Honor Roll: Sparta Middle School 2025-26 Marking Period 2

High Honors
Grade 8
Brighton Barker
Paul Bilbraut
Patrick Brocky
Holden Brown
Lillian Castimore
Brendan Clifford
Adalyn Collier
Richard Cronin
Kareena Dash
Calvin Deeney
Giada Delserro
Mark Fagersten
Amar Gbadamassi
Benjamin Gregier
Cassidy Hagner
Natalie Hannum
Benjamin Hoglund
Sophia Iwanowski
Vivian Jedrzejewska
Devansh Kar
Ashley Lagemann
Audrey Li
Raihan Mashal
Zoe Messare
Luca Panaite
Gabriella Panas
Lucy Pavlow
Rayman Pavlow
Sathvik Rapaka
Julia Schwarz
Abigail Slieter
Kylie Snyder
Olivia Stanton
Angelina Szabo
Michael Thomas
Zoe Turre
Sarah Walsh
Jacob Watkins
Nolan Worsley
Grade 7
Melisa Acurol
Akhil Aluri
Milena Antanies
Elyse Appelbaum
Noah Bassin
Marlo Berkowitz
Giuliana Brown
Elizabeth Cernek
Annalise Chagnon
Amy Chen
Mason Chernov
Cordelia Child
Elias Cunha
Mia D’Aleo
Ariana DeCicco
Maya Delano
Annabel Delgado
Shane Dunbar
Ava Fink
Annabelle Fisher
Braden Flynn
Elia Francica
Diego Franco Medina
Mason Galan
Vincent Garcia
Anna Gardner
Olivia Habermann
Gretchen Hessel
Travis Jennings
Matylda Kotulska
Sebastian Kotulski
Alexandra Kotz
Natalia Koziol
Tammy Lawson
Brynn Lessard
John Madia
Calvin Malinoski
Samantha Mammolo
Claire Marceau
Gabrielle Matteson
Emily McIntyre
Dominick Merlucci
Paige Miller
Amelia Murray
Alexa Reinke
Alexa Sabanosh
Colin Sanchez
Kylie Sarno
Kate Schwarz
Ryan Seger
Ava Spiro
Olivia Sportelli
Avaneesh Thete
Cheyenne Turre
Nicholas Villanueva
Delilah Vorst
Anja Wespestad
Charlotte Wolf
Harvey Wolverton
Grade 6
Jamie Albert
Cataleya Azcona
Megan Barresi
Joseph Biehler
Ryan Biller
Layla Borden
Amelia Brown
Hunter Bruce
Brayden Bulkeley
Breken Burdett
Jaylin Castillo Celi
Weston Collier
Shepherd Connor
Mackenzey Cryan
Clementin Daken-Stefanski
Gianna Dalcamo
Giuliana DiMiceli
Lily Dockery
Tyy Elig
Allegra Espilco
Grace Fasulo
Madison Gagliardi
Holly Gennaro
Miles Hurtuk
Grace Iudica
Aditi Kasireddy
Wesley Kimball
Quentin LaCarrubba
Bradley Lane
Tyler Lawson
Hunter Lydon
Nathan Magarino
Liam McKean
Mahith Sai Mummadi
Elizabeth Murphy
Julian Nix
James Palleschi
Alicia Patel
Giovanni Pompelio
Samantha Raffo
Emma Rosenkranz
Greyson Shearer
Francesca Tafuri
Vincent Trentacoste
Lana Trotta
Ty Verbarg
Divya Verma
Joseph Wade
Joshua Watkins
Willa Wolf
Liam Zapata
Ryan Zapata
Honors
Cara Albers
Mia Amiel
Roland Atwood
Tyler Barber
Brea Batish
Nikolai Bokser
Louis Bruton
Dean Caradonna
Kennedie Cardona Leon
Manvitha Chintha
Ella Conter
Emma De Lisi
Caitlin DiFilippo
Alexander Dobosh
Leela Dubey
Jade Elig
Katherine Esposito
Brody Etro
Madelyn Fasulo
Antonina Halat
Hudson Hallcom
Ainsley Hantson
Ryan Hartman
Landon Kimball
Kristia Kovic
Max Kundrath
Ryan Leibrecht
Lev Makarov
Nyssa Manjorin
Niall McGauley
Anahit Melkumov
Tatum Opthof
Foster Palczynski
Juliana Paolazzi
Autumn Parham
Benjamin Platt
Elizabeth Radday
Luke Rossi
Rocco Rossi
Leah Selander
Bailey Sherlock
Reagan Smith
Lucas Steinberg
Trevor Trull
Jada Wagoner
Tyler Woltjen
Eryk Wrobel
Henry Adkins
Emma Badillo
Omar Balkar
Kendall Barlow
Luke Biller
John Brennan
Darryl Brown
Brody Carlson
Amina Cronin
Brooke Egli
Mackenzie Erler
Harrison Esposito
Caroline Fedge
Emily Forbes
Jake Fritz
Blaise Geddie
Ryan Gilmartin
Charlotte Gondelman
David Grabowski
Mirabella Guzman
Penelope Hobbs
Vanya Iyer
James Johnson
Charles Kane
Kaylee Kelso
Callahan Kiff
Owen Kramer
Yuan-Te Kuo
Mateo Lazo
Helena Liotta
Marco Loforese
Hayden Lucas
Campbell Maher
Mila Mashig
Chelsea McKernan
Varun Medarametla
Emma Melendy
Eddi Minchala
Averie Morales
Abigael Parisella
Isabella Pazmino
Scarlett Petree
Sai Krishhna Purushotham
Mckenzie Reid
Enya Schappert
Michael Serrano
Brynlee Smith
Alexandra Smolinsky
Daniel Solski
Christopher Suchy
Amalya Takara
Mateo Torres
Antonio Turturro
Emma Walsh
Anthony Woletz
Laila Amin
Guinevere Atwood
John Barrett
Sebastian Bednarz
Olaf Bilbraut
Jude Blumenfeld
Roman Bokser
Mila Brill
Grace Brunelle
Isabella Cabrera
Olivia Caraglia
Cooper Cotto
Kaelyn Daggett
Beau Delaney
William Dinan
Bade Duru
Cadence Flynn
Luca Gagnon
Henry Gildea
James Holczer
Max Kasse
Katherine Krish
Madelyn Leondi
Summer Lisa
Alexa Mayben
Kaitlinh Monesmith
Clare Puhala
Veeransh Sahu
Evan Smulewicz
Sadie Stranix
Amelia Tower
Madeline Vanatta
Madison Willis
Zachary Ziccardi