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Pope John XXIII High School Class of 2026

| 22 Jun 2026 | 11:50
    Pope John XXIII High School Class of 2026

Nidal Akef Abu Abeid

Nicholas Acito

Amora Vyes Andujar-Wright

Maya Rose Angner

Madelyn Marie Ball

Ethan A. Barnette

Shawn Christopher Baumann Jr.

Bonnie Elizabeth Beale

Georgia Carolyn Bienko

Patrick Seamus Black

Audrey Bonner

Kailey Boughton

Brianna Elizabeth Brady

Liam Patrick Brody

Collin James Brown

Declan John Brown

Bella Maria Bucur

Isabelle Bunje

Elizabeth Kathryn Carollo

Anthony Jayden Castro

Laura Sophia Celis

Jake Chapman

Rylan Chris Chintada

Olivia Josephine Cilli

Perri Jae Cofrancesco

Nicholas Daniel Colatrella

Shanela S. Collison

Anthony D. Conetta

Samuel Gregory Conetta

Faith Nicole Cooper

Alexander Nicholas Cuello

Maeve Kathleen Daggett

Catherine Maria Daly

Abigail Madison Davis

Cecilia R. Day

Jonas Murray Del Purgatorio

Elizabeth Olivia Diaz

Cole Dunham

Mariana Duque

Tate Duffy Elvin

Olachi Esimai

Isabella Evicci

Kaycie Ann Falcone

Matthew Joseph Farley Jr.

Alexa Ryan Felson

Cailey Rose Fitzmorris

Brooke Reilly Fox

William James Franco

Emily Hope Fuchs

Heath M. Gallant

Hunter Joseph Gallo

Jack Joseph Gallucci

Lilly Jean Gang

Matthew V. Gazzillo

Evelyn Elizabeth Gerald

Vincent Salvatore Giacchi

Carlie Ann Golden

Akei Tyri Griffin, Jr.

Vincent Matthew Gueci

Cameron Eadie Guerra

Katherine Lee Hand

Aidan James Hannemann

Zachary Vaden Hedgepeth

Sophia Noelle Herczku

Sienna M. Hernandez

Kaitlyn Honig

Owen Samuel Houle

Julia Elizabeth Ireland

Luke Harrison Irwin

Graham Joseph Iussig

Matilda Rosemarie Johnson

Liam Dylan Jones

Prince Almaleek Joshua

Kiera Emily Keller

Evan C. Kennedy

Maya Kim

David S. Kinney

Patrick Joseph Koester

Brock Marshall Kolb

Adam Oliver Komosinski

Boban Kovacevic

Natalia Kuznar

Thomas A. Labrada

Edward John Leonard

Madeleine Leigh Leonard

Mia Levens

Justin Victa Lilley

Christiana Lee Lipka

Sophia Isabelle Lopez

Serena Jane Lorenzo

Tessa R. MacMullin

Joseph John Manco

Rocco N. Marchese

Gianna Martire

Jacob Frances McCullough

Nicholas Michael Mignone

Alexander David Mizak

Grayden Rocco Morro

Rania Nicole Nader

Gwendolyn Agnes O’Hearn

Katherine Grace O’Malley

Marco Robert Orlando

Kylie Grace Otero

Elle M. Papachimonas

Hunter A. Parrillo

Eden Grace Pascale

Kyleigh Amelia Patscher

Brielle Camila Perez

Aidan John Perry

Samantha Aurora Petecca

Jake Christopher Piotrowsky

Valentina Ponce

Ethan Maxwell Zbyszek Poplawski

Alexander James Potocki

Alexander Michael Rakowsky

Stella Marie Rinaldi

Mia Catherine Rizzo

Luke Aiden Romano

Evan Joseph Rose

Payton Cris Rotondi

Ava Lynn Sabella

Yana Kaur Saluja

Lucas Daniel Sanchez

Kathryn R. Sarisky

Stella Rose Scardigno

Maria Elizabeth Schnabel

Mya Rose Sedlak

Matthew Brian Sledge

Josiah Amir Smith

Vanessa Anne Spatola

Briden R. Stellato

Abigail L. Talmadge

Julia Maria Tarkowska

David Thomson

Reese Tobey

Mila Jai Valentin

Emmanuel Vargas Ramirez

Patrick Michael Vedral

Matthew James Villardo, Jr.

Kristian Joseph Vozza, Jr.

Allison M. Walton

Mia Washington

Katelyn Emma Watts

Dalton Robert Weber

Ethan Paul Wilkes

Teagan Wisinski

Evan Richard Wyatt

Ashley Erin Zabriskie

Jake Thomas Zerden