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Sussex County Technical School Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 03:56
    Sussex County Technical School Class of 2026

Alaa Abdulrahman

Mark Absalon

Gianni Almonte

William Alwell

Janelle Anderson

Heath Babcock

Hunter Baker

Kaitlyn Berberich

Brody Berry

Kara Besbris

Morganne Biasi

Joseph Bimbi

Tyler Joseph Blackwell

Keain Bocsusis

Patrick Boden

Kaitlyn Bohmer

Cadence Bourne

Henry Boutillette

Olivia Bragg

Brandon Buckner

Sofia Cadabal

Christopher Cairns

Zoe Caraballo

Christina Carabello

Ryan Caraccio

John Carambatos

Jack Cardin

Marcoaurelio Castro

Jasper Colley

Laiel Collins

Grason Coombs

Luca Corasio

Sadie Cornelius

Kimberly Coscia

Cassidie Counterman-O’Leary

Torin Coykendall

Nora Culver

Sophia Curcio

Micah Dalelio

Jasper d’Ancona

Nathaniel Deardorff

Ryan DeGraw

Chantz Degroat

Destinee Degroat

Natalie DeLeeuw

Douglas DeMarco

Dylan Dieckmann

True DiGuiseppe

Michelle Dinger

Olivia Dionisio

Christopher Dransfield

Colin Duffy

Bridget Esposito

Brandon Fasolo

Paige Fetterman

Kaiden Finigan

Isabella Franco

Andrew Gamella

Jalexa Garcia

Gavin Gardner

Ariana Gaudinot

Blake Giangrasso

Jack Gibeau

Hunter Gieger

Caleb Giraldo

Gage Giraldo

Logan Gleason

Jalissa Godinez

Sophia Gomes

Angelise Gonzalez

Keira Graham

McKenzie Grieco

Jacob Grimm

Angelina Guest

Tegan Haggerty

Kylee Hardin

Deanna Hill

Sara Holcomb

Marissa Holt

Adriana Hoppe

Jazmin Houghtaling

Camrin Iberer

Lydia Inks

Michael Ivancich

Orion Jackson

Juliana Johnson

Baylee Kardos

Athena Karpathios

Rylee Keenan

Gavin Kelly

Nolan Kinney

Devin Koziel

Brian Lauridsen

Kaori Lee

Alexander Lengyel

Kden LeoGrande

Anthony LePore

Ava Locascio

Dustin Lovenberg

Hunter Lowery

Jord Lugardo

Sawyer Lukasik

Gavin Mahoney

Haydin Manning

Edgar Manzo

Ryan Marks

Mayson Marrero

Matt McQueen

Gavin Mericle

Ace James Metz-Curry

Gabriella Minichiello

Adam Miraglia

Ethan Mitchel

Ayah Mohamed

Gabriel Molkenthin

Alexander Morroco

Jailyn Moscoso

Hayden Moser

Amelia Murphy

Julia Myers

Ashwin Navin

Adrian Neilson

Mason Nikituk

Connor O’Neil

Luca Orozco

Addyson Ortiz

Gabriel Ostendorff

Lily Parker

Linda Payne

Lyanne Pico

Joshua Pisapia

Ryan Poland

John Posser

Ryan Puco

Josias Quinones

Lyah Quinones

Mackenzie Reilly

Maya Revoredo

Andrew Robins

Reese Roth

Christopher Saavedra

Caiden Schabacker

Olivia-Arnetta Schmick

Jocelynn Scites

Andraya Serafin

Levi Seville

Kieffer Shriner

Ryder Silverthorne

Brandon Simeone

Desiree Sliker

Jasmine Southard

Chase Spagnola

Robert Spangenberg

Preeyapha Sriraksa

Cayden Struble

Giovanni Surita

Aaron Sweeten

Alexandra Sweetman

Miley Taddigs

Angelina Tapia

Richard Tohosky

Kieran Trusheim

Emily Ursin

Ciara Van Brunt

Noah Van Strander

Alexis Venezia

Alexander Vickery

Andrew Wahad

Andrew Walker

Alexis Welsh

Xavian Werner - Crespo

Aubrey White

Hannah Willard

Molly Williamson

Matthew Wisniewski

Liam Wynne

Derek Yannetta

Johnathan Yorke

Rylie Zinck

Jozef Zoltek