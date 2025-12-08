x
Honor Roll: Sparta High School Marking Period 1 2025-26

| 08 Dec 2025 | 02:49

    Principal’s Scholar

    Grade 9

    Bradon Acker

    Michael Aguilar

    Jaedin Alvarado

    Addison Alvarez

    Avery Barrett

    Jack Bernotas

    Priyal Bhishnurkar

    Penelope Biehler

    Eva Brown

    Laasya Chadalavada

    Jiefei Chen

    Reagan Cina

    Noemi Collar

    Yesenia Connors

    Brielle Cotto

    Andrew Cruz

    Morgan Derby

    Ella Devore

    Maximilian DiLauro

    Ryan Do

    Sean Do

    Joseph Dolan

    Sarah Esposito

    Noah Fedge

    Catalina Fernandez

    Francesco Francica

    Colin Gorab

    Samvedh Goudampally

    Abigail Hanson

    Kelly Hayowyk

    Mya Iwanowski

    Brooke Johnson

    Harsh Kirange

    Kallista Korines

    Nicole Koziol

    Adam Krok

    Oliver Lapp

    William Lapp

    Christine Legend

    Brielle Lessard

    Madison LoVerde

    Leia Lovett

    Sofia Manjorin

    Abhinav Medarametla

    Kathryn Miller

    Ginell Minchala

    Karthika Murthy

    Gabriel Nagamos

    Katherine Nielsen

    Jaden Pabon

    Nicholas Panas

    Mason Papaganeres

    Hailey Pruitt

    Amy Puhala

    Parindraa Purushotham

    Liana Rampersaud

    Anthony Reyes

    Hunter Richardson

    Alexander Rosario

    Brooke Seger

    Darsh Sharma

    Alice Shim

    Ashley Shohen

    Megan Smulewicz

    Victoria Stanton

    Torii Stokes

    Teagan Tardive

    Julia Van Laar

    Nicholas Verbarg

    Lila Villavicencio

    Abigail Wainwright,E llie Weidner

    Eleanor Williams

    Hadyn Wilson

    Cole Zerby

    Grade 10

    Cassandra Ailara

    Ava Anderson

    Valentina Antanies

    Stuart Askin

    Lillian Bunkers

    Juliana Consolazio

    Julieta Constante Aguirre

    Alexa Cotto

    Abigail Crane

    Vivienne Cristiano

    Faith Cruz

    Leah D’Alessandro

    Noah Dunbar

    Rohan Flores

    Benjamin Garcia

    Warith Gbadamassi

    Gemma Geddie

    Talia Gennaro

    Lauren Goff

    Evianys Gomez

    Sophie Gulbrandsen

    Jake Hamilton

    Juliana Hannum

    Zachary Hatley

    Brianny Herasme Batista

    Baron Hessel

    Delaney Higgins

    Michael Iudica

    Srishanth Jakka

    Rebecca Johnson

    Emily Kayser

    Joseph Kowalski

    David Kriku

    Emmelyn Ku

    Megan Luchs

    Callie Maines

    Karina Matteson

    Patrick McIntyre

    Elizabeth O’Brien

    Ava Louise Pagani

    Jayden Papaleo

    Piper Pero

    Ajay Persaud

    Shane Pry

    Lila Ramieri

    Julianna Reid

    Aislinn Riley

    Kaelyn Sabanosh

    Charles Scholl

    Kyler Schwarz

    Noah Settembre

    Juliet Shim

    Katherine Smith

    Alexa Snyder

    Adeline Turturro

    Samantha Varum

    Jacy Verbarg

    Isabella Villardo

    Melania Walsh

    Jake Willenborg

    Timothy Willwerth

    Zoe Zeferino

    Kourtney Zekunde

    Grade 11

    Bea Claire Adalla

    Alexander Albrecht

    Elizel Albuquerque

    Devan Barber

    Nola Berkowitz

    Skye Borchers

    Alyssa Brennan

    Caitlin Carmody

    Giada Cecere

    Christina Chen

    Hailey Cioc

    Claire Cioce

    Leah Conti

    Brendan Coombs

    Victoria Cruz

    Samuel Deeney

    Hayden Denmead

    Kara Dobrzynski

    Emily Dondero

    Owen Englehardt

    Matthew Erickson

    Sage Errichetti

    Molly Fasulo

    Brady Flannery

    Cheryl Folefack

    Crystal Folefack

    Nicholas Franconere

    Lindsay Gallagher

    Sergey Gekht

    Ella Gulbe

    Armani Gutierrez

    Dylan Hand

    Sierra Harms

    Hailey Harrison

    Rowan Henrie

    Leisl Hessel

    Brennan Hoops

    Blake Johnsen

    Connor Jones

    Abigail Juan

    Andrew Julian

    Samira Khusniddinova

    Valerie Kopco

    Zachary Kopco

    Charlotte Kowalsky

    Daemian Laznik-Moraghan

    Brayden Libysen

    Sophia Lin

    Madison Loewrigkeit

    Amanda Louie

    Noel Lovett

    Joseph Luna

    Julia Maglaras

    Halle Mashig

    Henry Masterson

    Lauren Maxwell

    Amaya McCray

    Jacob McDonough

    Holli Messare

    Trevor Mongon

    Henry Morales

    Brooke Morin

    Sultans Ng

    James Nielsen

    Mia O’Hare

    Sachi Paniker

    Rylan Papaganeres

    Paige Parlapiano

    Rupa Pasunuri

    Isabella Payano

    Isabella Pedalino-Churchwell

    Viktoria Petelicki

    Kyle Purdue

    Zoraiz Rathore

    Joey Roque

    Celia Rossettini

    Charlotte Rufino

    Logan Scarpa

    Sara Schwarz

    Robert Schweizer

    Vince Serio

    Brooke Shust

    Ava Smagalla

    Matthew Sportelli

    Brianna Stankiewicz

    Ignat Stasovskiy

    Nathaniel Stoddard

    Jakub Targonski

    Andrew Ventresca

    Ava Villavicencio

    Daniel Westervelt

    Bryan Wieczezak

    Sunny Young

    Evan Zinn

    Grade 12

    Jared Aalampour

    Adrian Appelbaum

    Ava Barone

    Kayla Barreau

    Natalie Bellush

    Nathan Bialkin

    Anika Blume

    Christopher Bomensatt

    Amelia Boohoff

    Charlotte Boye-Codjoe

    Patrick Bruseo

    Paige Bunkers

    Emma Burke

    Jaisen Caswell

    Ava Cerrito

    Ling MeiChen

    Vicky Chen

    Melissa Chiesa-Rupani

    Sebastian Chiong

    Alyssa Ciaburri

    Sophia Clifford

    Aria Dalio

    Nicholas DaPrato

    Sarah Darmiento

    Alek Diamond

    Haley DiFilippo

    Marcelo DiStefano

    Miliana Dobbs

    Hannah Dodson

    Adriana Dolinski

    Isabella Doogan

    Trevor Ekeland

    Emilie Fagan

    Brielle Fastnacht

    Isabella Fernandez

    Patrick Fitzsimmons

    Jenna Flake

    Aiden Foy

    Zachary Frisina

    Grady Gaines

    Maureen Gaines

    Madeline Gambino

    Elvin Gil

    Arielle Gomez

    Ryan Grycuk

    Emma Hamilton

    Louis Hammond

    Stone Herbison

    Alexia Hill

    Victoria Ilardi

    Aneesh Iyer

    Srihitha Jakka

    Logan Jennings

    Kayla Johnson

    Hunter Jones

    Jack Julian

    Aarav Kamath

    Shannon Kelly

    Hayden Kopco

    Trace Kornas

    Halle Kramer

    Sophie Ku

    Christian Layman

    Lucy Levicky

    Parker Lindsay

    Le-Shem Little

    Grace Loewrigkeit

    Arianna Lopez

    Caiden Loyer

    Graham Mahoney

    Alexandra Maresca

    Kimberly Martinez Huaman

    Zainab Mashal

    Eric McCall

    Grace Melnichuk

    Zara Merold

    Marcus Milone

    Emily Molbury

    Riley Molbury

    Kiernan Moore

    Angelica Morales

    Timothy Mudrick

    Monique Ng

    Grace Nittolo

    Brielle Norris

    Cooper O’Neill

    Christopher Oommen

    Briana Ortiz

    Jaley Pabon

    Nicholas Panaite

    Michael Pandiscia

    Thelonious Peirce

    Jaden Picinic

    Abigail Pisciottano

    Kayla Przywozny

    Myrah Qureshy

    Alexandra Radcliffe

    Xavier Ramirez

    Liam Ramos

    Shealyn Reekie

    Riley Richardson

    Elisabeth Riley

    Dayanna Rivera Zelaya

    Nicholas Schimpf

    Ava Sehring

    Anthony Settembre

    Leonid Shabarov

    Noor Stas

    Matthew Stites

    Victoria Sucich

    Cody Sutton

    Moira Sweeney

    Jude Szymanski

    Joshua Tolentino

    Molly Tomko

    Gabriella Trentacoste

    Shannon Turner

    Sneha Verma

    Maeghan Vreeland

    Sarah Vreeland

    Alyssa Wainwright

    Jacob Weinstock

    Abigail Weisbeck

    Paige Weiss

    Chenin Wilson

    Lauren Wittkowski

    Jakub Wrobel

    Ian Yip

    Allison Yurchak

    Kaitlyn Zekunde

    Terrence Zukowski

    Scholar

    Grade 9

    Alonna Andrews

    Eyyup Avci

    Mason Battifarano

    Yagmur Cagatay

    Vivian Cevallos

    Hunter Chervony

    Ryan Ciaburri

    Ariana Cruz

    Sofia De Leon

    Devynn Dilkes

    Jenna DiPasquale

    Austin Dobbs

    Fatima Gencer

    Khloey Georges

    Nicholas Grano

    Penelope Greco

    Madison Guardia

    Logan Hirschey

    Harrison Hobbs

    Christopher Jurevich

    Alexander Karpowich

    Henry LaDuke

    Anson Lin

    Mia Lopes

    Erika Lopez

    Declan McCusker

    Olivia Mooney

    Michael Nagamos

    Audrey Novak

    Ryan Przywozny

    Lucia Salmon

    Harper Schmid

    Brayden Schwarz

    Madison Segale

    Arthur Shabarov

    Kellen Shearer

    Daniel Sheeran

    Gia Spence

    Claire Trance

    Catherine Treslar

    Espen Wespestad

    Alexandra Yamamoto

    Matthew Yeom

    Grade 10

    Madelyn Amato

    Eli Amiel

    Alyssa Barba

    Kenneth Bomensatt

    Janayla Corum

    Kaylee Cosh

    Kelsea Cosh

    Ian Derby

    Brooke Evelyn

    Sol Ferrer

    Olivia Furtado

    Romeo Giacoia

    Ryder Gretkowski

    Mya Grycuk

    Graham Hantson

    James Hatley

    Ishtar Jaoudy

    William Knospler

    Brian Legend

    Jack Lopez

    Faith Marcella

    Sofia Melo

    Eden Opthof

    Mary Riggio

    Jan Stas

    Ana Toro

    Noelle Trull

    Courtney Wagner

    Marlon Wilson

    Thomas Zapata

    Grade 11

    Zoya Ahmed

    Yzabella Alcivar

    Ashlyn Bernotas

    Christian Brevig

    Kristian Brylawski

    Alexander Cevallos

    Ethan Clifford

    Michael Connors

    Zechariah Cook

    Antalya Demir

    Logan Fadil

    Olivia Ferraro

    Natalie Gilmartin

    Abigail Hohner

    Dean Kanceljak

    Brandon Knapp

    Riley LaDuke

    Cristian Litchfield-Vasile

    Isabella Marin

    George Miller

    Tyler Miller

    Ali Monessar

    Tyler Pakett

    Kaitlyn Peters

    Zachary Purchla

    Aiyana Ramdial

    John Reina

    Estella Riley

    Kaitlyn Rodriguez

    Valery Rodriguez Rodas

    Francesca Soares

    Annie Soreco

    Noah Travaille

    Grade 12

    Madeline Adkins

    Aleck Aldaz-Pagnacco

    Nikolas Aleksandrov

    Micaela Azcona

    Jocelyn Beach

    Gavin Beere

    Edward Brown

    Mark Clifford

    Aidan Conlon

    Shannon Daley

    Gabriella Diaz

    Jacob Diaz

    Domenico DiGioia

    Jocelynn Dilkes

    Wilkin Espinal Figuereo

    Thomas Fossett

    Dylan Furtado

    Summer Galovic

    Cormac Gibbons

    Enzo Greco

    Leah Gulino

    Adeline Harris

    Liam Hassloch

    Grace Johnson

    Tristen Joseph

    Giuliana Koch

    Marley Lane

    Jonathan Matus

    Harry McCann

    Kristina Moran

    James Neglia

    Stephen Palmer

    Carys Papandrikos

    Jonathan Petelicki

    Nina Pilny

    Sydney Powell

    Ella Rozynski

    Brady Shagawat

    Chase Thonus

    Amanda Torres

    Matthew Torres

    Samantha Vasquez

    Jacqueline Youm

    Commended Student

    Grade 9

    Maya Acurol

    Leandro Canela Abreu

    Benjamin Cioce

    Angelo Consolazio

    James Delserro

    Jake Dinger

    Samantha Ebbinkhuysen

    Vincenza Figueras

    Archer Fresso

    Christian Galan

    Levi Gardner

    Zachary Grana

    Callie Haines

    Jennifer Kollar

    Georgia Layman

    Christian Lopez

    Giavanna Martucci

    Emma Mascuch

    Finn McGurrin

    Connor McKernan

    Noah Ortiz

    Julio Perez Escalante

    Patricia Pietrzak

    Alexandra Purdue

    Niko Rendina

    Holden Richardson

    Alexa Ritchie

    Charlie Rossettini

    Bryce Russell

    Ava Saulino

    Riley Smolinsky

    Madeline Solski

    Dorothy Sommers

    Dominic Sportelli

    Matthew Stapfer

    Preston Vergano

    Luke Walsh

    Grade 10

    Hailee Balon

    Omar Boy Jr

    Reese Bruno

    Declan Byrne

    Sophia Cannon

    Hudson Cook

    Alejandro Coonan

    Keira Cunnane

    Sahana Dash

    Robert DeMuth

    Landon Ekeland

    Thomas Fasulo

    Gianna Gunter

    Jaxon Hertzberg

    Taeya Johnson-Awofesobi

    Phoebe Klinck

    Nio Liang

    Ella Liskowicz

    Christopher Louie

    Michael Louie

    James Maher

    Rebecca Mikhail

    Daniel Miller

    Avery Munier

    Owen Parreno Baeli

    Madalyn Petrock

    James Puhala

    Samantha Serio

    Nicole Sucich

    Tara Turner

    Maeve Uitdenhowen

    Arben Ukaj

    Caroline Weiss

    Skylar Whitley

    Justin Yarnall

    Andrew Yeom

    Grade 11

    Evelyn Andres

    Simon Canales

    Paul Cernek

    Evie Cunnane

    Nicolas D’Agostino

    Aiden DiLascio

    Jackson Figueras

    Samantha Gonzalez

    Noelle Guerrini

    Quinn Hagler

    Leah Holmes

    Alexander Johnson

    Adryel Leon

    Cooper Masi

    Melanie Mata

    Cole Mazzarella

    Devin McCoy

    Alayna Menna

    Alexa Mercer

    Brinnley Moriarty

    Madison Napoli

    Wren Novotny

    Mark Oliver

    Bradley Prestipino

    Abigail Rodek

    Louis Rossi

    Lily Schwartz

    Brandon Selander

    Dianny Serra Parra

    Abigail Siipola

    Alayna Torres

    Jack Walker

    Branden Woletz

    Grade 12

    William Aldrich

    Kamryn Bhattacharyya Jackson

    Fernando Cardenas

    Bennett Coleman

    Gianna Cortese

    Nicholas Cruz

    David Delgado

    Antonios Dimogerodakis

    Matthew Flanz

    Jason Gutowski

    Shane Hoover

    Nkenna Iheakaram

    Isabella Kasko

    Athena Kollar

    Adam Lambert

    Hannuri Lee

    Jack McGurrin

    Romina Perri

    Daniel Reilly

    Camila Rodriguez Rodas

    Sanjay Seerattan

    Liel Shechtman

    Roberto Vasquez