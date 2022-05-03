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Honor Roll: Sparta Township High School Third Marking Period

| 03 May 2022 | 11:35

    Principals Scholar Honor Roll

    Grade 9

    Mya Abraham,

    Juliette Amiel

    Leah Andrini

    William Askin

    Domenico Audino

    Anjolina Aulov

    Brianna Brennan

    Dagney Bunkers

    Mairin Byrne

    Ava Capeci

    Molly Chapman

    Ling Lan Chen

    Megan Chiesa- Rupani

    Mahanth Chintha

    Emily Ciaburri

    Abigail Connors

    Patrick Connors

    Adriana Davis

    Julia DiPasquale

    Devon Dobbs

    Ella Duphiney

    Erin Duthaler

    Lauren Ellrott

    Haley Erickson

    Yahet Ferrer

    Lysander Flores

    Isabella Frattura

    Olivia Friesen

    Joshua Garces

    Michael Ginsberg

    Julianne Handzus

    Tyler Harms

    Keara Hynes

    Tara Keller

    Rutuja Kirange

    Justin Knapp

    Uma Kowalski

    Emma Kristiansen

    Maya Laliker

    Julian Laznik-Moraghan

    Carly List

    Shannon Lloyd

    Ashley Louissaint

    Collin Maher

    Madison Maines

    Patrick Maraziti

    Rowan Mendel

    Julia Miller

    Mackenzie Mongon

    Owen Murphy

    Praise Ojo

    Julianna Papaleo

    Emily Pappa

    Ava Picinic

    Sylvia Przydzial

    Gianna Ramieri

    Madelyn Rufino

    Chloe Rullis

    Sayler Salvigsen

    Aralyn Saulys

    Laura Scheri

    Rishma Seerattan

    Gavin Sloginski

    Gina Stankiewicz

    Kathryn Sutton

    Brody Tanyeri

    Diego Torres

    Jonathan Torres

    David Trela

    Lea Tsamadias

    Evangeline Turturro

    Christopher Verney

    Emma Westervelt

    Jack Wittenmeier

    Madeline Worsley

    Brooke Wydenbach.

    Grade 10

    Ian Bellush

    Benjamin Bialkin

    Bailey Brannigan

    Abigail Bruseo

    Nathaniel Burke

    Sophia Candeloro

    Charles Canzoniero

    Ashley Crane

    Nicholas Curry

    Emily Dalcamo

    Sophia Davis

    Natalie DeMuth

    Mariella DeSimone

    Isabella DiGioia

    Malaya Dobbs

    Dana Dunbar

    Ava Dutro

    Benjamin Dykstra

    Rachel Edmunds

    Angelin Farella

    Edward Flannery

    Luke Gozdenovich

    Lorayne Gulbrandsen

    Kaylee Handzus

    Shea Harrison

    Tahg Herbison

    Eva Hughes

    Ayush Iyer

    Remson Jarrell

    Gabriel Jarvis

    Kyleigh Johnsen

    Jordyn Kelly

    Kylie Klinck

    Joseph Kopec

    Charlote Krumpfer

    Michelle Kujalowicz

    Leanne Kurian

    John Langeraap

    Francis Lloyd

    Ava Luna

    Haley Maher

    Scarlet Matteson

    Katherine McCall

    Kyleigh Mongon

    Julia Mooney

    Gaayathri Nadarajah

    Sasha Nelson

    Jolie Neuschatz

    Nina Nyerges

    Kayleigh O’Brien

    Madison O’Malley

    Charlotte Pennington

    Daniel Perez

    Angelina Persaud

    Alena Picinic

    Vaiden Pollard

    Christian Posada

    Cassidy Pry

    McKaela Reekie

    Nathaniel Rogoff

    Ryan Roldan, Ella Ryan

    Juliette Sanchez

    Nicholas Sebes

    Surekha Selvaraj

    Katherine Sheeran

    Dean Stas

    Sarah Weisbeck

    Connor White

    Anna Yerofeyev.

    Grade 11

    Maia Albuquerque

    Goldie Ancis

    Courtney Askin

    Jason Baldanza Jr,

    Alexa Bally

    Daniel Bates

    Kimberley Bellamy

    Rachael Berghahn

    Kimberly Botta

    Aine Byrne

    Jonathan Byrnes

    Dillon Caswell

    Riccardo Cestaro

    Kaitlyn Cioc

    Remi Coleman

    Jonathan Cristillo

    Nikolas Cucciniello

    Tyler Dalmedo

    Devin Dean

    Samantha Di Santi

    Emily Digiuseppe

    James DiPasquale

    Jessica Drozd

    Millen Duberry

    Delaney Ekeman

    Molly Englehardt

    Elizabeth Enriquez

    Brooke Fastnacht

    Robert Ferguson

    Christina Firzlaff

    Olivia Flanz

    Emma Flores

    Alexandra Forman

    Shannon Furgeson

    Alicia Gaines

    Catherine Gaines

    Giselle Galarza

    Liam Gallagher

    Sydney Giroux

    Avril Gomez

    Sebastian Gomez

    Maxwell Gregg

    Kelly Groome

    Jake Hand

    Emily Harms

    Isabella Harris

    Jack Hill

    Marcella Hill

    Sofia Ilardi

    Emilia Intorrella

    Jolie Jennings

    Tristan Jennings

    Laura Johnson

    Julia Juan

    Julia Kadar

    Elizabeth Kelliher

    Alexandra Kettle

    Catelina Kollar

    Emily Kruger

    Anthony Lane

    Cassandra Lasko

    Julia Lengen

    Sarah Levine

    Kamila Lopez-Angel

    Brandon Louissaint

    Daniel Maher

    Aidan Mahoney

    Caroline Mastandrea

    Stephen Matus

    Ava Mazzarella

    Brynn McCurry

    Grace McDonald

    Ryan McEllen

    Finnigan Mell

    Frank Milano

    Maelee Moriarty

    Colin Muller

    Mason Munier

    Rylee Munier

    Kiera Murphy

    Matthew Murzaku

    Annika Noel

    Mae Noury

    Kylie O’Neil

    Race Partin

    Rishi Pasunuri

    Ryan Petit

    Lena Podbielski

    Arianna Puleo

    Shelley Ramirez

    Andrew Reza

    Blake Rullis

    Edward Sandgran III

    Luke Scarpa

    Matthew Schon

    Thomas Schottland

    Ella Simmons

    Meghan Smith

    Miranda Smith

    Isabella Sportelli

    Olivia Stehle

    Lindsay Stouch

    Erin Takach

    Gianelli Villalon

    Alecxis Villapando

    Lilli Wiegand

    Chad Wood

    Claire Xue

    Sarah Yarnall

    Alexander Yerofeyev.

    Grade 12

    Emily Abbate

    Connor Ailara

    Lauren Ambrosino

    Julianne Ames

    Sarah Bargfrede

    Natalie Blaszak

    Matthew Bouma-Hannam

    Adam Bova

    Hayden Budofsky

    Jack Budofsky

    Luca Budofsky

    Brianna Burns

    Michael Burns

    Christopher Byrnes

    Joseph Byrnes

    Matthew Byrnes

    Gabrielle Canzoniero

    Sarah Caruso

    Anthony Cortese

    Rocco Cortese

    Grace Craig

    Talia Criso

    Andrew Daghlian

    Paige DeGiovanni

    Aaron Do

    Alannah Dobrzynski

    Jolie Dottinger

    Sean Duthaler

    Gabriella Ellrott

    Jenna Eltorky

    Olivia Enderle

    Laurel Ferguson

    Alexandra Gavioli

    Katherine Groome

    Eric Gutowski

    Jenna Halkyard, Noelle Hanek

    William Hannan

    Dorina Hernandez

    Peter Hilgendorff III

    Heather Holick

    Sofia Horowitz

    Nicholas Hwang

    Emily Iudica

    Mia Jardine

    Kavya Kamath

    Colin Kowalski

    Alexander Lake

    Amir Lalji

    Hayley Lane

    Lyndsey Lang

    Jack Maraziti

    Kennedy Masternak

    Mackenzie Masternak

    Grace McDonough

    Tanner Mell

    Marcelle Mendiburu

    Nathan Miller

    Norah Monaghan

    Paige Mongon

    William Mowbray

    Shaelin Murphy

    Ethan Nagamos

    Daniel Natale

    Richart NG

    Gabriella Olarte

    Kay’lah Otey

    Sila Paniker

    Georgia Paraskos

    Liz Paredes

    Sean Parks

    Lucy Partin

    Brianna Patrickio

    Vincent Pondiscio

    Charlotte Putnam

    Hannah Ramos

    Adrianna Remo

    Lucas Rendina

    Charlotte Rogoff

    Gabrielle Rogoff

    Andrew Romano

    Olivia Romano

    Elizabeth Russo

    Jake Ryan

    Cody Ryersen

    Amanda Sanagorski

    Raina Santora

    Alyssa Scott

    Devon Scott

    Alison Sehnert, Elizabeth Sheeran

    Kayleigh Simpson

    Justin Smith

    Andrew Stefancik

    Paige Sumowski

    Luis Torres

    Bektur Totoshev

    Despina Tsamadias

    Anna Van Grouw

    Nicholas Ventresca

    Isabella Verdesco

    Kaleigh West

    David Youm.

    Commended Students Honor Roll

    Grade 9

    David Baker

    Ingrid Brevig

    James Brylawski

    Jeisy Castro

    Ava Daggett

    Jaimin Duberry

    Kyle Enderle

    Elena Fasano

    Jason Fisher

    Grady Gaines

    Colin Gallagher

    Tessa Goldman

    Christian Goncalves

    Eliana Intorrella

    Arabella Jarani

    Kaitlyn Kayser

    Marlise Klenke

    Brooke Lengen

    Caden Masternak

    Christian Mazzarella

    Jeremy Nester

    Asher Orlikowski

    Andres Parreno

    Anthony Patrickio

    Avelina Pena

    Kaitlyn Peterson

    Colin Ryan

    Jake Sabo

    Gladys Shauger

    Sabrina Smith

    Kaelyn Steel

    Anthony Tomaszewski

    Matthew Trela

    Elliot Trento

    Kilah Woods.

    Grade 10

    Noah Adkins

    Jacob Ameen

    Osher Biniamin

    Jane Bleakley

    Griffin Brawer

    Brandon Cabrera

    Madison Campisi

    Caroline Collver

    Grace Conrad

    Jamie DePasquale

    Kathleen Eisenhardt

    Rylan Gibbons

    Alexander Grubbs

    Madison Hagler

    Parker Hein

    Brooke Joy

    Delaney Klein

    Karen Maasbach

    Ronak Mamidala

    Molly Moran

    Tyrese Nagamos

    Victor Nowak

    Gian Parker

    Briana Santalucia

    Logan Sergent

    Catherine Siipola

    Jeremiah Stormm-Reitter

    Nicholas Szabo

    Ashton Welber

    Walter Willwerth.

    Grade 11

    Brandon Bakke

    Dylan Barry

    Leah Ben-Nany

    Tanner Blendinger

    Joseph Buono

    Patrick Dabrowski

    Eric Dau

    Gavin Denmead

    Braydon DiBlasio

    Anthony Dionisio

    Valerie Gavioli

    Samantha Grau

    Amber Groom

    Sarah Kosker

    Andrew Kristiansen

    Ryan Lee

    Lainie Loewen

    Daniel Lyden

    Matthew McCann

    Callista McKeon

    John Milano III

    Emily Neglia

    Hunter Peterson

    Jack Poust

    Rylie Richardson

    Xavier Riggio

    Adrianna Rivera

    Ryan Rossi

    Ashley Rule

    Meghan Ruzycki

    Katherine Suter

    Attila Szilagyi

    Landon Tanyeri

    James Weisbeck

    Ella Welber.

    Grade 12

    German Acte Choc

    Elizabeth Aldrich

    Athena Battaglia

    Aidan Belasco

    Allen Ben-Nany

    Steven Berger

    Jeffrey Bischoff

    Jackson Cisko

    Alexander Cramer

    Nicole Dabrowski

    Eric Drossel

    Emma Dyrsten

    Noor Elhamouly

    Joshua Ermeus

    Samuel Esposito

    Nicole Fauvie

    Cristina Francescutto

    Robert Frisch

    Kaden Kambak

    Elias Kerim

    Casey Lang

    Manuel Lopez

    Mason Maher

    Max Maldonado

    Zachary Martino

    Alexa Matkiwsky

    Olivia Minetti

    Hayley Ouimette

    Amanda Robertson

    Rachel Rodriguez

    Katherine Ryan

    Maxwell Scalera

    Michaela Seville

    Matthew Silvey

    Samantha Stankiewicz

    Kevin Struble

    Lily Travaille

    Scholar Honor Roll

    Grade 9

    Aidan Agront

    Paula Aldaz-Pagnacco

    Ryan Amato

    Veronica Bednarz

    Brett Beierle

    Anthony Caldi

    Henri Coleman

    Makayla Colon

    Melissa DeFontes

    Giselle Faria

    Isabella Gannon Kirk

    Daniel Grabowski

    Lilly Gretkowski

    Rhea Groom

    Ronald Heredia

    Marguerita Higgins

    Daniella Inglima

    Jelphis Joaquin

    Hana Kachersky

    Roman Katsnelson

    Ana Knezevic

    Mikayla Lapp

    Joshua Levine

    Joshua Lipton

    Emery Malasits

    Brianna Mancini

    Lynnessa Marrow

    Kimberly Martinez Huaman

    Brooke McCann

    Evan Miller

    Kailyn Moughrabie

    Nathaniel Nedelka

    Thelonious Peirce

    Samantha Roddy

    Talia Sanchez

    Kate Sutphen

    Selma Taguinod

    Natalie Torres

    Nicholas Vasquez.

    Grade 10

    Caleb Abraham

    Megan Armstrong

    Abigail Blochinger

    Lukas Blume

    Julia Bollard

    Chloe Brawer

    Dante Buccino

    Owen Carey

    Shea Cina

    Gabriella Coonan

    Johnna DeGiovanni

    Brendan Del Coro

    Blake Evelyn

    Claire Gallagher

    Gabrielle Heim

    Timothy Kelly Jr

    Gavin Kornas

    George Kyriakou

    Gabriella Lindner

    Eleanor Luizzo

    Krishiv Malhotra

    Madeline Molbury

    Braeden Neal

    Aidan Olarte

    Anthony Pandiscia

    Abigail Pierson

    Russell Prestipino

    Emma Reder

    Marcella Rispoli

    Gabriella Rodek

    Thomas Ryan

    Samuel Scalera

    Catelyn Sehnert

    Claire Sehnert

    Payton Simpson

    Emily Smernoff

    Reese Smith

    Connor Sumowski

    Mathew Vassalo

    Logan Winslow.

    Grade 11

    Jake Alcivar

    Arlene Betancourth

    Davin Brooks

    Bailey Chapman

    Ella Collins

    Anya Corrado

    Matthew DaPrato

    Mary Digiuseppe

    Aiden Doyle

    Elizabeth Flint

    Austen Frattura

    Katrina Furgeson

    Nicholas Gambino

    Eliana Gianinno

    Stephanie Glogiewicz

    Brady Hinchcliffe

    Lily Hoffman

    Benjamin Holden

    Cameron Ilavsky

    Ella Kenny

    Kaitlyn Knapp

    Alexis Krauss

    James Kressman

    Sebastian Lopes

    Samantha Macierowski

    Kyle Monroe

    Leah Moore

    James Mudrick

    Nina Muscarella

    Lily Olszowski

    Finnegan Perry

    Desmond Purchla

    Nicholas Ryan

    Matthew Schweizer

    Aidan Sharo

    Ella Stites

    Alexandra Sweeney

    Peter Teixeira

    Zephyrina Turturro

    Allison Yurchak.

    Grade 12

    Alexa Acker

    Isabelle Adames

    Daniel Bavaro

    Anthony Bitetto

    Veronica Boye-Codjoe

    Brittany Brannigan

    Nicholas Capeci

    Casey Coleman

    Ezra Cook

    Andrew Davis

    Sofia DiStefano

    Olivia Ekeland

    Joseph Flynn

    Jack Ginsberg

    John Grimaldi

    Linda Gulbe

    Zachary Holick

    Allison Hollywood

    Mathew Johnson

    Antonio Marin

    Brooke Mauch

    Katie Mazzella

    Emmalina Muth

    Tiffany Rabbitt

    Emily Roemer

    Lucas Rule

    Shauna Ryan

    Melissa Schweizer

    Jakub Skawinski

    Katherine Smith

    Joseph Stevens

    Victoria Straub

    John Sutphen

    Ava Weinzetl

    MaryGrace Wille

    Parker Williamson

    Adam Wood

    Reese Zapata

    David Zawacki.