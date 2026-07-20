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Honor roll: Sparta High School 4th Marking Period 2025-26

| 20 Jul 2026 | 11:11

    Principal’s Scholar

    Grade 9

    Bradon Acker

    Michael Aguilar

    Jaedin Alvarado

    Avery Barrett

    Jack Bernotas

    Priyal Bhishnurkar

    Penelope Biehler

    Eva Brown

    Jiefei Chen

    Reagan Cina

    Noemi Collar

    Brielle Cotto

    Ariana Cruz

    Morgan Derby

    Ella Devore

    Ryan Do

    Sean Do

    Joseph Dolan

    Sarah Esposito

    Neomi Ferdinando

    Catalina Fernandez

    Francesco Francica

    Khloey Georges

    Colin Gorab

    Samvedh Goudampally

    Penelope Greco

    Madison Guardia

    Abigail Hanson

    Kelly Hayowyk

    Logan Hirschey

    Mya Iwanowski

    Brooke Johnson

    Christopher Jurevich

    Harsh Kirange

    Kallista Korines

    Adam Krok

    Henry LaDuke

    William Lapp

    Christine Legend

    Brielle Lessard

    Anson Lin

    Madison LoVerde

    Leia Lovett

    Sofia Manjorin

    Abhinav Medarametla

    Kathryn Miller

    Ginell Minchala

    Karthika Murthy

    Gabriel Nagamos

    Michael Nagamos

    Katherine Nielsen

    Audrey Novak

    Jaden Pabon

    Nicholas Panas

    Mason Papaganeres

    Amy Puhala

    Parindraa Purushotham

    Liana Rampersaud

    Anthony Reyes

    Hunter Richardson

    Alexander Rosario

    Harper Schmid

    Brayden Schwarz

    Brooke Seger

    Darsh Sharma

    Daniel Sheeran

    Megan Smulewicz

    Torii Stokes

    Teagan Tardive

    Lucy Towey

    Sofia Trentacoste

    Julia Van Laar

    Nicholas Verbarg

    Lila Villavicencio

    Abigail Wainwright

    Eve Wilkinson

    Eleanor Williams

    Hadyn Wilson

    Cole Zerby

    Grade 10

    Cassandra Ailara

    Ava Anderson

    Valentina Antanies

    Alaina Aronson

    Stuart Askin

    Lillian Bunkers

    Juliana Consolazio

    Julieta Constante Aguirre

    Kelsea Cosh

    Abigail Crane

    Vivienne Cristiano

    Faith Cruz

    Keira Cunnane

    Leah D’Alessandro

    Noah Dunbar

    Rohan Flores

    Angelina Garces

    Benjamin Garcia

    Warith Gbadamassi

    Gemma Geddie

    Talia Gennaro

    Lauren Goff

    Evianys Gomez

    Mya Grycuk

    Sophie Gulbrandsen

    Jake Hamilton

    Juliana Hannum

    Graham Hantson

    Zachary Hatley

    Brianny Herasme Batista

    Delaney Higgins

    Michael Iudica

    Srishanth Jakka

    Ishtar Jaoudy

    Rebecca Johnson

    William Knospler

    Joseph Kowalski

    David Kriku

    Emmelyn Ku

    Megan Luchs

    Callie Maines

    Faith Marcella

    Karina Matteson

    Elizabeth O’Brien

    Ava Louise Pagani

    Piper Pero

    Ajay Persaud

    Shane Pry

    Lila Ramieri

    Julianna Reid

    Mary Riggio

    Aislinn Riley

    Kaelyn Sabanosh

    Charles Scholl

    Kyler Schwarz

    Juliet Shim

    Katherine Smith

    Alexa Snyder

    Adeline Turturro

    Samantha Varum

    Jacy Verbarg

    Isabella Villardo

    Melania Walsh

    Caroline Weiss

    Jake Willenborg

    Timothy Willwerth

    Marlon Wilson

    Thomas Zapata

    Kourtney Zekunde

    Grade 11

    Bea Claire Adalla

    Zoya Ahmed

    Alexander Albrecht

    Elizel Albuquerque

    Yzabella Alcivar

    Devan Barber

    Nola Berkowitz

    Ashlyn Bernotas

    Skye Borchers

    Alyssa Brennan

    Simon Canales

    Caitlin Carmody

    Giada Cecere

    Christina Chen

    Hailey Cioc

    Claire Cioce

    Ethan Clifford

    Leah Conti

    Zechariah Cook

    Brendan Coombs

    Victoria Cruz

    Samuel Deeney

    Hayden Denmead

    Kara Dobrzynski

    Emily Dondero

    Owen Englehardt

    Matthew Erickson

    Sage Errichetti

    Molly Fasulo

    Brady Flannery

    Cheryl Folefack

    Crystal Folefack

    Sergey Gekht

    Ella Gulbe

    Valentina Guri

    Armani Gutierrez

    Dylan Hand

    Sierra Harms

    Hailey Harrison

    Rowan Henrie

    Leisl Hessel

    Brennan Hoops

    Blake Johnsen

    Connor Jones

    Abigail Juan

    Andrew Julian

    Dean Kanceljak

    Valerie Kopco

    Zachary Kopco

    Charlotte Kowalsky

    Riley LaDuke

    Daemian Laznik-Moraghan

    Brayden Libysen

    Sophia Lin

    Cristian Litchfield-Vasile

    Madison Loewrigkeit

    Victoria Loforese

    Amanda Louie

    Noel Lovett

    Joseph Luna

    Julia Maglaras

    Halle Mashig

    Henry Masterson

    Lauren Maxwell

    Devin McCoy

    Amaya McCray

    Jacob McDonough

    Holli Messare

    Tyler Metternich

    George Miller

    Ali Monessar

    Trevor Mongon

    Henry Morales

    Sultans Ng

    James Nielsen

    Mia O’Hare

    Tyler Pakett

    Sachi Paniker

    Rylan Papaganeres

    Paige Parlapiano

    Rupa Pasunuri

    Isabella Payano

    Isabella Pedalino-Churchwell

    Viktoria Petelicki

    Kyle Purdue

    John Reina

    Abigail Rodek

    Joey Roque

    Celia Rossettini

    Logan Scarpa

    Sara Schwarz

    Robert Schweizer

    Vince Serio

    Ava Smagalla

    Annie Soreco

    Matthew Sportelli

    Brianna Stankiewicz

    Nathaniel Stoddard

    Jakub Targonski

    Andrew Ventresca,

    Ava Villavicencio

    Jack Walker

    Daniel Westervelt

    Madelyn Wydenbach

    Evan Zinn

    Grade 12

    Jared Aalampour

    Aleck Aldaz-Pagnacco

    Adrian Appelbaum

    Kayla Barreau

    Gavin Beere

    Natalie Bellush

    Nathan Bialkin

    Anika Blume

    Amelia Boohoff

    Charlotte Boye-Codjoe

    Patrick Bruseo

    Emma Burke

    Jaisen Caswell

    Ava Cerrito

    Ling Mei Chen

    VickyChen

    Melissa Chiesa-Rupani

    Alyssa Ciaburri

    Sophia Clifford

    Bennett Coleman

    Nicholas Cruz

    Shannon Daley

    Aria Dalio

    Nicholas DaPrato

    Haley DiFilippo

    Domenico DiGioia

    Jocelynn Dilkes

    Miliana Dobbs

    Hannah Dodson

    Adriana Dolinski

    Isabella Doogan

    Trevor Ekeland

    Emilie Fagan

    Brielle Fastnacht

    Patrick Fitzsimmons

    Olivia Flores

    Thomas Fossett

    Aiden Foy

    Zachary Frisina

    Grady Gaines

    Maureen Gaines

    Arielle Gomez

    Emma Hamilton

    Louis Hammond

    Stone Herbison

    Alexia Hill

    Lyla Horowitz

    Victoria Ilardi

    Aneesh Iyer

    Kayla Johnson

    Hunter Jones

    Jack Julian

    Shannon Kelly

    Athena Kollar

    Halle Kramer

    Sophie Ku

    Christian Layman

    Lucy Levicky

    Parker Lindsay

    Grace Loewrigkeit

    Arianna Lopez

    Caiden Loyer

    Graham Mahoney

    Alexandra Maresca

    Merlyn Marroquin Y Marroquin

    Kimberly Martinez Huaman

    Zainab Mashal

    Eric McCall

    Harry McCann

    Grace Melnichuk

    Marcus Milone

    Angelica Morales

    Timothy Mudrick

    Monique Ng

    Grace Nittolo

    Brielle Norris

    Cooper O’Neill

    Briana Ortiz

    Jaley Pabon

    Nicholas Panaite

    Michael Pandiscia

    Carys Papandrikos

    Thelonious Peirce

    Jaden Picinic

    Nina Pilny

    Abigail Pisciottano

    Kayla Przywozny

    Myrah Qureshy

    Alexandra Radcliffe

    Xavier Ramirez

    Liam Ramos

    Shealyn Reekie

    Riley Richardson

    Elisabeth Riley

    Dayanna Rivera Zelaya

    Ella Rozynski

    Nicholas Schimpf

    Noor Stas

    Matthew Stites

    Victoria Sucich

    Cody Sutton

    Moira Sweeney

    Jude Szymanski

    Chase Thonus

    Joshua Tolentino

    Molly Tomko

    Gabriella Trentacoste

    Shannon Turner

    Samantha Vasquez

    Sneha Verma

    Maeghan Vreeland

    Sarah Vreeland

    Alyssa Wainwright

    Jacob Weinstock

    Abigail Weisbeck

    Chenin Wilson

    McKenna Wines

    Lauren Wittkowski

    Jakub Wrobel

    Ian Yip

    Jacqueline Youm

    Allison Yurchak

    Kaitlyn Zekunde

    Terrence Zukowski

    Scholars

    Grade 9

    Mason Battifarano

    Vivian Cevallos

    Ryan Ciaburri

    Yesenia Connors

    Andrew Cruz

    Sofia De Leon

    Noah Fedge

    Levi Gardner

    Mackenzie Geller

    Michael Geller

    Jenna Gilmartin

    Nicolas Gomez Cantu

    Nicole Koziol

    Oliver Lapp

    Georgia Layman

    Mia Lopes

    Erika Lopez

    Emma Mascuch

    Declan McCusker

    Connor McKernan

    Olivia Mooney

    Sienna Pellicani

    Hailey Pruitt

    Alexa Ritchie

    Basile Saoud

    Ava Saulino

    Dorothy Sommers

    Gia Spence

    Dominic Sportelli

    Claire Trance

    Brielle Vera

    Erik Weinstock

    Espen Wespestad

    Alex Yamamoto

    Matthew Yeom

    Grade 10

    Madelyn Amato

    Alyssa Barba

    Kenneth Bomensatt

    Reese Bruno

    Nicolas Ciarelli

    Kaylee Cosh

    Alexa Cotto

    Landon Ekeland

    Thomas Fasulo

    Romeo Giacoia

    James Hatley

    Baron Hessel

    Taeya Johnson-Awofesobi

    Phoebe Klinck

    Brian Legend

    Ella Liskowicz

    Jack Lopez

    Christopher Louie

    Michael Louie

    Patrick McIntyre

    Daniel Miller

    Avery Munier

    Makayla O’Callaghan

    Eden Opthof

    Jayden Papaleo

    James Puhala

    Noah Settembre

    Alexandra Sucich

    Weston Tanyeri

    Noelle Trull

    Arben Ukaj

    Courtney Wagner

    Justin Yarnall

    Andrew Yeom

    Grade 11

    Tierney Anderson

    Christian Brevig

    Michael Connors

    Evie Cunnane

    Alyssa Curtin-Bratcher

    Aiden DiLascio

    Logan Fadil

    Nicholas Franconere

    Lindsay Gallagher

    Brandon Knapp

    Isabella Marin

    Grace Miller

    Brooke Morin

    Bryanna Noel

    Mark Oliver

    Bradley Prestipino

    Zachary Purchla

    Zoraiz Rathore

    Estella Riley

    Kaitlyn Rodriguez

    Charlotte Rufino

    Taylor Sabo

    Ryle Schmid

    Lily Schwartz

    Brooke Shust

    Giovanna Strumolo

    Alayna Torres

    Noah Travaille

    Elliott Wakefield

    Bryan Wieczezak

    Branden Woletz

    Sunny Young.

    Grade 12

    Madeline Adkins

    Micaela Azcona

    Ava Barone

    Jocelyn Beach

    Christopher Bomensatt

    Mark Clifford

    Gianna Cortese

    Sarah Darmiento

    Alek Diamond

    Gabriella Diaz

    Marcelo DiStefano

    Wilkin Espinal Figuereo

    Jenna Flake

    Dylan Furtado

    Madeline Gambino

    Cormac Gibbons

    Elvin Gil

    Enzo Greco

    Ryan Grycuk

    Jason Gutowski

    Liam Hassloch

    Srihitha Jakka

    Aiden Jandik

    Logan Jennings

    Grace Johnson

    Aarav Kamath

    Isabella Kasko

    Giuliana Koch

    Le-Shem Little

    Jonathan Matus

    Emily Molbury

    Riley Molbury

    Kiernan Moore

    Christopher Oommen

    Jonathan Petelicki

    Sydney Powell

    Ava Sehring

    Anthony Settembre

    Liel Shechtman

    Amanda Torres

    Commended Students

    Grade 9

    Maya Acurol

    Addison Alvarez

    Layla Boohoff

    Yagmur Cagatay

    Leandro Canela Abreu

    Laasya Chadalavada

    Hunter Chervony

    Jenna DiPasquale

    Austin Dobbs

    Samantha Ebbinkhuysen

    Fatima Gencer

    Nicholas Grano

    Callie Haines

    Harrison Hobbs

    Alexander Karpowich

    Jennifer Kollar

    Christian Lopez

    Jeferson Martin Hernandez

    Katherine McFeely

    Emma Montgomery

    Cade Partin

    Julio Perez Escalante

    Taylor Pruitt

    Ryan Przywozny

    Alexandra Purdue

    Holden Richardson

    Lucia Salmon

    Madison Segale

    Arthur Shabarov

    Alice Shim

    Axel Shohen

    Jakub Staniorski

    Gage Stiansen

    Natalia Strumolo

    Catherine Treslar

    Preston Vergano

    Ellie Weidner

    Grade 10

    Thomas Bischoff

    Omar Boy Jr

    Makayla Brown

    Declan Byrne

    Sophia Cannon

    Francesca Carmelino Hernandez

    Alejandro Coonan

    Janayla Corum

    Sahana Dash

    Robert DeMuth

    Ian Derby

    Brody Diamond

    Marek DiFrisco

    Jakub Drelich

    Brooke Evelyn

    Sol Ferrer

    Olivia Furtado

    Isabella Gerbasi

    Ryder Gretkowski

    Giuliana Guri

    Hannah Hendricks

    Jaxon Hertzberg

    James Maher

    Nicholas Melnichuk

    Sofia Melo

    Owen Parreno Baeli

    Carter Perry

    Madalyn Petrock

    Jorge Reyes Ciprian

    Austin Schappert

    Sanai Staples

    Nicole Sucich

    Muhammad Tarar

    Ana Toro

    Tara Turner

    Nicolas Viola

    Grade 11

    Evelyn Andres

    Alec Augustin

    Daniel Bell

    Isabella Bostick

    Paul Cernek

    Alexander Cevallos

    Makayla Conklin

    Jackson Figueras

    Natalie Gilmartin

    Noah Gonzalez

    Scott Hitchuk

    Abigail Hohner

    Leah Holmes

    Ethan Intorrella

    Alexander Johnson

    Brandon Joseph

    Samira Khusniddinova

    Melanie Mata

    Alexa Mercer

    Tyler Miller

    Brinnley Moriarty

    Wren Novotny

    Aiyana Ramdial

    Andrew Redding

    Dillon Rexha

    Abigail Siipola

    Michael Sincaglia

    Francesca Soares

    Ignat Stasovskiy

    Delaney Wells

    Grade 12

    Leah Albers

    Nikolas Aleksandrov

    Edward Brown

    Paige Bunkers

    Aidan Conlon

    Summer Galovic

    Leah Gulino

    Adeline Harris

    Ryan Hrenenko

    Nkenna Iheakaram

    Tristen Joseph

    Trace Kornas

    Adam Lambert

    Marley Lane

    Hannuri Lee

    Stephen Palmer

    Roberto Vasquez