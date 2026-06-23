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Sparta High School Class of 2026

| 23 Jun 2026 | 12:13
    Sparta High School Class of 2026

Jared Arman Aalampour

Madeline Adkins

Kate Madeline Agudo

Leah Marie Albers

Aleck Luciano Aldaz-Pagnacco

William Aldrick

Nikolas Aleksandrov

Sebastian Alvarez

Robert Ambrosino

Adrian David Appelbaum

Marco Antonio Aquino

Micaela Azcona

Ava Barone

Kayla Marie Barreau

Jocelyn Beach

Gavin Beere

Natalie Susan Bellush

Aliyah Beltran

Kamryn Karishma Bhattacharyya Jackson

Nathan White Bialkin

Anika A. Blume

Christopher James Bomensatt

Amelia Elizabeth Boohoff

Jakob Borchers

Charlotte Boye-Codjoe

Edward Brown

Sean Brown

Patrick Bruseo

Paige Anne Bunkers

Emma Raia Burke

Fernando Cardenas Manzano

Jaisen P. Caswell

Ava Cerrito

Mabel Katherin Chavez Rodriguez

Ling Mei Chen

Vicky Chen

Melissa Chiesa-Rupani

Sebastian Chiong

Ryder Nolan Chlodnicki

Alyssa Marie Ciaburri

Mark Clifford

Sophia R. Clifford

Bennett Coleman

Nathan George Coleman

Aidan Michael Luis Conlon

Gianna Cortese

Devin Alexander Craig

Nicholas Ryan Cruz

Joseph Daggett

Shannon Patricia Daley

Aria Dalio

Nicholas P. Daprato

David Eduardo Delgado

Alek Diamond

Gabriella Diaz

Jacob Diaz

Haley Difilippo

Domenico Digioia

Jocelynn Nicole Dilkes

Antonios Dimogerodakis

Marcelo Pablo Distefano

Miliana Mae Dobbs

Hannah Dodson

Adriana Lucia Dolinski

Isabella M. Doogan

Trevor Ekeland

Wilkin A. Espinal

Jacob Etro

Brighid Rose Fadden

Emilie V. Fagan

Brielle V. Fastnacht

Isabella Fernandez

Patrick Fitzsimmons

Jenna R Flake

Matthew Flanz

Olivia Temari Flores

Thomas Fossett

Aiden Foy

Zachary Fristina

Dylan Furtado

Maureen Cailin Gaines

Summer Galovic

Madeline Gambino

Seth Gary

Cormac Alexander Gibbons

Elvin Josiah Gil

Arielle Gomez

Enzo Thomas Greco

Ryan Grycuk

Leah Gulino

Jason Dillon Gutowski

Emma Hamilton

Louis Hammond

Adeline Harris

Ashley L Hartberger

Liam Thomas Hassloch

Gavin T Hendricks

Stone Herbison

Anneliese Sonja Quilop Hernandez

Alexia Hill

Shane J. Hoover

Lyla Emily Horowitz

Ryan Hrenenko

Nkenna John Iheakaram

Victoria Gabriella Ilardi

Michael Infurna

Aneesh Iyer

Srihitha Jakka

Aiden Jandik

Rhowan Heather Jarrell

Peyton Jarvis

Logan Robert Jennings

Mattias Jimenez

Grace Johnson

Kayla Johnson

Hunter Jones

Tristen Joseph

Jack Julian

Aarav Kamath

Isabella A. Kasko

Shannon Rose Kelly

Giuliana Marie Koch

Athena C. Kollar

Hayden J. Kopco

Trace A. Kornas

Andrew Kozakiewicz

Halle Jordan Kramer

Sophie Ku

Lambert Kwok

Adam Lambert

Marley Lane

Christian Layman

Hannuri Lee

Lucy Rose Levicky

Parker Lindsay

Le-Shem Kemarr Little

Grace Loewrigkeit

Arianna D. M. Lopez

Santiago Lopez -Angel

Noel Lovett

Caiden P.K. Loyer

Victor Magan

Graham Mahoney

Alexandra Maresca

Merlyn Marroquin

Zainab Mashal

Jonathan Ashton Matus

Eric Michael Mccall

Harry Louis Mccann Iii

Jack Aloysius Mcgurrin

Austin M. Mckenzie

Nadia Meckey

Grace Melnichuk

Jayden Thomas Mendez

Sarah Belle Menendez

Giovanni Menna

Zara Merold

Grace Miller

Marcus D Milone

Emily Molbury

Riley Molbury

Kiernan Moore

Angelica Mayra Morales

Kristina Moran

Timothy Mudrick

Benjamin Aether Muth

James Liam Neglia

Monique Ng

Grace Patricia Nittolo

Brielle Grace Norris

Cooper Michael O’neill

Christopher Oommen

Briana Denisse Ortiz-Paltin

Jaley A. Pabon

Stephen J. Palmer

Nicholas Panaite

Michael Pandiscia

Imad Panjwani

Carys Faith Papandrikos

Nicolas Pazmino

Romina Perri

Jonathan M Petelicki

Jaden Picinic

Nina Barbara Pilny

Abigail Pisciottano

Joey X. Ponte

Sydney J Powell

Kayla Przywozny

Myrah Qureshy

Alexandra Isabella Radcliffe

Xavier Ramirez

Liam Ramos

Shealyn Reekie

Daniel Thomas Reilly

Riley Richardson

Elisabeth Shannon Riley

Camila Rodriguez Rodas

Jhosuet Rodriguez Merchan

Sierrah E. Rosado

Ella Faith Rozynski

Christian J. Salluce

Peter Joseph Sanagorski

Nicholas Schimpf

Victoria Danielle Scinto

Sanjay Seerattan

Ava Sehring

Anthony Settembre

Leonid Shabarov

Brady Matthew Shagawat

Liel Shechtman

Tegan Mackenzie Sherlock

Ava Snyder

Samantha Shea Spaldi

Luke Spelman

Noor Stas

Matthew Stites

Casey Alyssa Stokes

Victoria A. Sucich

Cody Sutton

Moira Jennifer Sweeney

Jude L. Szymanski

Diyor Tali

Ayman Tarar

Chase Peter Thonus

Josue Natanael Tituana

Joshua Kasilag Tolentino

Molly James Tomko

Amanda Torres

Matthew L. Torres

Thialina M. Torres

Gabriella Trentacoste

George Tsamadias

Shannon Mackenzie Turner

Roberto Vasquez Valverde

Samantha Vasquez

Luigi A. Vecchio

Sneha Verma

Nicholas Antonio Vieira

Maeghan Vreeland

Sarah Grace Vreeland

Alyssa Wainwright

Elliott Wakefield

Amaya Watts

Jacob Andrew Weinstock

Abigail Weisbeck

Paige Weiss

William C. Wesighan

Joseph Nathaniel Willwerth

Chenin Wilson

Mckenna Colleen Wines

Lauren Wittkowski

Jakub Wrobel

Ian Yip

Jacqueline Youm

Sophia Zapetero

Kaitlyn Zekunde

Terrence Anthony Zukowski