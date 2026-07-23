Honor Roll: Sparta Middle School 4th Marking Period 2025-26

High Honors
Grade 8
Brea Batish
Holden Brown
Lillian Castimore
Richard Cronin
Calvin Deeney
Emma De Lisi
Caitlin DiFilippo
Katherine Esposito
Mark Fagersten
Natalie Hannum
Sophia Iwanowski
Vivian Jedrzejewska
Devansh Kar
Kristian Kovic
Max Kundrath
Ashley Lagemann
Audrey Li
Raihan Mashal
Autumn Palko
Gabriella Panas
Lucy Pavlow
Rayman Pavlow
Luke Rossi
Julia Schwarz
Leah Selander
Kylie Snyder
Olivia Stanton
Michael Thomas
Zoey Turre
Sarah Walsh
Jacob Watkins
Grade 7
Melisa Acurol
Milena Antanies
Elyse Appelbaum
Noah Bassin
Marlo Berkowitz
John Brennan
Giuliana Brown
Brody Carlson
Elizabeth Cernek
Annalise Chagnon
Mason Chernov
Cordelia Child
Mia D’Aleo
Maya Delano
Annabel Delgado
Shane Dunbar
Annabelle Fisher
Braden Flynn
Diego Franco Medina
Jake Fritz
Anna Gardner
Charlotte Gondelman
David Grabowski
Olivia Habermann
Gretchen Hessel
Travis Jennings
Sebastian Kotulski
Alexandra Kotz
Tammy Lawson
Brynn Lessard
Marco Loforese
Hayden Lucas
Emma Machtinger
John Madia
Campbell Maher
Siddharth Mahesh
Calvin Malinoski
Claire Marceau
Jianni Martucci
Gabrielle Matteson
Emily McIntyre
Chelsea McKernan
Emma Melendy
Dominick Merlucci
Paige Miller
Amelia Murray
Alexa Sabanosh
Colin Sanchez
Kate Schwarz
Ryan Seger
Olivia Sportelli
Avaneesh Thete
Mateo Torres
Cheyenne Turre
Antonio Turturro
Nicholas Villanueva
Delilah Vorst
Emma Walsh
Anja Wespestad
Charlotte Wolf
Harvey Wolverton
Grade 6
Jamie Albert
Laila Amin
Guinevere Atwood
Cataleya Azcona
Megan Barresi
Nina Berry
Joseph Biehler
Ryan Biller
Jude Blumenfeld
Roman Bokser
Hunter Bruce
Grace Brunelle
Brayden Bulkeley
Breken Burdett
Weston Collier
Isaac Cunha
Kaelyn Daggett
Clementine Daken-Stefanski
Gianna Dalcamo
Emma D’Argenio
Austin Delaney
Beau Delaney
Lily Dockery
Bade Duru
Grace Fasulo
Kali Friel
Madison Gagliardi
Henry Gildea
Harper Hendricks
James Holczer
Miles Hurtuk
Grace Iudica
Adam Jedrzejewski
Wesley Kimball
Katherine Krish
Quentin LaCarrubba
Bradley Lane
Tyler Lawson
Summer Lisa
Hunter Lydon
Nathan Magarino
Rishik Mamidala
Mahith Sai Mummadi
Elizabeth Murphy
Vaishika Murthy
Julian Nix
James Palleschi
Alicia Patel
Giovanni Pompelio
Samantha Raffo
Veeransh Sahu
Jayden Senkyire
Greyson Shearer
Francesca Tafuri
Sebastian Trejos
Vincent Trentacoste
Lana Trotta
William Varum
Ty Verbarg
Divya Verma
Joseph Wade
Joshua Watkins
Liv Weinstock
Sophia Wolf
Liam Zapata
Ryan Zapata
Charlotte Zerby
Honors
Mia Amiel
Roland Atwood
Brighton Barker
Phillip Barone
Patrick Brocky
Louis Bruton
Kennedie Cardona Leon
Brendan Clifford
Adalyn Collier
Kareena Dash
Laurel DeMuth
Alexander Dobosh
Jade Elig
Brody Etro
Amar Gbadamassi
Nathan Gedicke
Benjamin Gregier
Cassidy Hagner
Ryan Hartman
Benjamin Hoglund
Sydney Hummers
Landon Kimball
Charlotte Lapp
Lev Makarov
Nyssa Manjorin
Anahit Melkumov
Zoe Messare
Sophia Oommen
Foster Palczynski
Luca Panaite
Juliana Paolazzi
Sathvik Rapaka
Bailey Sherlock
Abigail Slieter
Angelina Szabo
Jada Wagoner
Eryk Wrobel
Ella Wydenbach
Akhil Aluri
Emma Badillo
Omar Balkar
Luke Biller
Isabella Cannon
Eliana Carney
Amy Chen
Elias Cunha
Colton D’Argenio
Ariana DeCicco
Brooke Egli
Drew Errichetti
Harrison Esposito
Ava Fink
Emily Forbes
Elia Francica
Mason Galan
Ryan Gilmartin
Ava Haakmeester
Penelope Hobbs
Vanya Iyer
James Johnson
Ellie Kachersky
Liam Kerrigan
Callahan Kiff
Matylda Kotulska
Natalia Koziol
Olivia Lisa
Miguel Lopez
Samantha Mammolo
Mila Mashig
Varun Medarametla
Eddie Minchala
Averie Morales
Isabella Pazmino
Scarlett Petree
Sai Krishhna Purushotham
Mia Ragno
Mckenzie Reid
Alexa Reinke
Kylie Sarno
Enya Schappert
Mason Schutz
Chase Senquiz
Lillian Sheeran
Zack Silbernagel
Alexandra Smolinsky
Daniel Solski
Ava Spiro
Taryn Stiansen
Anthony Woletz
Aaeesha Yalbuzdag
Sebastian Bednarz
Olaf Bilbraut
Layla Borden
Mila Brill
Amelia Brown
Olivia Caraglia
Emily Castro
Ava Clemens
Shepherd Connor
Cooper Cotto
Claire Curry
William Dinan
Antonella Drysdale Kistner
Tyy Elig
Holly Gennaro
Mae Giroux
Austin Juran
Max Kasse
Madelyn Leondi
Cameron Mallet
Alexa Mayben
Liam McKean
Lia Merlucci
Kaitlinh Monesmith
Nicole Morris
Clare Puhala
Gwendolyn Solski
Luke Tomasello
Madison Willis
Willa Wolf
Zachary Ziccardi