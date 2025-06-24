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Sparta High School Class of 2025

| 24 Jun 2025 | 04:10
    Sparta High School Class of 2025

Mya Grace Abraham

Aidan Agront

Paula Aldaz-Pagnacco

Ryan Amato

Juliette Amiel

Leah Taline Andrini

Alexis Arpino

William James Askin

Domenico L. Audino

Anjolina S. Aulov

Jace Senkyire

David James Baker

Jonathan F. Baldanza

Shaan Salah-Eldeen Balkar

Veronica Antonia Bednarz

Brianna Brennan

Ingrid Marie Brevig

Lincoln Patrick Brill

Alana J. Brown

Lucas Dylan Brown

James Evan Richard Brylawski

Dagney Maria Bunkers

Scott Andrew Burgin Jr

Mairin Byrne

Anthony Joseph Caldi

Ava Lillianna Capeci

Kristina Emily Carneiro

Kristopher Enrique Carneiro

Diandre James Carr

Emily Grace Carson

Ian James Cartwright

Brynne Kennedy Cashion

Jeisy S. Castro

Molly Ann Chapman

Ling Lan Chen

Megan Chiesa-Rupani

Mahanth Chintha

Hunter Chlodnicki

Emily Elizabeth Ciaburri

Matthew Paul Ciarelli

Maria Julia Ciliberti

Henri Coleman

Eamon Coletta

Makayla Patrice Colón

Tyler Joseph Conlee

Abigail Connors

Patrick Connors

Jeremy Cruise

Carlos J Cruz

Brook Olivia D’Andrea

Ava Daggett

Samantha Ann Darmiento

Adriana Livia Davis

Clara De Leon

Alyssa Mary Deters

Luke T. DiCianni

Julia Marie DiPasquale

Devon Nicole Dobbs

Patrick William Donnelly

Luke Doster

Jean-Luc Doumbe

Jaimin J. Duberry

Ella Canzoniero Duphiney

Erin Kathryn Duthaler

Ava Dyrsten

Sean Ryan Eisenhardt

Lauren Donna Ellrott

Kyle Elías Enderle

Haley Elinor Erickson

Michael Patrick Fabricatore

Elizabeth Grace Fagersten

Giselle Marie Faria

Elena Rachel Fasano

John Nicholas Ferraro

Yahet Ferrer

Trevor Ferrigno

John Dalton Finley

Jason Fisher

Allison Claire Fishman

George Flint

Lysander P. Flores

Isabella A. Frattura

Olivia Friesen

Grady Owen Gaines

Colin James Gallagher

Isabella Gannon Kirk

Joshua Garces

Harold Garcia Franco

Mery Litzy G. Candelario

Leah Paige Geety

Aaron F. Ginorio

Michael John Ginsberg

Tessa Goldman

Holyanna Gomez Gutierrez

Tobias Gomez

Christian Goncalves

Vincent Gonzalez

Daniel Andrew Grabowski

Mario Luciano Graniello

Lilly Brielle Gretkowski

Logan Noah Griffin

Rhea Lisann Groom

John DeSena

Sebastian Gutierrez

Addison Saige Hallcom

Julia Rose Hamann

Julianne Melissa Handzus

Christian Connor Hantson

Tyler Harms

Aidan Harris

Nico Parker Harris

Kaitlyn Healey

Marguerita Elizabeth Higgins

Peyton E. Hinchcliffe

Logan W. Hrenenko

Keara Niamh Hynes

Daniella Joliet Inglima

Eliana Nicole Intorrella

Alexander Jaoudy

Arabella Hope Jarani

Jelphis J. Joaquin

Ryan Christopher Johnson

Darnell Jones

Elladia Jones

Kassim Joseph

Oliver Atitila Jung

Hana Kachersky

Emily G. Karpowich

Daniel Kats

Roman Louis Katsnelson

Kaitlyn Kayser

Kaegan Kellenberger

Tara Keller

Faith Ireland Kelly

Sean Kettle

Rutuja Tushar Kirange

Marlise Klenke

Justin Knapp

Ana Knezevic

Maria Knezevic

Emily Knospler

Uma Kalyani Kowalski

Emma Jane Kristiansen

Jake Allen Krzanowski

Madison Lynn Kurczewski

Maya Anne Laliker

Mikayla Lapp

Julian Laznik-Moraghan

Brooke Lengen

Joshua M. Levine

Thomas E. Liburd

Joshua Lee Lipton

Carly List

Shannon Eileen Lloyd

Ashley Louissaint

Ethan J. Louissaint

Isabelle Lusher

Troy Joseph Maglin

Collin Thomas Maher

Hope E. Maher

Madison Grace Maines

Emery Alexander Malasits

Brianna Mancini

Patrick James Maraziti

Evan Keith Margolies

Lynnessa Eva Marrow

Kimberly R. Martinez Huaman

Nicholas Martino

Catherine Ella Marussich

Catherine Elizabeth Mason

Caden E. Masternak

Bradley C. Matsinger

Christian Nathaniel Mazzarella

Brooke Lynne McCann

Hannah Alexis Mclean

Rowan W. Mendel

Evan Miller

Julia Marie Miller

Yasmina Emad Mohamed

Mackenzie Erin Mongon

Kailyn Michele Moughrabie

Emily Muldoon

Austin James-Thomas Ehlers Murphy

Owen Murphy

Nathaniel Nedelka

Jeremy Nester

Makenzie O’Neil

Praise Ojo

Mikaela Olmedo

Asher Cole Orlikowski

Julianna M. Papaleo

Emily Pappa

Elaina Paraskos

Andrés Parreño Baeli

Anthony Joseph Patrickio

Thelonious Peirce

Nicholas Joseph Pelle

Avelina D. Pena

Mikayla Joan Pereira

Symarie Perez

Matthew Robert Peters

Kaitlyn Autumn Peterson

Ava Picinic

Salvatore M. Pietropinto III

Gavin Brady Pryce

Sylvia W Przydzial

Alex Pyszczymuka

Joseph N. Quatrella

Gianna Ramieri

Vincent Anthony Rispoli

Brigid Noreen Robinson

Olivia Roccesano

Samantha Jo Roddy

Anyelizabeth Rodriquez Castro

Braley Rodríguez

Vincent Antonio Rodriguez

Santino Antonio Ronchi

Daniel H. Roque

Madelyn Lee Rufino

Chloe Rullis

Colin Patrick Ryan

Jake Sabo

Sebastian Sakowski

Sayler Ruby Salvigsen

Talia H Sanchez

Jasmine Ariella Santana

Aralyn Saulys

Braden Christopher Schappert

Laura Emily Scheri

Samantha Lynn Schneider

Olivia Schwartz

Rishma Seerattan

Brooke Elizabeth Selander

Dominic Serra Parra

Lorraine Shauger

Brian F. Sisti

Adam Will Slee Jr.

Emily Jean Slieter

Gavin Sloginski

Sabrina Addison Smith

Oliver Soreco

Gina Madison Stankiewicz

Griffen J. Stone

Matthew Michael Stuchio

Kate Sutphen

Kathryn Sutton

Selma Abigail Caddauan Taguinod

Brody Tanyeri

Shya Raine Taylor

Adam Graham Teixeira

Anthony Tomaszewski

Diego Fernando Torres Sánchez

Jonathan Torres

Natalie Torres

David J. Trela

Matthew J. Trela

Elliot Michael Trento

Lea R. Tsamadias

Evangeline L. Turturro

Elise Clare Uitdenhowen

Zackary S Vanaman

Garrett Trayton VanHouten

Dino A. Varvaro, Jr.

Nicholas Alejandro Vasquez Valverde

Christopher John Verney

Mitchell Domingo Veron

Sean Walsh

Andrew Weinzetl

Emma G. Westervelt

Brooke M. Wieczezak

Abigail R. Wilce

Katie Williams

Jack Martin Slaid Wittenmeier

Madeline Worsley

Brooke Elizabeth Wydenbach

Zaara S. Zaman

Aubrey Robin Zimmermann