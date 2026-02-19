x
Honor Roll: Sparta Middle School 2025-26 Marking Period 2

| 19 Feb 2026 | 11:05

    High Honors

    Grade 8

    Brighton Barker

    Paul Bilbraut

    Patrick Brocky

    Holden Brown

    Lillian Castimore

    Brendan Clifford

    Adalyn Collier

    Richard Cronin

    Kareena Dash

    Calvin Deeney

    Giada Delserro

    Mark Fagersten

    Amar Gbadamassi

    Benjamin Gregier

    Cassidy Hagner

    Natalie Hannum

    Benjamin Hoglund

    Sophia Iwanowski

    Vivian Jedrzejewska

    Devansh Kar

    Ashley Lagemann

    Audrey Li

    Raihan Mashal

    Zoe Messare

    Luca Panaite

    Gabriella Panas

    Lucy Pavlow

    Rayman Pavlow

    Sathvik Rapaka

    Julia Schwarz

    Abigail Slieter

    Kylie Snyder

    Olivia Stanton

    Angelina Szabo

    Michael Thomas

    Zoe Turre

    Sarah Walsh

    Jacob Watkins

    Nolan Worsley

    Grade 7

    Melisa Acurol

    Akhil Aluri

    Milena Antanies

    Elyse Appelbaum

    Noah Bassin

    Marlo Berkowitz

    Giuliana Brown

    Elizabeth Cernek

    Annalise Chagnon

    Amy Chen

    Mason Chernov

    Cordelia Child

    Elias Cunha

    Mia D’Aleo

    Ariana DeCicco

    Maya Delano

    Annabel Delgado

    Shane Dunbar

    Ava Fink

    Annabelle Fisher

    Braden Flynn

    Elia Francica

    Diego Franco Medina

    Mason Galan

    Vincent Garcia

    Anna Gardner

    Olivia Habermann

    Gretchen Hessel

    Travis Jennings

    Matylda Kotulska

    Sebastian Kotulski

    Alexandra Kotz

    Natalia Koziol

    Tammy Lawson

    Brynn Lessard

    John Madia

    Calvin Malinoski

    Samantha Mammolo

    Claire Marceau

    Gabrielle Matteson

    Emily McIntyre

    Dominick Merlucci

    Paige Miller

    Amelia Murray

    Alexa Reinke

    Alexa Sabanosh

    Colin Sanchez

    Kylie Sarno

    Kate Schwarz

    Ryan Seger

    Ava Spiro

    Olivia Sportelli

    Avaneesh Thete

    Cheyenne Turre

    Nicholas Villanueva

    Delilah Vorst

    Anja Wespestad

    Charlotte Wolf

    Harvey Wolverton

    Grade 6

    Jamie Albert

    Cataleya Azcona

    Megan Barresi

    Joseph Biehler

    Ryan Biller

    Layla Borden

    Amelia Brown

    Hunter Bruce

    Brayden Bulkeley

    Breken Burdett

    Jaylin Castillo Celi

    Weston Collier

    Shepherd Connor

    Mackenzey Cryan

    Clementin Daken-Stefanski

    Gianna Dalcamo

    Giuliana DiMiceli

    Lily Dockery

    Tyy Elig

    Allegra Espilco

    Grace Fasulo

    Madison Gagliardi

    Holly Gennaro

    Miles Hurtuk

    Grace Iudica

    Aditi Kasireddy

    Wesley Kimball

    Quentin LaCarrubba

    Bradley Lane

    Tyler Lawson

    Hunter Lydon

    Nathan Magarino

    Liam McKean

    Mahith Sai Mummadi

    Elizabeth Murphy

    Julian Nix

    James Palleschi

    Alicia Patel

    Giovanni Pompelio

    Samantha Raffo

    Emma Rosenkranz

    Greyson Shearer

    Francesca Tafuri

    Vincent Trentacoste

    Lana Trotta

    Ty Verbarg

    Divya Verma

    Joseph Wade

    Joshua Watkins

    Willa Wolf

    Liam Zapata

    Ryan Zapata

    Honors

    Grade 8

    Cara Albers

    Mia Amiel

    Roland Atwood

    Tyler Barber

    Brea Batish

    Nikolai Bokser

    Louis Bruton

    Dean Caradonna

    Kennedie Cardona Leon

    Manvitha Chintha

    Ella Conter

    Emma De Lisi

    Caitlin DiFilippo

    Alexander Dobosh

    Leela Dubey

    Jade Elig

    Katherine Esposito

    Brody Etro

    Madelyn Fasulo

    Antonina Halat

    Hudson Hallcom

    Ainsley Hantson

    Ryan Hartman

    Landon Kimball

    Kristia Kovic

    Max Kundrath

    Ryan Leibrecht

    Lev Makarov

    Nyssa Manjorin

    Niall McGauley

    Anahit Melkumov

    Tatum Opthof

    Foster Palczynski

    Juliana Paolazzi

    Autumn Parham

    Benjamin Platt

    Elizabeth Radday

    Luke Rossi

    Rocco Rossi

    Leah Selander

    Bailey Sherlock

    Reagan Smith

    Lucas Steinberg

    Trevor Trull

    Jada Wagoner

    Tyler Woltjen

    Eryk Wrobel

    Grade 7

    Henry Adkins

    Emma Badillo

    Omar Balkar

    Kendall Barlow

    Luke Biller

    John Brennan

    Darryl Brown

    Brody Carlson

    Amina Cronin

    Brooke Egli

    Mackenzie Erler

    Harrison Esposito

    Caroline Fedge

    Emily Forbes

    Jake Fritz

    Blaise Geddie

    Ryan Gilmartin

    Charlotte Gondelman

    David Grabowski

    Mirabella Guzman

    Penelope Hobbs

    Vanya Iyer

    James Johnson

    Charles Kane

    Kaylee Kelso

    Callahan Kiff

    Owen Kramer

    Yuan-Te Kuo

    Mateo Lazo

    Helena Liotta

    Marco Loforese

    Hayden Lucas

    Campbell Maher

    Mila Mashig

    Chelsea McKernan

    Varun Medarametla

    Emma Melendy

    Eddi Minchala

    Averie Morales

    Abigael Parisella

    Isabella Pazmino

    Scarlett Petree

    Sai Krishhna Purushotham

    Mckenzie Reid

    Enya Schappert

    Michael Serrano

    Brynlee Smith

    Alexandra Smolinsky

    Daniel Solski

    Christopher Suchy

    Amalya Takara

    Mateo Torres

    Antonio Turturro

    Emma Walsh

    Anthony Woletz

    Grade 6

    Laila Amin

    Guinevere Atwood

    John Barrett

    Sebastian Bednarz

    Olaf Bilbraut

    Jude Blumenfeld

    Roman Bokser

    Mila Brill

    Grace Brunelle

    Isabella Cabrera

    Olivia Caraglia

    Cooper Cotto

    Kaelyn Daggett

    Beau Delaney

    William Dinan

    Bade Duru

    Cadence Flynn

    Luca Gagnon

    Henry Gildea

    James Holczer

    Max Kasse

    Katherine Krish

    Madelyn Leondi

    Summer Lisa

    Alexa Mayben

    Kaitlinh Monesmith

    Clare Puhala

    Veeransh Sahu

    Evan Smulewicz

    Sadie Stranix

    Amelia Tower

    Madeline Vanatta

    Madison Willis

    Zachary Ziccardi