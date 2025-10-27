x
Sparta tops Jefferson, 54-35

Jefferson. Sparta topped Jefferson, 54-35, Friday as quarterback Shane Hoover threw for 308 yards and 4 touchdowns.

Jefferson Township /
| 27 Oct 2025 | 01:33
    Jefferson running back Braedan Cummings carries the ball towards the end zone for a touchdown in the first quarter. Cummings scored another rushing touchdown in the fourth quarter. ( Photo by George Leroy Hunter)
    Sparta running back Brady Shagawat carries the ball. Shagawat rushed for 80 yards. He also caught 2 receptions for 74 yards resulting in one touchdown. ( Photo by George Leroy Hunter)
    Sparta quarterback Shane Hoover keeps the ball and runs to avoid being tackled. Hoover passed for 308 yards resulting in 4 touchdowns. ( Photo by George Leroy Hunter)
    Jefferson's wideout C.J. Paskas carries the ball during a play. ( Photo by George Leroy Hunter)

Sparta High School defeated Jefferson Township High School, 54-35, in varsity football on Friday at Jefferson Township High School.

Sparta quarterback Shane Hoover passed for 308 yards and 4 touchdowns. Wideout Christian Brevig scored 2 touchdowns. Brady Shagawat and Samuel Deeny scored 1 touchdown apiece. Running back Jace Stiansen rushed for 128 yards and 2 touchdowns.

Jefferson quarterback Eric Hokenberg passed for 394 yards and 3 touchdowns. Steven Cruz caught 10 passes for 193 yards and scored 2 touchdowns. Christopher Connolly caught 5 passes for 136 yards and scored 1 touchdown. Running back Braedan Cummings rushed for 143 yards and 2 touchdowns.

The Spartans improved to 6-3, while the Falcons fell to 2-7.