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Honor Roll: Sparta Middle School 4th Marking Period 2025-26

| 23 Jul 2026 | 03:10

    High Honors

    Grade 8

    Brea Batish

    Holden Brown

    Lillian Castimore

    Richard Cronin

    Calvin Deeney

    Emma De Lisi

    Caitlin DiFilippo

    Katherine Esposito

    Mark Fagersten

    Natalie Hannum

    Sophia Iwanowski

    Vivian Jedrzejewska

    Devansh Kar

    Kristian Kovic

    Max Kundrath

    Ashley Lagemann

    Audrey Li

    Raihan Mashal

    Autumn Palko

    Gabriella Panas

    Lucy Pavlow

    Rayman Pavlow

    Luke Rossi

    Julia Schwarz

    Leah Selander

    Kylie Snyder

    Olivia Stanton

    Michael Thomas

    Zoey Turre

    Sarah Walsh

    Jacob Watkins

    Grade 7

    Melisa Acurol

    Milena Antanies

    Elyse Appelbaum

    Noah Bassin

    Marlo Berkowitz

    John Brennan

    Giuliana Brown

    Brody Carlson

    Elizabeth Cernek

    Annalise Chagnon

    Mason Chernov

    Cordelia Child

    Mia D’Aleo

    Maya Delano

    Annabel Delgado

    Shane Dunbar

    Annabelle Fisher

    Braden Flynn

    Diego Franco Medina

    Jake Fritz

    Anna Gardner

    Charlotte Gondelman

    David Grabowski

    Olivia Habermann

    Gretchen Hessel

    Travis Jennings

    Sebastian Kotulski

    Alexandra Kotz

    Tammy Lawson

    Brynn Lessard

    Marco Loforese

    Hayden Lucas

    Emma Machtinger

    John Madia

    Campbell Maher

    Siddharth Mahesh

    Calvin Malinoski

    Claire Marceau

    Jianni Martucci

    Gabrielle Matteson

    Emily McIntyre

    Chelsea McKernan

    Emma Melendy

    Dominick Merlucci

    Paige Miller

    Amelia Murray

    Alexa Sabanosh

    Colin Sanchez

    Kate Schwarz

    Ryan Seger

    Olivia Sportelli

    Avaneesh Thete

    Mateo Torres

    Cheyenne Turre

    Antonio Turturro

    Nicholas Villanueva

    Delilah Vorst

    Emma Walsh

    Anja Wespestad

    Charlotte Wolf

    Harvey Wolverton

    Grade 6

    Jamie Albert

    Laila Amin

    Guinevere Atwood

    Cataleya Azcona

    Megan Barresi

    Nina Berry

    Joseph Biehler

    Ryan Biller

    Jude Blumenfeld

    Roman Bokser

    Hunter Bruce

    Grace Brunelle

    Brayden Bulkeley

    Breken Burdett

    Weston Collier

    Isaac Cunha

    Kaelyn Daggett

    Clementine Daken-Stefanski

    Gianna Dalcamo

    Emma D’Argenio

    Austin Delaney

    Beau Delaney

    Lily Dockery

    Bade Duru

    Grace Fasulo

    Kali Friel

    Madison Gagliardi

    Henry Gildea

    Harper Hendricks

    James Holczer

    Miles Hurtuk

    Grace Iudica

    Adam Jedrzejewski

    Wesley Kimball

    Katherine Krish

    Quentin LaCarrubba

    Bradley Lane

    Tyler Lawson

    Summer Lisa

    Hunter Lydon

    Nathan Magarino

    Rishik Mamidala

    Mahith Sai Mummadi

    Elizabeth Murphy

    Vaishika Murthy

    Julian Nix

    James Palleschi

    Alicia Patel

    Giovanni Pompelio

    Samantha Raffo

    Veeransh Sahu

    Jayden Senkyire

    Greyson Shearer

    Francesca Tafuri

    Sebastian Trejos

    Vincent Trentacoste

    Lana Trotta

    William Varum

    Ty Verbarg

    Divya Verma

    Joseph Wade

    Joshua Watkins

    Liv Weinstock

    Sophia Wolf

    Liam Zapata

    Ryan Zapata

    Charlotte Zerby

    Honors

    Grade 8

    Mia Amiel

    Roland Atwood

    Brighton Barker

    Phillip Barone

    Patrick Brocky

    Louis Bruton

    Kennedie Cardona Leon

    Brendan Clifford

    Adalyn Collier

    Kareena Dash

    Laurel DeMuth

    Alexander Dobosh

    Jade Elig

    Brody Etro

    Amar Gbadamassi

    Nathan Gedicke

    Benjamin Gregier

    Cassidy Hagner

    Ryan Hartman

    Benjamin Hoglund

    Sydney Hummers

    Landon Kimball

    Charlotte Lapp

    Lev Makarov

    Nyssa Manjorin

    Anahit Melkumov

    Zoe Messare

    Sophia Oommen

    Foster Palczynski

    Luca Panaite

    Juliana Paolazzi

    Sathvik Rapaka

    Bailey Sherlock

    Abigail Slieter

    Angelina Szabo

    Jada Wagoner

    Eryk Wrobel

    Ella Wydenbach

    Grade 7

    Akhil Aluri

    Emma Badillo

    Omar Balkar

    Luke Biller

    Isabella Cannon

    Eliana Carney

    Amy Chen

    Elias Cunha

    Colton D’Argenio

    Ariana DeCicco

    Brooke Egli

    Drew Errichetti

    Harrison Esposito

    Ava Fink

    Emily Forbes

    Elia Francica

    Mason Galan

    Ryan Gilmartin

    Ava Haakmeester

    Penelope Hobbs

    Vanya Iyer

    James Johnson

    Ellie Kachersky

    Liam Kerrigan

    Callahan Kiff

    Matylda Kotulska

    Natalia Koziol

    Olivia Lisa

    Miguel Lopez

    Samantha Mammolo

    Mila Mashig

    Varun Medarametla

    Eddie Minchala

    Averie Morales

    Isabella Pazmino

    Scarlett Petree

    Sai Krishhna Purushotham

    Mia Ragno

    Mckenzie Reid

    Alexa Reinke

    Kylie Sarno

    Enya Schappert

    Mason Schutz

    Chase Senquiz

    Lillian Sheeran

    Zack Silbernagel

    Alexandra Smolinsky

    Daniel Solski

    Ava Spiro

    Taryn Stiansen

    Anthony Woletz

    Aaeesha Yalbuzdag

    Grade 6

    Sebastian Bednarz

    Olaf Bilbraut

    Layla Borden

    Mila Brill

    Amelia Brown

    Olivia Caraglia

    Emily Castro

    Ava Clemens

    Shepherd Connor

    Cooper Cotto

    Claire Curry

    William Dinan

    Antonella Drysdale Kistner

    Tyy Elig

    Holly Gennaro

    Mae Giroux

    Austin Juran

    Max Kasse

    Madelyn Leondi

    Cameron Mallet

    Alexa Mayben

    Liam McKean

    Lia Merlucci

    Kaitlinh Monesmith

    Nicole Morris

    Clare Puhala

    Gwendolyn Solski

    Luke Tomasello

    Madison Willis

    Willa Wolf

    Zachary Ziccardi