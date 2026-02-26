x
Honor Roll: Sparta High School Marking Period 2 2025-26

| 26 Feb 2026 | 01:46

    Principal’s Scholars

    Grade 9

    Bradon Acker

    Michael Aguilar

    Jaedin Alvarado

    Avery Barrett

    Jack Bernotas

    Priyal Bhishnurkar

    Penelope Biehler

    Laasya Chadalavada

    Jiefei Chen

    Reagan Cina

    Noemi Collar

    Brielle Cotto

    Morgan Derby

    Ella Devore

    Ryan Do

    Sean Do

    Joseph Dolan

    Sarah Esposito

    Noah Fedge

    Catalina Fernandez

    Francesco Francica

    Colin Gorab

    Penelope Greco

    Abigail Hanson

    Kelly Hayowyk

    Logan Hirschey

    Christopher Jurevich

    Harsh Kirange

    Kallista Korines

    Adam Krok

    Henry LaDuke

    Oliver Lapp

    William Lapp

    Christine Legend

    Brielle Lessard

    Madison LoVerde

    Leia Lovett

    Sofia Manjorin

    Declan McCusker

    Abhinav Medarametla

    Ginell Minchala

    Karthika Murthy

    Gabriel Nagamos

    Michael Nagamos

    Katherine Nielsen

    Jaden Pabon

    Nicholas Panas

    Hailey Pruitt

    Amy Puhala

    Liana Rampersaud

    Anthony Reyes

    Hunter Richardson

    Alexander Rosario

    Harper Schmid

    Brooke Seger

    Darsh Sharma

    Megan Smulewicz

    Teagan Tardive

    Lucy Tower

    Sofia Trentacoste

    Julia Van Laar

    Nicholas Verbarg

    Lila Villavicencio

    Eve Wilkinson

    Eleanor Williams

    Hadyn Wilson

    Matthew Yeom

    Cole Zerby

    Grade 10

    Cassandra Ailara

    Ava Anderson

    Valentina Antanies

    Lillian Bunkers

    Juliana Consolazio

    Julieta Constante Aguirre

    Kaylee Cosh

    Abigail Crane

    Vivienne Cristiano

    Faith Cruz

    Leah D’Alessandro

    Noah Dunbar

    Sol Ferrer

    Rohan Flores

    Olivia Furtado

    Benjamin Garcia

    Warith Gbadamassi

    Gemma Geddie

    Talia Gennaro

    Lauren Goff

    Evianys Gomez

    Mya Grycuk

    Sophie Gulbrandsen

    Jake Hamilton

    Juliana Hannum

    Graham Hanson

    Zachary Hatley

    Brianny Herasme Batista

    Baron Hessel

    Delaney Higgins

    Michael Iudica

    Srishanth Jakka

    Rebecca Johnson

    William Knospler

    Joseph Kowalski

    David Kriku

    Emmelyn Ku

    Brian Legend

    Megan Luchs

    Callie Maines

    Faith Marcella

    Karina Matteson

    Patrick McIntyre

    Avery Munier

    Elizabeth O’Brien

    Eden Opthof

    Ava Louise Pagani

    Jayden Papaleo

    Piper Pero

    Ajay Persaud

    Julianna Reid

    Jorge Reyes Ciprian

    Aislinn Riley

    Kaelyn Sabanosh

    Charles Scholl

    Kyler Schwarz

    Noah Settembre

    Juliet Shim

    Katherine Smith

    Alexa Snyder

    Adeline Turturro

    Maeve Uitdenhowen

    Samantha Varum

    Jacy Verbarg

    Isabella Villardo

    Melania Walsh

    Caroline Weiss

    Jake Willenborg

    Timothy Willwerth

    Marlon Wilson

    Thomas Zapata

    Zoe Zeferino

    Kourtney Zekunde

    Grade 11

    Bea Claire Adalla

    Alexander Albrecht

    Elizel Albuquerque

    Yzabella Alcivar

    Devan Barber

    Nola Berkowitz

    Skye Borchers

    Alyssa Brennan

    Caitlin Carmody

    Alexander Cevallos

    Christina Chen

    Hailey Cioc

    Claire Cioce

    Ethan Clifford

    Leah Conti

    Zechariah Cook

    Brendan Coombs

    Victoria Cruz

    Samuel Deeney

    Aiden DiLascio

    Kara Dobrzynski

    Emily Dondero

    Sage Errichetti

    Molly Fasulo

    Brady Flannery

    Cheryl Folefack

    Crystal Folefack

    Ella Gulbe

    Valentina Guri

    Armani Gutierrez

    Dylan Hand

    Sierra Harms

    Hailey Harrison

    Rowan Henrie

    Leisl Hessel

    Brennan Hoops

    Blake Johnsen

    Connor Jones

    Abigail Juan

    Andrew Julian

    Dean Kanceljak

    Valerie Kopco

    Zachary Kopco

    Charlotte Kowalsky

    Riley LaDuke

    Daemian Laznik-Moraghan

    Brayden Libysen

    Sophia Lin

    Cristian Litchfield-Vasile

    Madison Loewrigkeit

    Victoria Loforese

    Amanda Louie

    Noel Lovett

    Joseph Luna

    Julia Maglaras

    Halle Mashig

    Henry Masterson

    Lauren Maxwell

    Amaya McCray

    Jacob McDonough

    Holli Messare

    Tyler Metternich

    Ali Monessar

    Trevor Mongon

    Henry Morales

    Brooke Morin

    Sultans Ng

    James Nielsen

    Mia O’Hare

    Sachi Paniker

    Rylan Papaganeres

    Paige Parlapiano

    Rupa Pasunuri

    Isabella Payano

    Isabella Pedalino-Churchwell

    Viktoria Petelicki

    Kyle Purdue

    John Reina

    Joey Roque

    Celia Rossettini

    Charlotte Rufino

    Logan Scarpa

    Sara Schwarz

    Robert Schweizer

    Vince Serio

    Ava Smagalla

    Annie Soreco

    Matthew Sportelli

    Brianna Stankiewicz

    Nathaniel Stoddard

    Giovanna Strumolo

    Jakub Targonski

    Andrew Ventresca

    Ava Villavicencio

    Daniel Westervelt

    Bryan Wieczezak

    Madelyn Wydenbach

    Evan Zinn

    Grade 12

    Jared Aalampour

    Madeline Adkins

    Aleck Aldaz-Pagnacco

    Adrian Appelbaum

    Ava Barone

    Kayla Barreau

    Jocelyn Beach

    Natalie Bellush

    Nathan Bialkin

    Anika Blume

    Amelia Boohoff

    Charlotte Boye-Codjoe

    Patrick Bruseo

    Emma Burke

    Jaisen Caswell

    Ava Cerrito

    Ling Mei Chen

    Vicky Chen

    Melissa Chiesa-Rupani

    Alyssa Ciaburri

    Sophia Clifford

    Aria Dalio

    Haley DiFilippo

    Domenico DiGioia

    Marcelo DiStefano

    Miliana Dobbs

    Hannah Dodson

    Adriana Dolinski

    Isabella Doogan

    Trevor Ekeland

    Emilie Fagan

    Brielle Fastnacht

    Isabella Fernandez

    Patrick Fitzsimmons

    Jenna Flake

    Thomas Fossett

    Aiden Foy

    Zachary Frisina

    Grady Gaines

    Maureen Gaines

    Summer Galovic

    Madeline Gambino

    Ryan Grycuk

    Leah Gulino

    Emma Hamilton

    Louis Hammond

    Stone Herbison

    Alexia Hill

    Victoria Ilardi

    Aneesh Iyer

    Srihitha Jakka

    Logan Jennings

    Kayla Johnson

    Hunter Jones

    Jack Julian

    Shannon Kelly

    Hayden Kopco

    Halle Kramer

    Sophie Ku

    Christian Layman

    Lucy Levicky

    Parker Lindsay

    Grace Loewrigkeit

    Arianna Lopez

    Alexandra Maresca

    Zainab Mashal

    Harry McCann

    Grace Melnichuk

    Zara Merold

    Marcus Milone

    Emily Molbury

    Kiernan Moore

    Angelica Morales

    Timothy Mudrick

    Monique Ng

    Brielle Norris

    Cooper O’Neill

    Christopher Oommen

    Briana Ortiz

    Jaley Pabon

    Michael Pandiscia

    Carys Papandrikos

    Thelonious Peirce

    Jaden Picinic

    Abigail Pisciottano

    Kayla Przywozny

    Alexandra Radcliffe

    Xavier Ramirez

    Liam Ramos

    Shealyn Reekie

    Riley Richardson

    Elisabeth Riley

    Dayanna Rivera Zelaya

    Nicholas Schimpf

    Leonid Shabarov

    Noor Stas

    Victoria Sucich

    Cody Sutton

    Moira Sweeney

    Jude Szymanski

    Joshua Tolentino

    Molly Tomko

    Gabriella Trentacoste

    Shannon Turner

    Samantha Vasquez

    Sneha Verma

    Maeghan Vreeland

    Sarah Vreeland

    Alyssa Wainwright

    Jacob Weinstock

    Paige Weiss

    Chenin Wilson

    Lauren Wittkowski

    Jakub Wrobel

    Ian Yip

    Allison Yurchak

    Kaitlyn Zekunde

    Terrence Zukowski

    Scholars

    Grade 9

    Addison Alvarez

    Eva Brown

    Vivian Cevallos

    Hunter Chervony

    Ryan Ciaburri

    Yesenia Connors

    Andrew Cruz

    Maximilian DiLauro

    Jenna DiPasquale

    Michael Geller

    Fatima Gencer

    Khloey Georges

    Samvedh Goudampally

    Nicholas Grano

    Madison Guardia

    Callie Haines

    Mya Iwanowski

    Brooke Johnson

    Jennifer Kollar

    Nicole Koziol

    Anson Lin

    Mia Lopes

    Connor McKernan

    Landon Mercer

    Kathryn Miller

    Emma Montgomery

    Audrey Novak

    Mason Papaganeres

    Parindraa Purushotham

    Arthur Shabarov

    Kellen Shearer

    Daniel Sheeran

    Alice Shim

    Axel Shohen

    Dorothy Sommers

    Victoria Stanton

    Torii Stokes

    Claire Trance

    Catherine Treslar

    Preston Vergano

    Abigail Wainwright

    Espen Wespestad

    Grade 10

    Madelyn Amato

    Stuart Askin

    Alyssa Barba

    Declan Byrne

    Sophia Cannon

    Janayla Corum

    Kelsea Cosh

    Alexa Cotto

    Keira Cunnane

    Sahana Dash

    Ian Derby

    Landon Ekeland

    Brooke Evelyn

    Romeo Giacoia

    Ryder Gretkowski

    James Hatley

    Ishtar Jaoudy

    Emily Kayser

    Phoebe Klinck

    Nicolette Lios

    Ella Liskowicz

    Jack Lopez

    James Maher

    Daniel Miller

    Kamryn Miller

    Lila Ramieri

    Mary Riggio

    Samantha Serio

    Ana Toro

    Tara Turner

    Justin Yarnall

    Andrew Yeom

    Grade 11

    Zoya Ahmed

    Alec Augustin

    Christian Brevig

    Simon Canales

    Giada Cecere

    Makayla Conklin

    Hayden Denmead

    Owen Englehardt

    Matthew Erickson

    Logan Fadil

    Jackson Figueras

    Nicholas Franconere

    Lindsay Gallagher

    Sergey Gekht

    Abigail Hohner

    Samira Khusniddinova

    Dylan List

    Melanie Mata

    Devin McCoy

    Tyler Pakett

    Kaitlyn Peters

    Bradley Prestipino

    Zoraiz Rathore

    Estella Riley

    Abigail Rodek

    Kaitlyn Rodriguez

    Lily Schwartz

    Brooke Shust

    Ignat Stasovskiy

    Sunny Young

    Grade 12

    Kate Agudo

    Micaela Azcona

    Gavin Beere

    Christopher Bomensatt

    Paige Bunkers

    Mabel Chavez Rodriguez

    Sebastian Chiong

    Bennett Coleman

    Gianna Cortese

    Shannon Daley

    Nicholas DaPrato

    Sarah Darmiento

    Jacob Diaz

    Jocelynn Dilkes

    Cormac Gibbons

    Arielle Gomez

    Enzo Greco

    Rhowan Jarrell

    Aarav Kamath

    Giuliana Koch

    Athena Kollar

    Trace Kornas

    Marley Lane

    Hannuri Lee

    Merlyn Marroquin Y Marroquin

    Kimberly Martinez Huaman

    Eric McCall

    Stephen Palmer

    Nicholas Panaite

    Nina Pilny

    Sydney Powell

    Myrah Qureshy

    Camila Rodriguez Rodas

    Ella Rozynski

    Ava Sehring

    Anthony Settembre

    Amanda Torres

    McKenna Wines

    Jacqueline Youm

    Commended Students

    Grade 9

    Maya Acurol

    Eyyup Avci

    Benjamin Cioce

    Sofia De Leon

    Devynn Dilkes

    Austin Dobbs

    Samantha Ebbinkhuysen

    Christian Galan

    Levi Gardner

    Jenna Gilmartin

    Nicolas Gomez Cantu

    Nathaniel Hughen

    Alexander Karpowich

    Georgia Layman

    Christian Lopez

    Erika Lopez

    Emma Mascuch

    Olivia Mooney

    Amisha Persaud

    Ryan Przywozny

    Alexandra Purdue

    Holden Richardson

    Alexa Ritchie

    Charlie Rossettini

    Lucia Salmon

    Ava Saulino

    Brayden Schwarz

    Ava Serio

    Gia Spence

    Dominic Sportelli

    Gage Stiansen

    Taylor Thonus

    Brielle Vera

    Bryn Wagner

    Ellie Weidner

    Alex Yamamoto

    Grade 10

    Eli Amiel

    Thomas Bischoff

    Reese Bruno

    Ethan Carey

    Alejandro Coonan

    Hayley Cruise

    Robert DeMuth

    Brody Diamond

    Thomas Fasulo

    Giuliana Guri

    Jaxon Hertzberg

    Christopher Louie

    Grady Myhren

    Makayla O’Callaghan

    Brandon Pagan

    Nicolas Palmer

    Carter Perry

    James Puhala

    Nicole Sucich

    Noelle Trull

    Arben Ukaj

    Isabella VanWinkle

    Courtney Wagner

    Grade 11

    Evelyn Andres

    Ashlyn Bernotas

    Kristian Brylawski

    Paul Cernek

    Michael Connors

    Evie Cunnane

    Alyssa Curtin-Bratcher

    Alexa Englese

    Natalie Gilmartin

    Samantha Gonzalez

    Noelle Guerrini

    Leah Holmes

    Ethan Intorrella

    Calvin Kirchner

    Brandon Knapp

    Alexa Mercer

    George Miller

    Tyler Miller

    Wren Novotny

    Mark Oliver

    Zachary Purchla

    Aiyana Ramdial

    Dillon Rexha

    Louis Rossi

    Brandon Selander

    Dianny Serra Parra

    Jack Smith

    Alayna Torres

    Elliott Wakefield

    Delaney Wells

    Branden Woletz

    Grade 12

    Nikolas Aleksandrov

    Robert Ambrosino

    Kamryn Bhattacharyya Jackson

    Nicholas Cruz

    Alek Diamond

    Gabriella Diaz

    Brighid Fadden

    Dylan Furtado

    Elvin Gil

    Adeline Harris

    Liam Hassloch

    Shane Hoover

    Grace Johnson

    Tristen Joseph

    Isabella Kasko

    Andrew Kozakiewicz

    Adam Lambert

    Le-Shem Little

    Caiden Loyer

    Graham Mahoney

    Jonathan Matus

    Grace Nittolo

    Jonathan Petelicki

    Daniel Reilly

    Sanjay Seerattan

    Liel Shechtman

    Matthew Stites

    Chase Thonus

    Matthew Torres

    Roberto Vasquez

    Abigail Weisbeck