Honor roll: Sparta High School 4th Marking Period 2025-26

Principal’s Scholar
Grade 9
Bradon Acker
Michael Aguilar
Jaedin Alvarado
Avery Barrett
Jack Bernotas
Priyal Bhishnurkar
Penelope Biehler
Eva Brown
Jiefei Chen
Reagan Cina
Noemi Collar
Brielle Cotto
Ariana Cruz
Morgan Derby
Ella Devore
Ryan Do
Sean Do
Joseph Dolan
Sarah Esposito
Neomi Ferdinando
Catalina Fernandez
Francesco Francica
Khloey Georges
Colin Gorab
Samvedh Goudampally
Penelope Greco
Madison Guardia
Abigail Hanson
Kelly Hayowyk
Logan Hirschey
Mya Iwanowski
Brooke Johnson
Christopher Jurevich
Harsh Kirange
Kallista Korines
Adam Krok
Henry LaDuke
William Lapp
Christine Legend
Brielle Lessard
Anson Lin
Madison LoVerde
Leia Lovett
Sofia Manjorin
Abhinav Medarametla
Kathryn Miller
Ginell Minchala
Karthika Murthy
Gabriel Nagamos
Michael Nagamos
Katherine Nielsen
Audrey Novak
Jaden Pabon
Nicholas Panas
Mason Papaganeres
Amy Puhala
Parindraa Purushotham
Liana Rampersaud
Anthony Reyes
Hunter Richardson
Alexander Rosario
Harper Schmid
Brayden Schwarz
Brooke Seger
Darsh Sharma
Daniel Sheeran
Megan Smulewicz
Torii Stokes
Teagan Tardive
Lucy Towey
Sofia Trentacoste
Julia Van Laar
Nicholas Verbarg
Lila Villavicencio
Abigail Wainwright
Eve Wilkinson
Eleanor Williams
Hadyn Wilson
Cole Zerby
Grade 10
Cassandra Ailara
Ava Anderson
Valentina Antanies
Alaina Aronson
Stuart Askin
Lillian Bunkers
Juliana Consolazio
Julieta Constante Aguirre
Kelsea Cosh
Abigail Crane
Vivienne Cristiano
Faith Cruz
Keira Cunnane
Leah D’Alessandro
Noah Dunbar
Rohan Flores
Angelina Garces
Benjamin Garcia
Warith Gbadamassi
Gemma Geddie
Talia Gennaro
Lauren Goff
Evianys Gomez
Mya Grycuk
Sophie Gulbrandsen
Jake Hamilton
Juliana Hannum
Graham Hantson
Zachary Hatley
Brianny Herasme Batista
Delaney Higgins
Michael Iudica
Srishanth Jakka
Ishtar Jaoudy
Rebecca Johnson
William Knospler
Joseph Kowalski
David Kriku
Emmelyn Ku
Megan Luchs
Callie Maines
Faith Marcella
Karina Matteson
Elizabeth O’Brien
Ava Louise Pagani
Piper Pero
Ajay Persaud
Shane Pry
Lila Ramieri
Julianna Reid
Mary Riggio
Aislinn Riley
Kaelyn Sabanosh
Charles Scholl
Kyler Schwarz
Juliet Shim
Katherine Smith
Alexa Snyder
Adeline Turturro
Samantha Varum
Jacy Verbarg
Isabella Villardo
Melania Walsh
Caroline Weiss
Jake Willenborg
Timothy Willwerth
Marlon Wilson
Thomas Zapata
Kourtney Zekunde
Grade 11
Bea Claire Adalla
Zoya Ahmed
Alexander Albrecht
Elizel Albuquerque
Yzabella Alcivar
Devan Barber
Nola Berkowitz
Ashlyn Bernotas
Skye Borchers
Alyssa Brennan
Simon Canales
Caitlin Carmody
Giada Cecere
Christina Chen
Hailey Cioc
Claire Cioce
Ethan Clifford
Leah Conti
Zechariah Cook
Brendan Coombs
Victoria Cruz
Samuel Deeney
Hayden Denmead
Kara Dobrzynski
Emily Dondero
Owen Englehardt
Matthew Erickson
Sage Errichetti
Molly Fasulo
Brady Flannery
Cheryl Folefack
Crystal Folefack
Sergey Gekht
Ella Gulbe
Valentina Guri
Armani Gutierrez
Dylan Hand
Sierra Harms
Hailey Harrison
Rowan Henrie
Leisl Hessel
Brennan Hoops
Blake Johnsen
Connor Jones
Abigail Juan
Andrew Julian
Dean Kanceljak
Valerie Kopco
Zachary Kopco
Charlotte Kowalsky
Riley LaDuke
Daemian Laznik-Moraghan
Brayden Libysen
Sophia Lin
Cristian Litchfield-Vasile
Madison Loewrigkeit
Victoria Loforese
Amanda Louie
Noel Lovett
Joseph Luna
Julia Maglaras
Halle Mashig
Henry Masterson
Lauren Maxwell
Devin McCoy
Amaya McCray
Jacob McDonough
Holli Messare
Tyler Metternich
George Miller
Ali Monessar
Trevor Mongon
Henry Morales
Sultans Ng
James Nielsen
Mia O’Hare
Tyler Pakett
Sachi Paniker
Rylan Papaganeres
Paige Parlapiano
Rupa Pasunuri
Isabella Payano
Isabella Pedalino-Churchwell
Viktoria Petelicki
Kyle Purdue
John Reina
Abigail Rodek
Joey Roque
Celia Rossettini
Logan Scarpa
Sara Schwarz
Robert Schweizer
Vince Serio
Ava Smagalla
Annie Soreco
Matthew Sportelli
Brianna Stankiewicz
Nathaniel Stoddard
Jakub Targonski
Andrew Ventresca,
Ava Villavicencio
Jack Walker
Daniel Westervelt
Madelyn Wydenbach
Evan Zinn
Grade 12
Jared Aalampour
Aleck Aldaz-Pagnacco
Adrian Appelbaum
Kayla Barreau
Gavin Beere
Natalie Bellush
Nathan Bialkin
Anika Blume
Amelia Boohoff
Charlotte Boye-Codjoe
Patrick Bruseo
Emma Burke
Jaisen Caswell
Ava Cerrito
Ling Mei Chen
VickyChen
Melissa Chiesa-Rupani
Alyssa Ciaburri
Sophia Clifford
Bennett Coleman
Nicholas Cruz
Shannon Daley
Aria Dalio
Nicholas DaPrato
Haley DiFilippo
Domenico DiGioia
Jocelynn Dilkes
Miliana Dobbs
Hannah Dodson
Adriana Dolinski
Isabella Doogan
Trevor Ekeland
Emilie Fagan
Brielle Fastnacht
Patrick Fitzsimmons
Olivia Flores
Thomas Fossett
Aiden Foy
Zachary Frisina
Grady Gaines
Maureen Gaines
Arielle Gomez
Emma Hamilton
Louis Hammond
Stone Herbison
Alexia Hill
Lyla Horowitz
Victoria Ilardi
Aneesh Iyer
Kayla Johnson
Hunter Jones
Jack Julian
Shannon Kelly
Athena Kollar
Halle Kramer
Sophie Ku
Christian Layman
Lucy Levicky
Parker Lindsay
Grace Loewrigkeit
Arianna Lopez
Caiden Loyer
Graham Mahoney
Alexandra Maresca
Merlyn Marroquin Y Marroquin
Kimberly Martinez Huaman
Zainab Mashal
Eric McCall
Harry McCann
Grace Melnichuk
Marcus Milone
Angelica Morales
Timothy Mudrick
Monique Ng
Grace Nittolo
Brielle Norris
Cooper O’Neill
Briana Ortiz
Jaley Pabon
Nicholas Panaite
Michael Pandiscia
Carys Papandrikos
Thelonious Peirce
Jaden Picinic
Nina Pilny
Abigail Pisciottano
Kayla Przywozny
Myrah Qureshy
Alexandra Radcliffe
Xavier Ramirez
Liam Ramos
Shealyn Reekie
Riley Richardson
Elisabeth Riley
Dayanna Rivera Zelaya
Ella Rozynski
Nicholas Schimpf
Noor Stas
Matthew Stites
Victoria Sucich
Cody Sutton
Moira Sweeney
Jude Szymanski
Chase Thonus
Joshua Tolentino
Molly Tomko
Gabriella Trentacoste
Shannon Turner
Samantha Vasquez
Sneha Verma
Maeghan Vreeland
Sarah Vreeland
Alyssa Wainwright
Jacob Weinstock
Abigail Weisbeck
Chenin Wilson
McKenna Wines
Lauren Wittkowski
Jakub Wrobel
Ian Yip
Jacqueline Youm
Allison Yurchak
Kaitlyn Zekunde
Terrence Zukowski
Scholars
Mason Battifarano
Vivian Cevallos
Ryan Ciaburri
Yesenia Connors
Andrew Cruz
Sofia De Leon
Noah Fedge
Levi Gardner
Mackenzie Geller
Michael Geller
Jenna Gilmartin
Nicolas Gomez Cantu
Nicole Koziol
Oliver Lapp
Georgia Layman
Mia Lopes
Erika Lopez
Emma Mascuch
Declan McCusker
Connor McKernan
Olivia Mooney
Sienna Pellicani
Hailey Pruitt
Alexa Ritchie
Basile Saoud
Ava Saulino
Dorothy Sommers
Gia Spence
Dominic Sportelli
Claire Trance
Brielle Vera
Erik Weinstock
Espen Wespestad
Alex Yamamoto
Matthew Yeom
Madelyn Amato
Alyssa Barba
Kenneth Bomensatt
Reese Bruno
Nicolas Ciarelli
Kaylee Cosh
Alexa Cotto
Landon Ekeland
Thomas Fasulo
Romeo Giacoia
James Hatley
Baron Hessel
Taeya Johnson-Awofesobi
Phoebe Klinck
Brian Legend
Ella Liskowicz
Jack Lopez
Christopher Louie
Michael Louie
Patrick McIntyre
Daniel Miller
Avery Munier
Makayla O’Callaghan
Eden Opthof
Jayden Papaleo
James Puhala
Noah Settembre
Alexandra Sucich
Weston Tanyeri
Noelle Trull
Arben Ukaj
Courtney Wagner
Justin Yarnall
Andrew Yeom
Tierney Anderson
Christian Brevig
Michael Connors
Evie Cunnane
Alyssa Curtin-Bratcher
Aiden DiLascio
Logan Fadil
Nicholas Franconere
Lindsay Gallagher
Brandon Knapp
Isabella Marin
Grace Miller
Brooke Morin
Bryanna Noel
Mark Oliver
Bradley Prestipino
Zachary Purchla
Zoraiz Rathore
Estella Riley
Kaitlyn Rodriguez
Charlotte Rufino
Taylor Sabo
Ryle Schmid
Lily Schwartz
Brooke Shust
Giovanna Strumolo
Alayna Torres
Noah Travaille
Elliott Wakefield
Bryan Wieczezak
Branden Woletz
Sunny Young.
Madeline Adkins
Micaela Azcona
Ava Barone
Jocelyn Beach
Christopher Bomensatt
Mark Clifford
Gianna Cortese
Sarah Darmiento
Alek Diamond
Gabriella Diaz
Marcelo DiStefano
Wilkin Espinal Figuereo
Jenna Flake
Dylan Furtado
Madeline Gambino
Cormac Gibbons
Elvin Gil
Enzo Greco
Ryan Grycuk
Jason Gutowski
Liam Hassloch
Srihitha Jakka
Aiden Jandik
Logan Jennings
Grace Johnson
Aarav Kamath
Isabella Kasko
Giuliana Koch
Le-Shem Little
Jonathan Matus
Emily Molbury
Riley Molbury
Kiernan Moore
Christopher Oommen
Jonathan Petelicki
Sydney Powell
Ava Sehring
Anthony Settembre
Liel Shechtman
Amanda Torres
Commended Students
Maya Acurol
Addison Alvarez
Layla Boohoff
Yagmur Cagatay
Leandro Canela Abreu
Laasya Chadalavada
Hunter Chervony
Jenna DiPasquale
Austin Dobbs
Samantha Ebbinkhuysen
Fatima Gencer
Nicholas Grano
Callie Haines
Harrison Hobbs
Alexander Karpowich
Jennifer Kollar
Christian Lopez
Jeferson Martin Hernandez
Katherine McFeely
Emma Montgomery
Cade Partin
Julio Perez Escalante
Taylor Pruitt
Ryan Przywozny
Alexandra Purdue
Holden Richardson
Lucia Salmon
Madison Segale
Arthur Shabarov
Alice Shim
Axel Shohen
Jakub Staniorski
Gage Stiansen
Natalia Strumolo
Catherine Treslar
Preston Vergano
Ellie Weidner
Thomas Bischoff
Omar Boy Jr
Makayla Brown
Declan Byrne
Sophia Cannon
Francesca Carmelino Hernandez
Alejandro Coonan
Janayla Corum
Sahana Dash
Robert DeMuth
Ian Derby
Brody Diamond
Marek DiFrisco
Jakub Drelich
Brooke Evelyn
Sol Ferrer
Olivia Furtado
Isabella Gerbasi
Ryder Gretkowski
Giuliana Guri
Hannah Hendricks
Jaxon Hertzberg
James Maher
Nicholas Melnichuk
Sofia Melo
Owen Parreno Baeli
Carter Perry
Madalyn Petrock
Jorge Reyes Ciprian
Austin Schappert
Sanai Staples
Nicole Sucich
Muhammad Tarar
Ana Toro
Tara Turner
Nicolas Viola
Evelyn Andres
Alec Augustin
Daniel Bell
Isabella Bostick
Paul Cernek
Alexander Cevallos
Makayla Conklin
Jackson Figueras
Natalie Gilmartin
Noah Gonzalez
Scott Hitchuk
Abigail Hohner
Leah Holmes
Ethan Intorrella
Alexander Johnson
Brandon Joseph
Samira Khusniddinova
Melanie Mata
Alexa Mercer
Tyler Miller
Brinnley Moriarty
Wren Novotny
Aiyana Ramdial
Andrew Redding
Dillon Rexha
Abigail Siipola
Michael Sincaglia
Francesca Soares
Ignat Stasovskiy
Delaney Wells
Leah Albers
Nikolas Aleksandrov
Edward Brown
Paige Bunkers
Aidan Conlon
Summer Galovic
Leah Gulino
Adeline Harris
Ryan Hrenenko
Nkenna Iheakaram
Tristen Joseph
Trace Kornas
Adam Lambert
Marley Lane
Hannuri Lee
Stephen Palmer
Roberto Vasquez