Christina Firzlaff
Olivia Flanz
Emma Flores
Alexandra Forman
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Giselle Galarza
Liam Gallagher
Sydney Giroux
Avril Gomez
Sebastian Gomez
Maxwell Gregg
Kelly Groome
Jake Hand
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Sofia Ilardi
Emilia Intorrella
Jolie Jennings
Tristan Jennings
Laura Johnson
Julia Juan
Julia Kadar
Elizabeth Kelliher
Alexandra Kettle
Catelina Kollar
Emily Kruger
Anthony Lane
Cassandra Lasko
Julia Lengen
Sarah Levine
Kamila Lopez-Angel
Brandon Louissaint
Daniel Maher
Aidan Mahoney
Caroline Mastandrea
Stephen Matus
Ava Mazzarella
Brynn McCurry
Grace McDonald
Ryan McEllen
Finnigan Mell
Frank Milano
Maelee Moriarty
Colin Muller
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Annika Noel
Mae Noury
Kylie O’Neil
Race Partin
Rishi Pasunuri
Ryan Petit
Lena Podbielski
Arianna Puleo
Shelley Ramirez
Andrew Reza
Blake Rullis
Edward Sandgran III
Luke Scarpa
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Miranda Smith
Isabella Sportelli
Olivia Stehle
Lindsay Stouch
Erin Takach
Gianelli Villalon
Alecxis Villapando
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
Sarah Yarnall
Alexander Yerofeyev.
Grade 12
Emily Abbate
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Julianne Ames
Sarah Bargfrede
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Hayden Budofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Michael Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Sarah Caruso
Anthony Cortese
Rocco Cortese
Grace Craig
Talia Criso
Andrew Daghlian
Paige DeGiovanni
Aaron Do
Alannah Dobrzynski
Jolie Dottinger
Sean Duthaler
Gabriella Ellrott
Jenna Eltorky
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Alexandra Gavioli
Katherine Groome
Eric Gutowski
Jenna Halkyard, Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Heather Holick
Sofia Horowitz
Nicholas Hwang
Emily Iudica
Mia Jardine
Kavya Kamath
Colin Kowalski
Alexander Lake
Amir Lalji
Hayley Lane
Lyndsey Lang
Jack Maraziti
Kennedy Masternak
Mackenzie Masternak
Grace McDonough
Tanner Mell
Marcelle Mendiburu
Nathan Miller
Norah Monaghan
Paige Mongon
William Mowbray
Shaelin Murphy
Ethan Nagamos
Daniel Natale
Richart NG
Gabriella Olarte
Kay’lah Otey
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Liz Paredes
Sean Parks
Lucy Partin
Brianna Patrickio
Vincent Pondiscio
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Charlotte Rogoff
Gabrielle Rogoff
Andrew Romano
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Cody Ryersen
Amanda Sanagorski
Raina Santora
Alyssa Scott
Devon Scott
Alison Sehnert, Elizabeth Sheeran
Kayleigh Simpson
Justin Smith
Andrew Stefancik
Paige Sumowski
Luis Torres
Bektur Totoshev
Despina Tsamadias
Anna Van Grouw
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
David Youm.
Commended Students Honor Roll
David Baker
Ingrid Brevig
James Brylawski
Jeisy Castro
Ava Daggett
Jaimin Duberry
Kyle Enderle
Elena Fasano
Jason Fisher
Grady Gaines
Colin Gallagher
Tessa Goldman
Christian Goncalves
Eliana Intorrella
Arabella Jarani
Kaitlyn Kayser
Marlise Klenke
Brooke Lengen
Caden Masternak
Christian Mazzarella
Jeremy Nester
Asher Orlikowski
Andres Parreno
Anthony Patrickio
Avelina Pena
Kaitlyn Peterson
Colin Ryan
Jake Sabo
Gladys Shauger
Sabrina Smith
Kaelyn Steel
Anthony Tomaszewski
Matthew Trela
Elliot Trento
Kilah Woods.
Noah Adkins
Jacob Ameen
Osher Biniamin
Jane Bleakley
Griffin Brawer
Brandon Cabrera
Madison Campisi
Caroline Collver
Grace Conrad
Jamie DePasquale
Kathleen Eisenhardt
Rylan Gibbons
Alexander Grubbs
Madison Hagler
Parker Hein
Brooke Joy
Delaney Klein
Karen Maasbach
Ronak Mamidala
Molly Moran
Tyrese Nagamos
Victor Nowak
Gian Parker
Briana Santalucia
Logan Sergent
Catherine Siipola
Jeremiah Stormm-Reitter
Nicholas Szabo
Ashton Welber
Walter Willwerth.
Brandon Bakke
Dylan Barry
Leah Ben-Nany
Tanner Blendinger
Joseph Buono
Patrick Dabrowski
Eric Dau
Gavin Denmead
Braydon DiBlasio
Anthony Dionisio
Valerie Gavioli
Samantha Grau
Amber Groom
Sarah Kosker
Andrew Kristiansen
Ryan Lee
Lainie Loewen
Daniel Lyden
Matthew McCann
Callista McKeon
John Milano III
Emily Neglia
Hunter Peterson
Jack Poust
Rylie Richardson
Xavier Riggio
Adrianna Rivera
Ryan Rossi
Ashley Rule
Meghan Ruzycki
Katherine Suter
Attila Szilagyi
Landon Tanyeri
James Weisbeck
Ella Welber.
German Acte Choc
Elizabeth Aldrich
Athena Battaglia
Aidan Belasco
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Jeffrey Bischoff
Jackson Cisko
Alexander Cramer
Nicole Dabrowski
Eric Drossel
Emma Dyrsten
Noor Elhamouly
Joshua Ermeus
Samuel Esposito
Nicole Fauvie
Cristina Francescutto
Robert Frisch
Kaden Kambak
Elias Kerim
Casey Lang
Manuel Lopez
Mason Maher
Max Maldonado
Zachary Martino
Alexa Matkiwsky
Olivia Minetti
Hayley Ouimette
Amanda Robertson
Rachel Rodriguez
Katherine Ryan
Maxwell Scalera
Michaela Seville
Matthew Silvey
Samantha Stankiewicz
Kevin Struble
Lily Travaille
Scholar Honor Roll
Aidan Agront
Paula Aldaz-Pagnacco
Ryan Amato
Veronica Bednarz
Brett Beierle
Anthony Caldi
Henri Coleman
Makayla Colon
Melissa DeFontes
Giselle Faria
Isabella Gannon Kirk
Daniel Grabowski
Lilly Gretkowski
Rhea Groom
Ronald Heredia
Marguerita Higgins
Daniella Inglima
Jelphis Joaquin
Hana Kachersky
Roman Katsnelson
Ana Knezevic
Mikayla Lapp
Joshua Levine
Joshua Lipton
Emery Malasits
Brianna Mancini
Lynnessa Marrow
Kimberly Martinez Huaman
Brooke McCann
Evan Miller
Kailyn Moughrabie
Nathaniel Nedelka
Thelonious Peirce
Samantha Roddy
Talia Sanchez
Kate Sutphen
Selma Taguinod
Natalie Torres
Nicholas Vasquez.
Caleb Abraham
Megan Armstrong
Abigail Blochinger
Lukas Blume
Julia Bollard
Chloe Brawer
Dante Buccino
Owen Carey
Shea Cina
Gabriella Coonan
Johnna DeGiovanni
Brendan Del Coro
Blake Evelyn
Claire Gallagher
Gabrielle Heim
Timothy Kelly Jr
Gavin Kornas
George Kyriakou
Gabriella Lindner
Eleanor Luizzo
Krishiv Malhotra
Madeline Molbury
Braeden Neal
Aidan Olarte
Anthony Pandiscia
Abigail Pierson
Russell Prestipino
Emma Reder
Marcella Rispoli
Gabriella Rodek
Thomas Ryan
Samuel Scalera
Catelyn Sehnert
Claire Sehnert
Payton Simpson
Emily Smernoff
Reese Smith
Connor Sumowski
Mathew Vassalo
Logan Winslow.
Jake Alcivar
Arlene Betancourth
Davin Brooks
Bailey Chapman
Ella Collins
Anya Corrado
Matthew DaPrato
Mary Digiuseppe
Aiden Doyle
Elizabeth Flint
Austen Frattura
Katrina Furgeson
Nicholas Gambino
Eliana Gianinno
Stephanie Glogiewicz
Brady Hinchcliffe
Lily Hoffman
Benjamin Holden
Cameron Ilavsky
Ella Kenny
Kaitlyn Knapp
Alexis Krauss
James Kressman
Sebastian Lopes
Samantha Macierowski
Kyle Monroe
Leah Moore
James Mudrick
Nina Muscarella
Lily Olszowski
Finnegan Perry
Desmond Purchla
Nicholas Ryan
Matthew Schweizer
Aidan Sharo
Ella Stites
Alexandra Sweeney
Peter Teixeira
Zephyrina Turturro
Allison Yurchak.
Alexa Acker
Isabelle Adames
Daniel Bavaro
Anthony Bitetto
Veronica Boye-Codjoe
Brittany Brannigan
Nicholas Capeci
Casey Coleman
Ezra Cook
Andrew Davis
Sofia DiStefano
Olivia Ekeland
Joseph Flynn
Jack Ginsberg
John Grimaldi
Linda Gulbe
Zachary Holick
Allison Hollywood
Mathew Johnson
Antonio Marin
Brooke Mauch
Katie Mazzella
Emmalina Muth
Tiffany Rabbitt
Emily Roemer
Lucas Rule
Shauna Ryan
Melissa Schweizer
Jakub Skawinski
Katherine Smith
Joseph Stevens
Victoria Straub
John Sutphen
Ava Weinzetl
MaryGrace Wille
Parker Williamson
Adam Wood
Reese Zapata
David Zawacki.