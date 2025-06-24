Sparta High School Class of 2025

Mya Grace Abraham
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Ryan Amato
Juliette Amiel
Leah Taline Andrini
Alexis Arpino
William James Askin
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David James Baker
Jonathan F. Baldanza
Shaan Salah-Eldeen Balkar
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Brianna Brennan
Ingrid Marie Brevig
Lincoln Patrick Brill
Alana J. Brown
Lucas Dylan Brown
James Evan Richard Brylawski
Dagney Maria Bunkers
Scott Andrew Burgin Jr
Mairin Byrne
Anthony Joseph Caldi
Ava Lillianna Capeci
Kristina Emily Carneiro
Kristopher Enrique Carneiro
Diandre James Carr
Emily Grace Carson
Ian James Cartwright
Brynne Kennedy Cashion
Jeisy S. Castro
Molly Ann Chapman
Ling Lan Chen
Megan Chiesa-Rupani
Mahanth Chintha
Hunter Chlodnicki
Emily Elizabeth Ciaburri
Matthew Paul Ciarelli
Maria Julia Ciliberti
Henri Coleman
Eamon Coletta
Makayla Patrice Colón
Tyler Joseph Conlee
Abigail Connors
Patrick Connors
Jeremy Cruise
Carlos J Cruz
Brook Olivia D’Andrea
Ava Daggett
Samantha Ann Darmiento
Adriana Livia Davis
Clara De Leon
Alyssa Mary Deters
Luke T. DiCianni
Julia Marie DiPasquale
Devon Nicole Dobbs
Patrick William Donnelly
Luke Doster
Jean-Luc Doumbe
Jaimin J. Duberry
Ella Canzoniero Duphiney
Erin Kathryn Duthaler
Ava Dyrsten
Sean Ryan Eisenhardt
Lauren Donna Ellrott
Kyle Elías Enderle
Haley Elinor Erickson
Michael Patrick Fabricatore
Elizabeth Grace Fagersten
Giselle Marie Faria
Elena Rachel Fasano
John Nicholas Ferraro
Yahet Ferrer
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Lysander P. Flores
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Rhea Lisann Groom
John DeSena
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Addison Saige Hallcom
Julia Rose Hamann
Julianne Melissa Handzus
Christian Connor Hantson
Tyler Harms
Aidan Harris
Nico Parker Harris
Kaitlyn Healey
Marguerita Elizabeth Higgins
Peyton E. Hinchcliffe
Logan W. Hrenenko
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Daniella Joliet Inglima
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Sean Kettle
Rutuja Tushar Kirange
Marlise Klenke
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Julian Laznik-Moraghan
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Ethan J. Louissaint
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Hope E. Maher
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Evan Keith Margolies
Lynnessa Eva Marrow
Kimberly R. Martinez Huaman
Nicholas Martino
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Catherine Elizabeth Mason
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Christian Nathaniel Mazzarella
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Hannah Alexis Mclean
Rowan W. Mendel
Evan Miller
Julia Marie Miller
Yasmina Emad Mohamed
Mackenzie Erin Mongon
Kailyn Michele Moughrabie
Emily Muldoon
Austin James-Thomas Ehlers Murphy
Owen Murphy
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Makenzie O’Neil
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Mikaela Olmedo
Asher Cole Orlikowski
Julianna M. Papaleo
Emily Pappa
Elaina Paraskos
Andrés Parreño Baeli
Anthony Joseph Patrickio
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Nicholas Joseph Pelle
Avelina D. Pena
Mikayla Joan Pereira
Symarie Perez
Matthew Robert Peters
Kaitlyn Autumn Peterson
Ava Picinic
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Sylvia W Przydzial
Alex Pyszczymuka
Joseph N. Quatrella
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Brigid Noreen Robinson
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Samantha Jo Roddy
Anyelizabeth Rodriquez Castro
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Vincent Antonio Rodriguez
Santino Antonio Ronchi
Daniel H. Roque
Madelyn Lee Rufino
Chloe Rullis
Colin Patrick Ryan
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Sebastian Sakowski
Sayler Ruby Salvigsen
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Jasmine Ariella Santana
Aralyn Saulys
Braden Christopher Schappert
Laura Emily Scheri
Samantha Lynn Schneider
Olivia Schwartz
Rishma Seerattan
Brooke Elizabeth Selander
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Lorraine Shauger
Brian F. Sisti
Adam Will Slee Jr.
Emily Jean Slieter
Gavin Sloginski
Sabrina Addison Smith
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Griffen J. Stone
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Kathryn Sutton
Selma Abigail Caddauan Taguinod
Brody Tanyeri
Shya Raine Taylor
Adam Graham Teixeira
Anthony Tomaszewski
Diego Fernando Torres Sánchez
Jonathan Torres
Natalie Torres
David J. Trela
Matthew J. Trela
Elliot Michael Trento
Lea R. Tsamadias
Evangeline L. Turturro
Elise Clare Uitdenhowen
Zackary S Vanaman
Garrett Trayton VanHouten
Dino A. Varvaro, Jr.
Nicholas Alejandro Vasquez Valverde
Christopher John Verney
Mitchell Domingo Veron
Sean Walsh
Andrew Weinzetl
Emma G. Westervelt
Brooke M. Wieczezak
Abigail R. Wilce
Katie Williams
Jack Martin Slaid Wittenmeier
Madeline Worsley
Brooke Elizabeth Wydenbach
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